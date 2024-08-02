Steam Donanım Anketi açıklandı: Windows 11 sınırda

Temmuz ayının en popüler ekran kartları
Steam Donanım Anketi'nin Temmuz ayındaki ekran kartı sıralamasına baktığımızda, RTX 4060 başta olmak üzere RTX 30 ve 40 serisinin yükselişi sürüyor. Hatırlayacak yaklaşık beş yıllık GTX 1060 hakimiyeti geçtiğimiz yıl GTX 1650 tarafından ele geçirilmişti. Ancak bu da kısa sürdü ve GeForce RTX 3060, yüzde 5.88'lik kullanım payıyla Steam listesinin ilk sırasına yerleşti.
Uzun süreler listelerin tepesinde bulunan GTX 1650 ise, yüzde 4 pay ile ikinci sırada yer alıyor. Listenin devamında bulunan modeller ise sırasıyla RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 4060, RTX 2060, RTX 4060 Mobil, GTX 1060, RTX 3060 mobil ve RTX 4060 Ti.
- GeForce RTX 3060: %5.88 (+0.22%)
- GeForce GTX 1650: %4 (-0.16%)
- GeForce RTX 3060 Ti: %3.58 (+0.02%)
- GeForce RTX 3070 %3.52 (+0.16%)
- GeForce RTX 4060: %3.47 (-0.45%)
- GeForce RTX 2060: %3.43 (-0.03%)
- GeForce RTX 4060 Laptop GPU: %3.21(-0.37%)
- GeForce GTX 1060: %3.10 (-0.06%)
- GeForce RTX 3060: %3 (-0.36%)
- GeForce RTX 4060 Ti: %2.84 (-0.39%)
İşlemci sıralamasına geçtiğimizde, bildiğiniz gibi Intel 13.nesil ve 14.nesil işlemcilerde yaşanan çökme sorunları halen çözülebilmiş değil. Ancak listede, Intel hakimiyetinin sürdüğünü görüyoruz. Buna göre Temmuz ayında Intel'in payı yüzde 0,60 oranın artarak yüzde 67,40'a ulaştı. Rakibi AMD ise, yüzde 0,61 oranında kullanıcı kaybetti ve Steam kullanıcılarının yüzde 32,54'i tarafından tercih ediliyor.
- Intel: +%0,60 (%67,40)
- AMD: -%0,61 (%32,54)
İşletim sistemlerine bakıldığında, Windows 11 selefi olduğu Windows 10'u yakalamak üzere. Steam kullanıcılarının yüzde 47,45'i tarafından tercih edilen Windows 11'de yüzde 0,81'lik küçük bir düşüş yaşandı. Windows 10 ise, benzer bir oranda kullanıcı kazanarak Temmuz ayında liderliğini sürdürüyor. Windows 7 ve Windows 8.1'in kullanım payı ise yüzde 2'yi geçmedi.
- Windows 10: %51,95 (+%0,80)
- Windows 11: % 47.45 (-%0,81)
- Windows 7: %0,43 (+%0,01)
- Windows 8.1 64-bit: (%0.08)
- Diğer: %0.09 -
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.