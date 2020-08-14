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    Microsoft Store'da büyük PC ve Xbox oyun indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler

    Microsoft Store'da PC ve Xbox oyunları için bu ayın büyük kampanyası başladı. Her iki platform için de önemli indirimler var.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Microsoft Store'da büyük PC ve Xbox oyun indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft bugün hem Xbox hem de PC tarafında büyük bir oyun kampanyası başlattı. Onlarca farklı yüksek kalite oyunda önemli indirimler dikkat çekiyor. Her iki platform için de uygun fiyata oyunlar alabilmek mümkün ancak elbette Xbox tarafında daha fazla seçenek var..

    PC için indirime giren oyunların büyük bir kısmı hali hazırda Xbox Game Pass PC kütüphanesinde bulunan oyunlar. Game Pass de yer almayan Metro Exodus, Resident Evil 7, Quantum Break gibi bazı oyunlarda da önemli indirimler dikkat çekiyor. Xbox tarafında ise son zamanların popüler yapımları da dahil olmak üzere yüzlerce yapım da önemli indirimler var.

    Microsoft Store indirimlerine PC bölümü için buraya, Xbox bölümü için ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kampanya 10 gün daha devam edecek. Aşağıda dikkat çeken bazı indirimleri sıraladık.

    PC

    • Forza Horizon 3 Standard Edition -- 23,09 TL (Satışı sonlandırılacak, almak için son şansınız)
    • Forza Motorsport 7 Standard Edition -- 55,00 TL
    • Metro: Exodus -- 81,00 TL
    • Resident Evil 7 Biohazard -- 41,87 TL
    • Prey -- 34,49 TL
    • Brothers: a Tale of Two Sons -- 11,50 TL
    • Quantum Break -- 15,00 TL
    • Leo's Fortune -- 7,00 TL
    • Injustice 2 Standart Sürüm -- 19,37 TL
    • Underground Driving Simulator -- 8,50 TL
    • ABZU -- 16,87 TL
    • Dead Rising 4 -- 22,50 TL
    • Age of Empires II: Definitive Edition -- 42,18 TL (Game Pass'e dahil)
    • Cities: Skylines Windows 10 Edition -- 28,43 TL (Game Pass'e dahil)
    • Astroneer -- 32,50 TL (Game Pass'e dahil)
    • Fallout 76 -- 77,40 TL (Game Pass'e dahil)
    • Dead by Daylight Windows -- 16,80 TL (Game Pass'e dahil)
    • Stellaris -- 37,53 TL (Game Pass'e dahil)
    • Ori and the Blind Forest: Definitive Edition -- 7,81 TL (Game Pass'e dahil)
    • ARK: Survival Evolved -- 36,00 TL (Game Pass'e dahil)
    • Hellblade: Senua's Sacrifice -- 31,06 TL (Game Pass'e dahil)
    • Sunser Overdrive -- 8,12 TL (Game Pass'e dahil)
    • Saints Row IV: Re-Elected -- 14,37 TL (Game Pass'e dahil)
    • Age of Wonder: Planetfall -- 70,62 TL (Game Pass'e dahil)

