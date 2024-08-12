Microsoft’un kapatacağı Hi-Fi Rush stüdyosu kurtuldu

Yeni oyunlar gelecek
PUBG: Battlegrounds ve The Callisto Protocol'ün arkasındaki Güney Koreli yayıncı Krafton, Tango Gameworks’ü satın aldıklarını açıklarken Xbox ve ZeniMax ile işbirliği yaparak sorunsuz bir geçiş sağlayacaklarını duyurdu. Krafton ayrıca Tango Gameworks'te sürekliliği korumak, yetenekli ekibin Hi-Fi Rush IP'sini geliştirmeye devam etmesine ve gelecekteki projeleri keşfetmesine de olanak tanıyacaklarını söylüyor.
Hatırlanacağı üzere Microsoft, 2021 yılında ZeniMax'i 7,5 milyar dolara satın almasının ardından üç stüdyosunu, Arkane Austin, Tokyo merkezli Tango Gameworks ve Alpha Dog Studios'u kapatma kararı almıştı. Tango, aralarında The Evil Within, Ghostwire Tokyo ve ritim tabanlı brawler Hi-Fi Rush'ın da bulunduğu birçok önemli oyunun arkasında bulunuyordu.
Krafton, satın almanın The Evil Within, The Evil Within 2, Ghostwire Tokyo ve Hi-Fi Rush gibi mevcut Tango oyunlarını etkilemeyeceğini söyledi. Tango Gameworks 2010 yılında Resident Evil 4 oyun yönetmeni Shinji Mikami tarafından kurulmuş ve başlangıçta The Evil Within gibi korku oyunlarıyla adını duyurmuştu. Hi-Fi Rush ise ilgi çekici oynanışı ve benzersiz grafik stili sayesinde çıkış yaptığı dönemde büyük ilgi görmüştü. Öte yandan satın almanın boyutu henüz açıklanmadı. Ayrıca Tango’nun Krafton’a geçişinde diğer IP’lerini yanında götürüp götürmeyeceği de belirsiz durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.