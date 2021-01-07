Microsoft'un Nintendo, EA ve Square Enix'i satın almaya çalıştığı ortaya çıktı

Geçtiğimiz saatlerde Bloomberg enteresan bir haber yayınladı. Habere göre Xbox'ın kuruluş yıllarında Microsoft, birçok büyük oyun şirketini satın almak için harekete geçmiş ancak sizin de tahmin edebileceğiniz gibi hiçbiri başarılı olamamış.
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Microsoft, Xbox konsolunun ilk günlerinde birçok oyun şirketi ile görüşmüş. Microsoft'un eski yöneticilerinden Kevin Bachus'ın aktardığına göre Microsoft önce FIFA ve Battlefield gibi oyunların yayıncı şirketi olan Electronic Arts'ı satın almak için görüşme başlatmış ancak EA, "Hayır, teşekkürler." cevabını vermiş.
Microsoft daha sonrasında rotasını Nintendo'ya çevirmiş. Eski Microsoft CEO'su Steve Ballmer, Nintendo ile bir toplantı ayarlamış ancak Kevin Bachus'un dediğine göre Nintendo, Microsoft'un "yüzüne" 1 saat boyunca gülmüş.
Ardından Final Fantasy ve Tomb Raider gibi oyunların yayın şirketi olan Square Enix ile görüşmüşler ancak şirket teklif düşük geldiği için reddetmiş. En son da Mortal Kombat'in geliştiricisi olan Midway Games'i bünyelerine katmak istemişler ancak o da başarısız olmuş.
Bu anlaşmalardan özellikle Nintendo gerçekleşseydi şu anda daha farklı bir oyun dünyası olabilirdi.
https://www.vg247.com/2021/01/06/microsoft-tried-to-buy-nintendo-ea-others/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
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