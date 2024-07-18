Microsoft’un Canva rakibi yapay zekalı Designer şimdi iOS ve Android’de

Designer artık mobilde
Designer artık bir Microsoft hesabı olan çoğu kişi tarafından kullanılabilir durumda. Başlangıçta web'de veya Microsoft Edge aracılığıyla kullanılabilen Designer, esasında neredeyse bir yıldız önizleme aşamasındaydı. Artık web’in yanında iOS, Android ve yerel Windows uygulamasında platform kullanılabilir durumda.
Designer ayrıca arka planları düzenleme ve kaldırma, görüntülerden kişi veya nesneleri kaldırma ve görüntülere metin ve marka ekleme gibi özellikler de içeriyor. Öte yandan Designer ayrık olarak kullanılabilse de Microsoft, platformu Windows ve Office uygulamalarına da entegre ediyor. Word ve PowerPoint’te Copilot sayesinde Designer’dan destek alınabiliyor. Ancak bunlar için ücretli Copilot Pro aboneliği gerekiyor. Son olarak Designer, görüntüleri OpenAI’ın DALL-E 3 modeliyle oluşturuyor.
Microsoft Designer iOS uygulaması
Microsoft Designer Android uygulamasıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.