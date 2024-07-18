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    Anlık Bildirim

    Microsoft’un Canva rakibi yapay zekalı Designer şimdi iOS ve Android’de

    Microsoft'un Designer uygulaması yapay zeka düzenleme ve oluşturma özellikleriyle iOS ve Android'e geliyor. Canva rakibi Designer ile görseller, çıkartmalar ve dahası oluşturulabiliyor.
    Microsoft’un Canva rakibi Designer şimdi iOS ve Android’de Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un yapay zeka destekli Designer uygulaması kısa bir süre öce hem iOS hem de Android platformunda önzileme sonrası final sürümü olarak çıkıyor. Microsoft Designer, özel görseller, çıkartmalar, tebrik kartları, davetiyeler ve daha fazlası oluşturulabiliyor. Bu bağlamda Designer, popüler Canva’nın ücretsiz bir rakibi konumunda.

    Designer artık mobilde

    Designer artık bir Microsoft hesabı olan çoğu kişi tarafından kullanılabilir durumda. Başlangıçta web'de veya Microsoft Edge aracılığıyla kullanılabilen Designer, esasında neredeyse bir yıldız önizleme aşamasındaydı. Artık web’in yanında iOS, Android ve yerel Windows uygulamasında platform kullanılabilir durumda.

    Microsoft’un Canva rakibi Designer şimdi iOS ve Android’de Tam Boyutta Gör
    Microsoft Designer görüntü oluşturmak için her zamanki metin komutlarını kullanıyor, ancak tebrik kartları, sosyal medya gönderileri, simgeler, duvar kağıtları, boyama kitabı sayfaları ve çok daha fazlası gibi şeyler oluşturmak için kullanabileceğiniz çok çeşitli şablonlar da platformda yer alıyor. Designer ayrıca görüntüleri düzenlemek ve yeniden şekillendirmek veya görüntülerden kolajlar oluşturmak için yapay zekayı kullanabiliyor.

    Designer ayrıca arka planları düzenleme ve kaldırma, görüntülerden kişi veya nesneleri kaldırma ve görüntülere metin ve marka ekleme gibi özellikler de içeriyor. Öte yandan Designer ayrık olarak kullanılabilse de Microsoft, platformu Windows ve Office uygulamalarına da entegre ediyor. Word ve PowerPoint’te Copilot sayesinde Designer’dan destek alınabiliyor. Ancak bunlar için ücretli Copilot Pro aboneliği gerekiyor. Son olarak Designer, görüntüleri OpenAI’ın DALL-E 3 modeliyle oluşturuyor.

    Microsoft Designer iOS uygulaması

    Microsoft Designer Android uygulaması

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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