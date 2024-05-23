Microsoft’un Black Mirror benzeri Windows özelliği Recall, soruşturma altında

Windows Recall soruşturma altında
Yapay zeka destekli Recall, Black Mirror’ın bir bölümü gibi olduğu gerekçesiyle PC kullanıcıları arasında eleştirilirken Birleşik Krallık Bilgi Komiserliği (ICO) de şirketin yeni yapay zeka özelliğini soruşturuyor. Birleşik Krallık Parlamentosu'na rapor veren bağımsız bir kamu otoritesi olan ICO, bireyler için veri gizliliği haklarını korumakla görevli bir kurum.
ICO, yaptığı açıklamada "Kuruluşlardan, verilerinin nasıl kullanıldığı konusunda kullanıcılara karşı şeffaf olmalarını ve kişisel verileri yalnızca belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olduğu ölçüde işlemelerini bekliyoruz" dedi. Kurum ayrıca kullanıcı gizliliğini korumak için uygulanan tedbirleri anlamak üzere Microsoft ile görüşmeler yürüttüğünü söylüyor.
Recall neden endişe yaratıyor?
Microsoft, yapay zekanın aldığı tüm ekran görüntülerinin bilgisayarda yerel olarak saklanacağını ve şirket tarafından erişilemeyeceğini belirtiyor. Ayrıca, kullanıcılar ekran görüntülerinden herhangi birini silmekte de özgür. Ancak ekran görüntülerinde şifreler, adresler ve sağlık bilgileri de dahil olmak üzere hassas veriler bulunabilir ve bunlara cihazı kullanan herhangi biri tarafından erişilebilir. Özelliğin aralıksız olarak çalıştığı ve belirli aralıklarla ekran görüntüsü aldığı düşünüldüğünde, toplanan verilerin zenginliği oldukça yüksek olabilir. Bu, bilgisayar korsanları için bir nevi hazine.
Windows Recall, şimdilik bir önzileme özelliği konumunda ve tüm kullanıcılara sunulmuş değil. Hem kullanıcılardan hem de otoritelerden gelen endişe temelli eleştiriler özellikte bazı değişikliklerin yapılmasını sağlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.