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    Microsoft, TikTok'u satın almak için sürpriz bir iş ortağı buldu: Walmart

    Yazılım devi Microsoft, bir süredir TikTok platformunun ABD haklarını devralmak için görüşmelerini sürdürürken, şirketin bu satın alma için Walmart'la iş ortaklığı kurduğu belirtildi.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, TikTok'u satın almak için sürpriz bir iş ortağı buldu: Walmart
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    Microsoft, TikTok'u devralma aşamasına gelmiş durumda ve sızan bilgilere göre yazılım devi, Çinli internet fenomeni TikTok'u satın alma girişimi için sürpriz bir iş ortağı buldu.

    Ayrıca Bkz. "En hızlı 5G'ye sahip ülkeler açıklandı: Suudi Arabistan birinci, ABD ise listede yok"

    Microsoft satın almaya daha yakın

    Perakende satış mağazası Walmart, TikTok için yapılan görüşmelerde Microsoft ile ortaklık kurduğunu doğruladı. Ancak satın alma görüşmelerinin detayları ve Walmart'ın bu ortaklıktaki rolü hakkında henüz net bir bilgi verilmiş değil. Microsoft ise ABD'de yasaklanması gündemde olan ve satışı için süre verilen TikTok'u 15 Eylül tarihine kadar satın almak için çaba sarfediyor. Hatta bu satın alma işleminin daha kısa bir süre içinde açıklanması bile muhtemel.

    Microsoft, TikTok'u satın almak için sürpriz bir iş ortağı buldu: Walmart
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    Walmart sözcüsünün yaptığı açıklamalara göre, Microsoft ortaklığıyla TikTok'un satın alınması, Walmart'ın e-ticaret ve reklamcılık yönüne zenginlik katarak, şirketin bu alandaki faaliyetlerinde önemli bir rol oynayacak. Öte yandan Twitter ve Oracle da dahil olmak üzere diğer Amerikan teknoloji şirketlerinin de TikTok ile ilgilendiği söyleniyor. Ancak bu şirketler arasında Microsoft'un satın alma için büyük bir şansa sahip olduğu ve görüşmelerin sona yaklaştığı da sızan bilgiler arasında.



    https://www.cnbc.com/2020/08/27/walmart-is-teaming-up-with-microsoft-on-tiktok-bid.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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