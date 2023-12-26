Microsoft'un 2023'te kaldırdığı Windows 11 özellikleri

Tam Boyutta Gör Dünya genelinde 400 milyon Windows 11 kullanıcısının olduğu söyleniyor. 2025’te ücretsiz desteğin kesileceği Windows 10’u kullanan 1.4 milyar kullanıcı var. Her iki işletim sistemi de sürekli güncelleniyor. Güncellemeler, yeni özellikler, performans iyileştirmeleri, hata düzeltmeleri, bazen hatalar getiriyor. Microsoft, 2023 sonrasında Windows 11’den bazı özellikleri kaldırmayı planlıyor. İşte Windows 11’de artık olmayacak özellikler:

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Wordpad

Tam Boyutta Gör 1995’te Windows 95 ile hayatımıza giren zengin metin düzenleyicisi WordPad, en son Windows 8 için güncellendi. Microsoft, o zamandan bu yana uygulamayı görmezden geliyor. Şirket, bu yılın başlarında Eylül ayında WordPad’in artık güncellenmeyeceğini, Windows’un gelecekteki bir sürümünde kaldırılacağını ve kullanıcıların .rtf ve .doc gibi zengin metin belgeleri için Word'e geçiş yapmaları gerektiğini duyurdu. Net bir tarih paylaşılmasa da Wordpad’in 2024 sonlarına doğru kullanımdan kaldırılacağı tahmin ediliyor.

Posta ve Takvim

Tam Boyutta Gör Posta ve Takvim uygulamaları yerini Outlook alacak. Bu uygulamalar şu anda çalışıyor olsa da Microsoft, pop-up göstererek kullanıcıları Outlook’a geçmeye zorluyor. Microsoft’un açıklamasına göre, 2024’te çıkacak Windows 11 cihazları varsayılan e-posta uygulaması olarak Windows için yeni Outlook uygulamasıyla gelecek ancak geçiş yapmak istemeyen kullanıcılar 2024 sonuna kadar Microsoft Store’dan Windows Posta ve Takvim uygulamasını indirip kullanabilecek.

Windows İpuçları

Tam Boyutta Gör Windows ipuçları, en yeni Windows özelliklerini öğrenmenin kolay bir yolunu sunuyor. Ancak, ipuçlarını öğrenme gereği duymayan kullanıcıların sayısı çok daha fazla olacak ki Microsoft, Windows 11’in gelecek bir sürümünde ipuçları uygulamasının kaldırılacağını duyurdu. İpuçları yerini kullanıcının aradığı bilgiye hızlı bir şekilde erişebileceği, gerekirse destek birimiyle iletişime geçebileceği Yardım Alın uygulamasına bırakacak.

Windows Konuşma Tanıma

Windows Konuşma Tanıma, 2006’da Windows Vista ile tanıtılmıştı. Microsoft, bu aracın artık desteklenmeyeceğini duyurdu. Windows 11'de halihazırda mevcut olan ve Microsoft’a göre daha doğru sonuçlar veren Sesli Erişim özelliğinin yerini alacak. Bu uygulama Windows 10’a bulunmuyor. Konuşma Tanıma aracı Windows 10’da ne kadar süre daha kullanılacak, yeni uygulama güncellemeyle gelecek mi bilinmiyor.

Cortana

Tam Boyutta Gör Microsoft, bu yılın başlarında sesli asistan Cortana'yı sonlandıracağını duyurdu. İlk olarak 2014 yılında Windows Phone 8.1’de gördüğümüz dijital sesli asistan,, kısa bir süre sonra Windows 10'a geldi ve hatta Microsoft Office gibi bazı uygulamalara entegre edildi. Ancak Microsoft, Windows 11 ile birlikte Cortana'yı görev çubuğundan kaldırma kararı aldı ve ayrı bir uygulama olarak kullanıma sundu. Türkçe dil desteği sunmamasıyla ülkemizde zaten neredeyse hiç ilgi görmedi.

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Microsoft'un 2023'te kaldırdığı Windows 11 özellikleri