    Xbox 

    • PUBG -- 17,50 TL (Gold ile 12,50 TL)
    • Dark Souls III -- 85,75 TL (Gold ile 61,25 TL)
    • Dark Souls II: Scholar of the First Sin -- 35,00 TL (Gold ile 25,00 TL)
    • Dark Souls Remastered -- 85,50 TL (Gold ile 71,25 TL)
    • Resident Evil 3 -- 180,25 TL (Gold ile 154,50 TL)
    • Star Wars Battlefront II -- 144,37 TL (Gold ile 123,75 TL)
    • FIFA 20 Şampiyonlar Sürümü -- 167,40 TL (Gold ile 111,60 TL)
    • Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition -- 274,00 TL (Gold ile 205,50 TL)
    • The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition -- 54,50 TL (Gold ile 44,96 TL)
    • Far Cry 5 -- 95,25 TL (Gold ile 63,50 TL)
    • Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition -- 104,00 TL (Gold ile 85,80 TL)
    • Watch Dogs 2 Gold Edition -- 123,75 TL (Gold ile 82,50 TL)
    • ABZU -- 23,00 TL (Gold ile 17,25 TL)
    • Need for Speed Payback -- 82,25 TL (Gold ile 58,75 TL)
    • Prey + Dishonored 2 Bundle -- 88,50 TL (Gold ile 66,37 TL)
    • Star Wars Battlefront Ultimate Edition -- 41,12 TL (Gold ile 29,37 TL)
    • BioShock: The Collection -- 83,12 TL (Gold ile 59,37 TL)
    • Dead Rising 3 Deluxe Sürümü -- 88,12 TL (Gold ile 52,87 TL)
    • Deus Ex: Mankind Divided -- 26,25 TL (Gold ile 15,75 TL)
    • Diablo III: Eternal Collection -- 94,00 TL (Gold ile 77,55 TL)
    • Dragon Age Inquisition Yılın Oyunu Sürümü -- 53,37 TL (Gold ile 38,12 TL)
    • The Witcher 3: Wild Hunt -- 28,20 TL (Gold ile 21,15 TL) (Game Pass'e dahil)
    • Cities Skylines Xbox One Edition -- 35,00 TL (Gold ile 25,00 TL) (Game Pass'e dahil)


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    selcuksert38 (selçuk sert) 1 hf. en beğenilen
    microsoft hesap steam hesap origin hesap epic game hesap ubisoft hesap...

    bir oyun almak için elli farklı yerde hesap...
    2 Yanıt Yanıtla +39
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    yyyaaannnbu (Yavuz Akcan) 1 hf. mczaga
    "mesala" da Türkçe mi?
    Yanıtla +5
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    cem650 1 hf. selcuksert38
    eee yani ?
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    MetalWave (serdar günaydın) 4 gün
    mir daha ms store dan almam. forza 3 aldık zamanında oyun 3 ayrı pc den denedim yüklenmiyor, sürekli yenşden başlıyor download. sabırlı olduğum bir dönem 300gb indirme yaptım %60 ı geçemedim. yedekleme şansında yok, güncellemelerde bozulabiliyor. format attın mı yandın
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 5 gün
    Forza 7 ve Injustice 2 nasıl sizce değermi almaya?
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    Xit 4 gün Glorfindel1907
    forza 7 kesin değer injustice daha önce bedava verildi ama pahallı değil...
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 6 gün
    Ms store a yedek alma olayı gelsin
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 hf.
    Teşekkürler Dh Portal, Quantum Break ve bir kaç oyun bekliyordum haberdar olup aldım sayenizde.
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    punkek 1 hf.
    hayatinda ilk defa oyun oynayacaklar icin indirimler iste
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf.
    İndirim olayı güzel düşünülmüş ancak rekabet etmek istiyorlarsa Xbox uygulamasını geliştirmeleri gerekiyor. Şuan açıkçası beta sürüm gibi. Hem yavaş çalışıyor, hem kullanım kolaylığı yok. Tamam uygun fiyata oyun oynayalım da, dijital oyun sektöründe oyun istemcisi de önemli.
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    Portraitclub 1 hf.
    Forza 4 60 TL civarı olsaydı kaçırmazdım. 130 TL çok fazla
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    Xagdas (Çağdaş Y.) 1 hf.
    2020 Flight Simulator'de yapsaydı ya indirim şöyle %25 - %50...
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    selcuksert38 (selçuk sert) 1 hf. en beğenilen
    microsoft hesap steam hesap origin hesap epic game hesap ubisoft hesap...

    bir oyun almak için elli farklı yerde hesap...
    2 Yanıt Yanıtla +39
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    mczaga 1 hf. selcuksert38
    Ne demek istiyorsun mesala bu yazdığında Türkçe mi bu şimdi?
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    cem650 1 hf. selcuksert38
    eee yani ?
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