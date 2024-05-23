Microsoft’un Black Mirror benzeri Windows özelliği Recall, soruşturma altında

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Tam Boyutta Gör Microsoft, bilgisayarınızda yaptığınız her hareketi takip eden yeni 'Recall' yapay zeka özelliği Copilot Plus PC’ler için kısa bir süre önce tanıtmıştı. Yeni Windows özelliği bilgisayarlara "fotoğrafik hafıza" kazandırarak kullanıcının bilgisayarda bir nevi belirli bir zamana geri gitmesini sağlıyor. Zira bu özellik eylemleri akılda tutarak daha sonra arama ve geri getirme olanağı sağlıyor. Haliyle bu tür kapsamlı izleme hem kullanıcılarda hem de düzenleyici kurumlar da şimdiden gizlilik temelinde soru işaretleri oluşturdu. Hatta Birleşik Krallık, bu özellik için resmi soruşturma başlattı.

Windows Recall soruşturma altında

Yapay zeka destekli Recall, Black Mirror’ın bir bölümü gibi olduğu gerekçesiyle PC kullanıcıları arasında eleştirilirken Birleşik Krallık Bilgi Komiserliği (ICO) de şirketin yeni yapay zeka özelliğini soruşturuyor. Birleşik Krallık Parlamentosu'na rapor veren bağımsız bir kamu otoritesi olan ICO, bireyler için veri gizliliği haklarını korumakla görevli bir kurum.

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ICO, yaptığı açıklamada "Kuruluşlardan, verilerinin nasıl kullanıldığı konusunda kullanıcılara karşı şeffaf olmalarını ve kişisel verileri yalnızca belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olduğu ölçüde işlemelerini bekliyoruz" dedi. Kurum ayrıca kullanıcı gizliliğini korumak için uygulanan tedbirleri anlamak üzere Microsoft ile görüşmeler yürüttüğünü söylüyor.

Recall neden endişe yaratıyor?

Tam Boyutta Gör Windows Recall, esasında yıllardır hayatımızda ve tarayıcılarımızda olan “geçmiş” özelliğine çok benziyor. Recall, bu özelliği alarak yeni bir konsepte çeviriyor ve kullanıcının, bilgisayarındaki tüm etkinlik geçmişini arşivliyor, bunlar ekran görüntüleri ile gerçekleştiriliyor. Bu ekran görüntülerindeki metinler ve görseller ise yapay zeka ile taranacak ve anlamlandırılacak. Sonrasında ise kullanıcının isteği doğrultusunda bu bilgileri ortaya çıkaracak.

Microsoft, yapay zekanın aldığı tüm ekran görüntülerinin bilgisayarda yerel olarak saklanacağını ve şirket tarafından erişilemeyeceğini belirtiyor. Ayrıca, kullanıcılar ekran görüntülerinden herhangi birini silmekte de özgür. Ancak ekran görüntülerinde şifreler, adresler ve sağlık bilgileri de dahil olmak üzere hassas veriler bulunabilir ve bunlara cihazı kullanan herhangi biri tarafından erişilebilir. Özelliğin aralıksız olarak çalıştığı ve belirli aralıklarla ekran görüntüsü aldığı düşünüldüğünde, toplanan verilerin zenginliği oldukça yüksek olabilir. Bu, bilgisayar korsanları için bir nevi hazine.

Windows Recall, şimdilik bir önzileme özelliği konumunda ve tüm kullanıcılara sunulmuş değil. Hem kullanıcılardan hem de otoritelerden gelen endişe temelli eleştiriler özellikte bazı değişikliklerin yapılmasını sağlayabilir.

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Microsoft’un Windows özelliği Recall için soruşturma açıldı