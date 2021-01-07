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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft'un Nintendo, EA ve Square Enix'i satın almaya çalıştığı ortaya çıktı

    Geçtiğimiz yıl Bethesda'yı satın alan Microsoft'un geçmişte; Nintendo, Electronic Arts ve Square Enix'i satın almaya çalıştığı ortaya çıktı.
    3 gün
    2,4b
    2
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    6

    Microsoft'un Nintendo, EA ve Square Enix'i satın almaya çalıştığı ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz saatlerde Bloomberg enteresan bir haber yayınladı. Habere göre Xbox'ın kuruluş yıllarında Microsoft, birçok büyük oyun şirketini satın almak için harekete geçmiş ancak sizin de tahmin edebileceğiniz gibi hiçbiri başarılı olamamış.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, PS5 kontrolcüsünün özelliklerini Xbox'ta görmek ister misiniz diye soruyor"

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    Microsoft, Xbox konsolunun ilk günlerinde birçok oyun şirketi ile görüşmüş. Microsoft'un eski yöneticilerinden Kevin Bachus'ın aktardığına göre Microsoft önce FIFA ve Battlefield gibi oyunların yayıncı şirketi olan Electronic Arts'ı satın almak için görüşme başlatmış ancak EA, "Hayır, teşekkürler." cevabını vermiş.

    Microsoft daha sonrasında rotasını Nintendo'ya çevirmiş. Eski Microsoft CEO'su Steve Ballmer, Nintendo ile bir toplantı ayarlamış ancak Kevin Bachus'un dediğine göre Nintendo, Microsoft'un "yüzüne" 1 saat boyunca gülmüş.

    Ardından Final Fantasy ve Tomb Raider gibi oyunların yayın şirketi olan Square Enix ile görüşmüşler ancak şirket teklif düşük geldiği için reddetmiş. En son da Mortal Kombat'in geliştiricisi olan Midway Games'i bünyelerine katmak istemişler ancak o da başarısız olmuş.

    Bu anlaşmalardan özellikle Nintendo gerçekleşseydi şu anda daha farklı bir oyun dünyası olabilirdi.



    https://www.vg247.com/2021/01/06/microsoft-tried-to-buy-nintendo-ea-others/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    MS kadar şirket satın almayı seven başka bir şirket daha görmedim. Ne varsa kendine katmayı çok seviyor.
    Yanıtla +9
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    Feyzuli 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Microsoft büyüksün tamam ama nintendo boğazından zor geçer biraz.
    Yanıtla +5
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ALsaydı şuan kapatılmış olurlardı. Alamadıkları güzel olmuş
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    narkotik_1989 (fatih tulum) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sony'i de almaya çalıştığı, fakat sony yetkililerinin kahkaha atması üzerine vazgeçildiği de gelen haberler arasında.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu tarz satın almaların amacı sadece "aa çok iş yapıyorlar ben alayım şunu" değil. Alıp rakibini ekarte ediyor aynı zamanda.
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    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ea zorlarda diğerlerini bilemem
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    komenyus123 (deniz karabacak) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ms in bu firmalardan çok daha parası olduğu kesin ama nintendo da boru değil
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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Nintendo Xbox ı almasın da
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ALsaydı şuan kapatılmış olurlardı. Alamadıkları güzel olmuş
    Yanıtla +4
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Dün demiştim ms cimrilik yapmıştır diye
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    rohan32 (muhsin burak keskin) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Microsoft 'un kafası karışmış gibi
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    boşyapanlaratepki 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Mcyi 2.5 milyar dolara satın aldılar ama bilmiyom yani bi oyun şirketini hemde bu kadar köklü bir şirketi nasıl alcaklar acaba Nintendodan bahsediyom
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    Onvious (onur ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) boşyapanlaratepki
    nintendo olayı 2000lerin basında oldu. ilk amacları nintendoyu alıp konsol dunyasına girmekti zaten. (gerci haberdeki alım calısmalarinin hepsi 2000-05 arasıydı sanırım)
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    sniper23 (Enes Şahinler) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Almadığı iyi oldu bence.
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    2383 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    microsoft, nintendo ve
    4 etiket daha square enix ,xbox ea Yazılım
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