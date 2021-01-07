Microsoft'un Nintendo, EA ve Square Enix'i satın almaya çalıştığı ortaya çıktı

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Geçtiğimiz saatlerde Bloomberg enteresan bir haber yayınladı. Habere göre Xbox'ın kuruluş yıllarında Microsoft, birçok büyük oyun şirketini satın almak için harekete geçmiş ancak sizin de tahmin edebileceğiniz gibi hiçbiri başarılı olamamış.

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Microsoft, Xbox konsolunun ilk günlerinde birçok oyun şirketi ile görüşmüş. Microsoft'un eski yöneticilerinden Kevin Bachus'ın aktardığına göre Microsoft önce FIFA ve Battlefield gibi oyunların yayıncı şirketi olan Electronic Arts'ı satın almak için görüşme başlatmış ancak EA, "Hayır, teşekkürler." cevabını vermiş.

Microsoft daha sonrasında rotasını Nintendo'ya çevirmiş. Eski Microsoft CEO'su Steve Ballmer, Nintendo ile bir toplantı ayarlamış ancak Kevin Bachus'un dediğine göre Nintendo, Microsoft'un "yüzüne" 1 saat boyunca gülmüş.

Ardından Final Fantasy ve Tomb Raider gibi oyunların yayın şirketi olan Square Enix ile görüşmüşler ancak şirket teklif düşük geldiği için reddetmiş. En son da Mortal Kombat'in geliştiricisi olan Midway Games'i bünyelerine katmak istemişler ancak o da başarısız olmuş.

Bu anlaşmalardan özellikle Nintendo gerçekleşseydi şu anda daha farklı bir oyun dünyası olabilirdi.

https://www.vg247.com/2021/01/06/microsoft-tried-to-buy-nintendo-ea-others/

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