Microsoft Surface Duo'nun yeni görüntüleri yayınlandı

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Microsoft Surface Duo şüphesiz ki 2020'nin en ilgi çekici cihazlarından biri olacak. Çift ekranla piyasada boy göstermeye hazırlanan Android telefonun yeni yüksek kaliteli görselleri internete düştü.

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Surface Duo hatırlaycağınız üzere geçtiğimiz yılın Ekim ayında tanıtılmıştı. Microsoft etkinlik kapsamında cihazı tüm dünyaya gösterdi. Ancak yayınlanan yeni görüntüler Surface Duo'da bir takım değişiklikler olduğunu ortaya koyuyor.

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Geri sayım başladı

Surface Duo'nun final tasarımında göze çarpan en büyük farklılık sağ üst köşeye eklenen LED flaş olarak göze çarpıyor. Yeni modelin AT&T için hazırlanmış bir model olduğu da gelen haberler arasında.

Surface Duo'nun her biri 5.6 inç boyutunda iki ekran, Snapdragon 855 işlemci, 6 GB RAM ve 3.460 mAh'lik pille gelmesi bekleniyor. Cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil. Ancak Microsoft'un çift ekranlı telefonunu yaz bitmeden satışa sunacağı söyleniyor.

https://twitter.com/evleaks/status/1291857819520638977

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