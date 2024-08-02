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    Steam Donanım Anketi açıklandı: Windows 11 sınırda

    Oyuncuların en büyük kalesi Steam, her ay yayınlanan Steam Donanım Anketi'nin Temmuz ayı verilerini paylaştı. İşte en popüler ekran kartları ve daha fazlası... 
    Steam Donanım Anketi açıklandı: Windows 11 sınırda Tam Boyutta Gör
    PC oyunculuğunun kalesi Steam, her ay yayınlanan Donanım ve Yazılım Anketi'nin Temmuz 2024 verilerini paylaştı. Steam kullanıcılarını temel alan liste, işletim sistemi, ekran kartı ve işlemci pazarında yaşanan rekabetin son durumunu bizlere gösteriyor. Intel ve Nvidia platformun çoğunluğuna hakim olurken, Windows 11 selefini yakalamak üzere. Gelin anketin sonuçlarına gelin hep beraber göz atalım.

    Temmuz ayının en popüler ekran kartları

    Steam Donanım Anketi'nin Temmuz ayındaki ekran kartı sıralamasına baktığımızda, RTX 4060 başta olmak üzere RTX 30 ve 40 serisinin yükselişi sürüyor. Hatırlayacak yaklaşık beş yıllık GTX 1060 hakimiyeti geçtiğimiz yıl GTX 1650 tarafından ele geçirilmişti. Ancak bu da kısa sürdü ve GeForce RTX 3060, yüzde 5.88'lik kullanım payıyla Steam listesinin ilk sırasına yerleşti.

    Uzun süreler listelerin tepesinde bulunan GTX 1650 ise, yüzde 4 pay ile ikinci sırada yer alıyor. Listenin devamında bulunan modeller ise sırasıyla RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 4060, RTX 2060, RTX 4060 Mobil, GTX 1060, RTX 3060 mobil ve RTX 4060 Ti.

    1. GeForce RTX 3060: %5.88 (+0.22%)
    2. GeForce GTX 1650: %4 (-0.16%)
    3. GeForce RTX 3060 Ti: %3.58 (+0.02%)
    4. GeForce RTX 3070 %3.52 (+0.16%)
    5. GeForce RTX 4060: %3.47 (-0.45%)
    6. GeForce RTX 2060: %3.43 (-0.03%)
    7. GeForce RTX 4060 Laptop GPU: %3.21(-0.37%)
    8. GeForce GTX 1060: %3.10 (-0.06%)
    9. GeForce RTX 3060: %3 (-0.36%)
    10. GeForce RTX 4060 Ti: %2.84 (-0.39%)

    İşlemci sıralamasına geçtiğimizde, bildiğiniz gibi Intel 13.nesil ve 14.nesil işlemcilerde yaşanan çökme sorunları halen çözülebilmiş değil. Ancak listede, Intel hakimiyetinin sürdüğünü görüyoruz. Buna göre Temmuz ayında Intel'in payı yüzde 0,60 oranın artarak yüzde 67,40'a ulaştı. Rakibi AMD ise, yüzde 0,61 oranında kullanıcı kaybetti ve Steam kullanıcılarının yüzde 32,54'i tarafından tercih ediliyor.

    • Intel: +%0,60 (%67,40)
    • AMD: -%0,61 (%32,54)

    İşletim sistemlerine bakıldığında, Windows 11 selefi olduğu Windows 10'u yakalamak üzere. Steam kullanıcılarının yüzde 47,45'i tarafından tercih edilen Windows 11'de yüzde 0,81'lik küçük bir düşüş yaşandı. Windows 10 ise, benzer bir oranda kullanıcı kazanarak Temmuz ayında liderliğini sürdürüyor. Windows 7 ve Windows 8.1'in kullanım payı ise yüzde 2'yi geçmedi. 

    • Windows 10: %51,95 (+%0,80)
    • Windows 11: % 47.45 (-%0,81)
    • Windows 7: %0,43 (+%0,01)
    • Windows 8.1 64-bit: (%0.08)
    • Diğer: %0.09 -
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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