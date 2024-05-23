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    Microsoft’un Black Mirror benzeri Windows özelliği Recall, soruşturma altında

    Microsoft’un Copilot Plus PC’ler için tanıttığı yeni Recall aracı derin bir gizlilik endişesi oluşturuyor. Ve şimdi bu özellik İngiltere’de resmi bir soruşturma altında.
    Microsoft’un Windows özelliği Recall için soruşturma açıldı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, bilgisayarınızda yaptığınız her hareketi takip eden yeni 'Recall' yapay zeka özelliği Copilot Plus PC’ler için kısa bir süre önce tanıtmıştı. Yeni Windows özelliği bilgisayarlara "fotoğrafik hafıza" kazandırarak kullanıcının bilgisayarda bir nevi belirli bir zamana geri gitmesini sağlıyor. Zira bu özellik eylemleri akılda tutarak daha sonra arama ve geri getirme olanağı sağlıyor. Haliyle bu tür kapsamlı izleme hem kullanıcılarda hem de düzenleyici kurumlar da şimdiden gizlilik temelinde soru işaretleri oluşturdu. Hatta Birleşik Krallık, bu özellik için resmi soruşturma başlattı.

    Windows Recall soruşturma altında

    Yapay zeka destekli Recall, Black Mirror’ın bir bölümü gibi olduğu gerekçesiyle PC kullanıcıları arasında eleştirilirken Birleşik Krallık Bilgi Komiserliği (ICO) de şirketin yeni yapay zeka özelliğini soruşturuyor. Birleşik Krallık Parlamentosu'na rapor veren bağımsız bir kamu otoritesi olan ICO, bireyler için veri gizliliği haklarını korumakla görevli bir kurum.

    ICO, yaptığı açıklamada "Kuruluşlardan, verilerinin nasıl kullanıldığı konusunda kullanıcılara karşı şeffaf olmalarını ve kişisel verileri yalnızca belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olduğu ölçüde işlemelerini bekliyoruz" dedi. Kurum ayrıca kullanıcı gizliliğini korumak için uygulanan tedbirleri anlamak üzere Microsoft ile görüşmeler yürüttüğünü söylüyor.

    Recall neden endişe yaratıyor?

    Microsoft’un Windows özelliği Recall için soruşturma açıldı Tam Boyutta Gör
    Windows Recall, esasında yıllardır hayatımızda ve tarayıcılarımızda olan “geçmiş” özelliğine çok benziyor. Recall, bu özelliği alarak yeni bir konsepte çeviriyor ve kullanıcının, bilgisayarındaki tüm etkinlik geçmişini arşivliyor, bunlar ekran görüntüleri ile gerçekleştiriliyor. Bu ekran görüntülerindeki metinler ve görseller ise yapay zeka ile taranacak ve anlamlandırılacak. Sonrasında ise kullanıcının isteği doğrultusunda bu bilgileri ortaya çıkaracak.

    Microsoft, yapay zekanın aldığı tüm ekran görüntülerinin bilgisayarda yerel olarak saklanacağını ve şirket tarafından erişilemeyeceğini belirtiyor. Ayrıca, kullanıcılar ekran görüntülerinden herhangi birini silmekte de özgür. Ancak ekran görüntülerinde şifreler, adresler ve sağlık bilgileri de dahil olmak üzere hassas veriler bulunabilir ve bunlara cihazı kullanan herhangi biri tarafından erişilebilir. Özelliğin aralıksız olarak çalıştığı ve belirli aralıklarla ekran görüntüsü aldığı düşünüldüğünde, toplanan verilerin zenginliği oldukça yüksek olabilir. Bu, bilgisayar korsanları için bir nevi hazine.

    Windows Recall, şimdilik bir önzileme özelliği konumunda ve tüm kullanıcılara sunulmuş değil. Hem kullanıcılardan hem de otoritelerden gelen endişe temelli eleştiriler özellikte bazı değişikliklerin yapılmasını sağlayabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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