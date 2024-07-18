Microsoft’un Canva rakibi yapay zekalı Designer şimdi iOS ve Android’de

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un yapay zeka destekli Designer uygulaması kısa bir süre öce hem iOS hem de Android platformunda önzileme sonrası final sürümü olarak çıkıyor. Microsoft Designer, özel görseller, çıkartmalar, tebrik kartları, davetiyeler ve daha fazlası oluşturulabiliyor. Bu bağlamda Designer, popüler Canva’nın ücretsiz bir rakibi konumunda.

Designer artık mobilde

Designer artık bir Microsoft hesabı olan çoğu kişi tarafından kullanılabilir durumda. Başlangıçta web'de veya Microsoft Edge aracılığıyla kullanılabilen Designer, esasında neredeyse bir yıldız önizleme aşamasındaydı. Artık web’in yanında iOS, Android ve yerel Windows uygulamasında platform kullanılabilir durumda.

Tam Boyutta Gör Microsoft Designer görüntü oluşturmak için her zamanki metin komutlarını kullanıyor, ancak tebrik kartları, sosyal medya gönderileri, simgeler, duvar kağıtları, boyama kitabı sayfaları ve çok daha fazlası gibi şeyler oluşturmak için kullanabileceğiniz çok çeşitli şablonlar da platformda yer alıyor. Designer ayrıca görüntüleri düzenlemek ve yeniden şekillendirmek veya görüntülerden kolajlar oluşturmak için yapay zekayı kullanabiliyor.

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Designer ayrıca arka planları düzenleme ve kaldırma, görüntülerden kişi veya nesneleri kaldırma ve görüntülere metin ve marka ekleme gibi özellikler de içeriyor. Öte yandan Designer ayrık olarak kullanılabilse de Microsoft, platformu Windows ve Office uygulamalarına da entegre ediyor. Word ve PowerPoint’te Copilot sayesinde Designer’dan destek alınabiliyor. Ancak bunlar için ücretli Copilot Pro aboneliği gerekiyor. Son olarak Designer, görüntüleri OpenAI’ın DALL-E 3 modeliyle oluşturuyor.

Microsoft Designer iOS uygulaması

Microsoft Designer Android uygulaması

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Microsoft’un Canva rakibi Designer şimdi iOS ve Android’de