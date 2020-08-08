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    Microsoft Surface Duo'nun yeni görüntüleri yayınlandı

    Yazılım devi Microsoft'un çift ekranlı Android cihazı için geri sayım başladı. Yakında piyasaya sürülecek Surface Duo'nun final tasarımını gösteren yeni görüntüler yayınlandı.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft Surface Duo'nun yeni görüntüleri yayınlandı
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    Microsoft Surface Duo şüphesiz ki 2020'nin en ilgi çekici cihazlarından biri olacak. Çift ekranla piyasada boy göstermeye hazırlanan Android telefonun yeni yüksek kaliteli görselleri internete düştü.

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    Surface Duo hatırlaycağınız üzere geçtiğimiz yılın Ekim ayında tanıtılmıştı. Microsoft etkinlik kapsamında cihazı tüm dünyaya gösterdi. Ancak yayınlanan yeni görüntüler Surface Duo'da bir takım değişiklikler olduğunu ortaya koyuyor.

    Microsoft Surface Duo'nun yeni görüntüleri yayınlandı
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    Geri sayım başladı

    Surface Duo'nun final tasarımında göze çarpan en büyük farklılık sağ üst köşeye eklenen LED flaş olarak göze çarpıyor. Yeni modelin AT&T için hazırlanmış bir model olduğu da gelen haberler arasında.

    Surface Duo'nun her biri 5.6 inç boyutunda iki ekran, Snapdragon 855 işlemci, 6 GB RAM ve 3.460 mAh'lik pille gelmesi bekleniyor. Cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil. Ancak Microsoft'un çift ekranlı telefonunu yaz bitmeden satışa sunacağı söyleniyor.



    https://twitter.com/evleaks/status/1291857819520638977 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    swat882 (Swat882 ) 1 hf.
    Bu pil ile 2 saat ekran süresi alırız.
    Yanıtla +2
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    OnderT (Önder TR) 1 hf.
    Tanıtım görüntüsünde bile arama çubuğu varsayilan Google görünüyor. Reklamcı onu Bing yapmaya bile tenezzül etmemiş :)
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    Navy Blue 1 hf. OnderT
    Tanıtım resimleri değil, biri sızdırmış...
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    denile 1 hf.
    Pil biraz az geldi bana, iki ekranlı büyük bir cihaz için.
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 hf. denile
    Aynen katılıyorum, pili en çok tüketen donanım ekran neticede. En azından 6000-7000 mah civarı bir pil iyi olurdu.
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    borayeris (Boray Eriş) 1 hf.
    Antifiriz koysak yine karlanıyor muymuş? 🤣🤣
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    sekohuso33 (Serhat ERDEM) 1 hf.
    “Karlanabilir” hmm ne teknoloji yapmış adamlar istedigin zaman ekranina kar yagiyor
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