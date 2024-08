Tam Boyutta Gör Stüdyoların kapatılması ve işten çıkarmalarla dolu bir dönemin ardından oyun endüstrisinde bir umut ışığı parladı. Microsoft’un geçtiğimiz Mayıs ayında kapatılacağını duyurduğu Hi-Fi Rush geliştiricisi Tango Gameworks stüdyosu, PUBG: Battlegrounds geliştiricisi Krafton tarafından satın alındı.

Yeni oyunlar gelecek

PUBG: Battlegrounds ve The Callisto Protocol'ün arkasındaki Güney Koreli yayıncı Krafton, Tango Gameworks’ü satın aldıklarını açıklarken Xbox ve ZeniMax ile işbirliği yaparak sorunsuz bir geçiş sağlayacaklarını duyurdu. Krafton ayrıca Tango Gameworks'te sürekliliği korumak, yetenekli ekibin Hi-Fi Rush IP'sini geliştirmeye devam etmesine ve gelecekteki projeleri keşfetmesine de olanak tanıyacaklarını söylüyor.

Hatırlanacağı üzere Microsoft, 2021 yılında ZeniMax'i 7,5 milyar dolara satın almasının ardından üç stüdyosunu, Arkane Austin, Tokyo merkezli Tango Gameworks ve Alpha Dog Studios'u kapatma kararı almıştı. Tango, aralarında The Evil Within, Ghostwire Tokyo ve ritim tabanlı brawler Hi-Fi Rush'ın da bulunduğu birçok önemli oyunun arkasında bulunuyordu.

Krafton, satın almanın The Evil Within, The Evil Within 2, Ghostwire Tokyo ve Hi-Fi Rush gibi mevcut Tango oyunlarını etkilemeyeceğini söyledi. Tango Gameworks 2010 yılında Resident Evil 4 oyun yönetmeni Shinji Mikami tarafından kurulmuş ve başlangıçta The Evil Within gibi korku oyunlarıyla adını duyurmuştu. Hi-Fi Rush ise ilgi çekici oynanışı ve benzersiz grafik stili sayesinde çıkış yaptığı dönemde büyük ilgi görmüştü. Öte yandan satın almanın boyutu henüz açıklanmadı. Ayrıca Tango’nun Krafton’a geçişinde diğer IP’lerini yanında götürüp götürmeyeceği de belirsiz durumda.

Microsoft’un kapatacağı Hi-Fi Rush stüdyosu kurtuldu