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    Anlık Bildirim

    Microsoft Surface oyun bilgisayarı geliyor

    Microsoft Surface Gaming adıyla sızdırılan yeni model Microsoft’un oyuncu dünyasına adım atacağını gösteriyor. İlk etapta biraz daha ortalama bir oyun performansı sergilenecek. 
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    Microsoft Surface Gaming
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    Bilgisayar pazarının istikrarını koruyan ve bir dayanak noktası haline gelen oyuncu sınıfına Microsoft Surface de yabancı kalamadı. Firmanın geleneksel çizgiye oyuncu modelleri de ekleyeceği iddia edildi.

    Microsoft Surface Gaming nedir?

    Microsoft Surface serisi bugüne kadar profesyonellerden ve alt seviye standart kullanıcılara kadar farklı modelleri bünyesinde barındırıyordu. Gelen bilgilere göre Microsoft Surface Gaming oyunculara hitap eden ilk model olacak.

    Dizüstü modelinde 16 inçlik PixelSense Flow ekranın 165Hz tazeleme hızı sunacağı belirtiliyor. Intel Core i7-12700H modeline kadar işlemci ve RTX 3070 Ti modeline kadar da ekran kartı seçenekleri mevcut olacak.

    16GB/32GB LPDDR4x RAM bellek, 256GB/512GB/1TB/2TB SSD seçenekleri, 16 saate varan kullanım süresi, Thunderbolt 4, USB 4, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 şeklinde diğer özellikleri saymak mümkün. Microsoft Surface Gaming için 22 Eylül tarihi işaret ediliyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 5 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 6 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 6 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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