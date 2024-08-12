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    Anlık Bildirim

    Microsoft’un kapatacağı Hi-Fi Rush stüdyosu kurtuldu

    Microsoft’un kapatma kararı aldığı Hi-Fi Rush geliştiricisi Tango Gameworks stüdyosu kurtuldu. PUBG'nin sahibi Krafton, Tango Gameworks’ü satın aldığını açıkladı.
    Microsoft’un kapatacağı Hi-Fi Rush stüdyosu kurtuldu Tam Boyutta Gör
    Stüdyoların kapatılması ve işten çıkarmalarla dolu bir dönemin ardından oyun endüstrisinde bir umut ışığı parladı. Microsoft’un geçtiğimiz Mayıs ayında kapatılacağını duyurduğu Hi-Fi Rush geliştiricisi Tango Gameworks stüdyosu, PUBG: Battlegrounds geliştiricisi Krafton tarafından satın alındı.

    Yeni oyunlar gelecek

    PUBG: Battlegrounds ve The Callisto Protocol'ün arkasındaki Güney Koreli yayıncı Krafton, Tango Gameworks’ü satın aldıklarını açıklarken Xbox ve ZeniMax ile işbirliği yaparak sorunsuz bir geçiş sağlayacaklarını duyurdu. Krafton ayrıca Tango Gameworks'te sürekliliği korumak, yetenekli ekibin Hi-Fi Rush IP'sini geliştirmeye devam etmesine ve gelecekteki projeleri keşfetmesine de olanak tanıyacaklarını söylüyor.

    Hatırlanacağı üzere Microsoft, 2021 yılında ZeniMax'i 7,5 milyar dolara satın almasının ardından üç stüdyosunu, Arkane Austin, Tokyo merkezli Tango Gameworks ve Alpha Dog Studios'u kapatma kararı almıştı. Tango, aralarında The Evil Within, Ghostwire Tokyo ve ritim tabanlı brawler Hi-Fi Rush'ın da bulunduğu birçok önemli oyunun arkasında bulunuyordu.

    Krafton, satın almanın The Evil Within, The Evil Within 2, Ghostwire Tokyo ve Hi-Fi Rush gibi mevcut Tango oyunlarını etkilemeyeceğini söyledi. Tango Gameworks 2010 yılında Resident Evil 4 oyun yönetmeni Shinji Mikami tarafından kurulmuş ve başlangıçta The Evil Within gibi korku oyunlarıyla adını duyurmuştu. Hi-Fi Rush ise ilgi çekici oynanışı ve benzersiz grafik stili sayesinde çıkış yaptığı dönemde büyük ilgi görmüştü. Öte yandan satın almanın boyutu henüz açıklanmadı. Ayrıca Tango’nun Krafton’a geçişinde diğer IP’lerini yanında götürüp götürmeyeceği de belirsiz durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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