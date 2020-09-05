Microsoft Surface Duo, 2021 yılından önce ABD dışında satılmayacak

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Microsoft, geçtiğimiz ay katlanabilir Surface Duo akıllı telefonun yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde satılacağını ve şirketin öngörülebilir gelecekte bu cihazı küresel pazara getirme planının olmadığını açıklayarak birçok hayranını hayal kırıklığına uğratmıştı.

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Microsoft talebe göre karar verecek

ABD'de, cihaz 1.399 dolardan başlayan ön siparişe açılmış durumda ve 10 Eylül'de sevkiyatlar başlayacak. Dünyanın geri kalanının ise birkaç ay beklemek zorunda kalacağını söyleyebiliriz. Windows Central sitesinin saygın analistlerinden Zac Bowden, şirketin bu kararının altında Surface RT'de yaşanan başarısız satış politikasının yattığını ve Microsoft'un bu hataya tekrar düşmek isemediğine dikkat çekmiş. Analiste göre Microsoft, Surface Duo'nun ABD satışlarına bakarak diğer pazarlarda satışa sunup sunmayacağına karar verecek.

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Ancak, bu tür gecikmeler Microsoft için hiç de iyi değil. Surface Duo akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 855 işlemciye dayandığını, 5G ve NFC desteğinden yoksun olduğunu hatırlatmakta fayda var. Zira şirket cihazı diğer pazarlara sunmak için ne kadar geciktirirse, müşterilere satması da o denli zor olacak. Dolayısı ile Microsoft Surface Duo'nun kaderinin, 10 Eylül'de müşterilere gönderilmesinden itibaren, önümüzdeki birkaç ay içinde belirleneceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

https://www.windowscentral.com/surface-duo-might-not-arrive-markets-outside-united-states-until-2021

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