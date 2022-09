Tam Boyutta Gör

Microsoft, geçtiğimiz aylarda başlattığı Microsoft Ödül Programı’nı Türkiye’nin dahil olduğu 38 ülkede kullanıma sunmuştu. Microsoft Türkiye’den yapılan açıklamaya göre Microsoft Ödül Programı’na Bing aramaları dahil edildi.

Microsoft Ödül Programı ile kullanıcılar Microsoft ile ilgili anketleri doldurarak, Microsoft uygulamalarını kullanarak veya Microsoft Store’da alışveriş yaparak ödül puanı kazanıyor. Bu puanları Microsoft Rewards mağazasında hediyelere dönüştürebiliyor.

Her aramaya 5 puan, Edge'den aramalara 20 puan

Bing’in dahil edilmesiyle birlikte Microsoft’un Google’a rakip arama motoru bing.com’da yapılan her arama başına 5’er puan, Microsoft Edge üzerinden yapılan aramalarda ise 20’şer puan hediye edilecek.

Topladığınız puanları League of Legends ve Roblox hediye kartına dönüştürebilir veya Unicef, Save the Children veya International Rescue Committee kuruluşlarına bağış gönderebilirsiniz. Şu an için ödül seçenekleri kısıtlı ancak ilerleyen zamanlarda daha fazla seçenek eklenecek.

Microsoft Rewards Programına nasıl giriş yapılır?

Microsoft Rewards programına kaydolmak için aşağıdaki bağlantıdan programın sayfasına gidebilir, "Ücretsiz Kaydolun" butonuna tıklayarak katılabilirsiniz. İlgili sayfada hangi işlemler için ne kadar puan kazanacağınızı ve ödül seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz.

Microsoft Rewards

Microsoft Türkiye, Bing'de yapılan her aramaya ödül veriyor