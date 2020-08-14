Microsoft Store'da büyük PC ve Xbox oyun indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler

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Microsoft bugün hem Xbox hem de PC tarafında büyük bir oyun kampanyası başlattı. Onlarca farklı yüksek kalite oyunda önemli indirimler dikkat çekiyor. Her iki platform için de uygun fiyata oyunlar alabilmek mümkün ancak elbette Xbox tarafında daha fazla seçenek var..

PC için indirime giren oyunların büyük bir kısmı hali hazırda Xbox Game Pass PC kütüphanesinde bulunan oyunlar. Game Pass de yer almayan Metro Exodus, Resident Evil 7, Quantum Break gibi bazı oyunlarda da önemli indirimler dikkat çekiyor. Xbox tarafında ise son zamanların popüler yapımları da dahil olmak üzere yüzlerce yapım da önemli indirimler var.

Microsoft Store indirimlerine PC bölümü için buraya, Xbox bölümü için ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kampanya 10 gün daha devam edecek. Aşağıda dikkat çeken bazı indirimleri sıraladık.

PC

Forza Horizon 3 Standard Edition -- 23,09 TL (Satışı sonlandırılacak, almak için son şansınız)

-- 23,09 TL (Satışı sonlandırılacak, almak için son şansınız) Forza Motorsport 7 Standard Edition -- 55,00 TL

-- 55,00 TL Metro: Exodus -- 81,00 TL

-- 81,00 TL Resident Evil 7 Biohazard -- 41,87 TL

-- 41,87 TL Prey -- 34,49 TL

-- 34,49 TL Brothers: a Tale of Two Sons -- 11,50 TL

-- 11,50 TL Quantum Break -- 15,00 TL

-- 15,00 TL Leo's Fortune -- 7,00 TL

-- 7,00 TL Injustice 2 Standart Sürüm -- 19,37 TL

-- 19,37 TL Underground Driving Simulator -- 8,50 TL

-- 8,50 TL ABZU -- 16,87 TL

-- 16,87 TL Dead Rising 4 -- 22,50 TL

-- 22,50 TL Age of Empires II: Definitive Edition -- 42,18 TL (Game Pass'e dahil)

-- 42,18 TL (Game Pass'e dahil) Cities: Skylines Windows 10 Edition -- 28,43 TL (Game Pass'e dahil)

-- 28,43 TL (Game Pass'e dahil) Astroneer -- 32,50 TL (Game Pass'e dahil)

-- 32,50 TL (Game Pass'e dahil) Fallout 76 -- 77,40 TL (Game Pass'e dahil)

-- 77,40 TL (Game Pass'e dahil) Dead by Daylight Windows -- 16,80 TL (Game Pass'e dahil)

-- 16,80 TL (Game Pass'e dahil) Stellaris -- 37,53 TL (Game Pass'e dahil)

-- 37,53 TL (Game Pass'e dahil) Ori and the Blind Forest: Definitive Edition -- 7,81 TL (Game Pass'e dahil)

-- 7,81 TL (Game Pass'e dahil) ARK: Survival Evolved -- 36,00 TL (Game Pass'e dahil)

-- 36,00 TL (Game Pass'e dahil) Hellblade: Senua's Sacrifice -- 31,06 TL (Game Pass'e dahil)

-- 31,06 TL (Game Pass'e dahil) Sunser Overdrive -- 8,12 TL (Game Pass'e dahil)

-- 8,12 TL (Game Pass'e dahil) Saints Row IV: Re-Elected -- 14,37 TL (Game Pass'e dahil)

-- 14,37 TL (Game Pass'e dahil) Age of Wonder: Planetfall -- 70,62 TL (Game Pass'e dahil)

Xbox

PUBG -- 17,50 TL (Gold ile 12,50 TL)

-- 17,50 TL (Gold ile 12,50 TL) Dark Souls III -- 85,75 TL (Gold ile 61,25 TL)

-- 85,75 TL (Gold ile 61,25 TL) Dark Souls II: Scholar of the First Sin -- 35,00 TL (Gold ile 25,00 TL)

-- 35,00 TL (Gold ile 25,00 TL) Dark Souls Remastered -- 85,50 TL (Gold ile 71,25 TL)

-- 85,50 TL (Gold ile 71,25 TL) Resident Evil 3 -- 180,25 TL (Gold ile 154,50 TL)

-- 180,25 TL (Gold ile 154,50 TL) Star Wars Battlefront II -- 144,37 TL (Gold ile 123,75 TL)

-- 144,37 TL (Gold ile 123,75 TL) FIFA 20 Şampiyonlar Sürümü -- 167,40 TL (Gold ile 111,60 TL)

-- 167,40 TL (Gold ile 111,60 TL) Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition -- 274,00 TL (Gold ile 205,50 TL)

-- 274,00 TL (Gold ile 205,50 TL) The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition -- 54,50 TL (Gold ile 44,96 TL)

-- 54,50 TL (Gold ile 44,96 TL) Far Cry 5 -- 95,25 TL (Gold ile 63,50 TL)

-- 95,25 TL (Gold ile 63,50 TL) Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition -- 104,00 TL (Gold ile 85,80 TL)

-- 104,00 TL (Gold ile 85,80 TL) Watch Dogs 2 Gold Edition -- 123,75 TL (Gold ile 82,50 TL)

-- 123,75 TL (Gold ile 82,50 TL) ABZU -- 23,00 TL (Gold ile 17,25 TL)

-- 23,00 TL (Gold ile 17,25 TL) Need for Speed Payback -- 82,25 TL (Gold ile 58,75 TL)

-- 82,25 TL (Gold ile 58,75 TL) Prey + Dishonored 2 Bundle -- 88,50 TL (Gold ile 66,37 TL)

-- 88,50 TL (Gold ile 66,37 TL) Star Wars Battlefront Ultimate Edition -- 41,12 TL (Gold ile 29,37 TL)

-- 41,12 TL (Gold ile 29,37 TL) BioShock: The Collection -- 83,12 TL (Gold ile 59,37 TL)

-- 83,12 TL (Gold ile 59,37 TL) Dead Rising 3 Deluxe Sürümü -- 88,12 TL (Gold ile 52,87 TL)

-- 88,12 TL (Gold ile 52,87 TL) Deus Ex: Mankind Divided -- 26,25 TL (Gold ile 15,75 TL)

-- 26,25 TL (Gold ile 15,75 TL) Diablo III: Eternal Collection -- 94,00 TL (Gold ile 77,55 TL)

-- 94,00 TL (Gold ile 77,55 TL) Dragon Age Inquisition Yılın Oyunu Sürümü -- 53,37 TL (Gold ile 38,12 TL)

-- 53,37 TL (Gold ile 38,12 TL) The Witcher 3: Wild Hunt -- 28,20 TL (Gold ile 21,15 TL) (Game Pass'e dahil)

-- 28,20 TL (Gold ile 21,15 TL) (Game Pass'e dahil) Cities Skylines Xbox One Edition -- 35,00 TL (Gold ile 25,00 TL) (Game Pass'e dahil)

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