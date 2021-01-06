Microsoft, PS5 kontrolcüsünün özelliklerini Xbox'ta görmek ister misiniz diye soruyor

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Yaklaşık 2 aydır yeni nesil konsollar kullanılabilir durumda. Her ne kadar stok durumunda sorunlar yaşansa da satın alabilen kullancılar yaklaşık 2 aydır konsolları kullanıyor. Her konsol geçişinde olduğu gibi bu sefer de başlangıç sürecinde çok da yapılacak bir şey ne yazık ki yok. Hatta PlayStation 5'in kontrolcüsü DualSense dışında yeni nesil gibi hissettiren çok fazla yenilik de yok şimdilik.

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Bu yenilik de ne yazık ki yalnızca sadece PlayStation 5'te bulunuyor ancak Microsoft'un bu özellikleri getirmek gibi bazı planları olabilir.

TechRadar'ın raporuna göre Microsoft, Xbox kullanıcılarına bazı sorular sorarak kullanıcılardan geri dönüş almaya başlamış. Sorulan sorular arsında dikkat çeken iki soru bulunuyor. Bunlardan ilki; PlayStation 5'in kontrolcüsü DualSense'in özelliklerini, Xbox kontrolcülerinde görmek isteyip istemeyeceğiniz. Aslında her iki kontrolcünün neredeyse tüm işlevleri aynı ancak PlayStation tarafındaki son kontrolcüde, ekstra olarak dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetik özelliği bulunuyor.

Diğer bir soruda ise Xbox Series S kullananlara, yeterince yeni nesil gibi hissettirip hissettirilmediği sorulmuş. Önümüzdeki süreçte oyuncuların en çok merak ettiği soru da büyük bir ihtimalle bu olacak.

Biz de bu vesileyle Xbox Series kullanan takipçilerimize soralım. PS5'in kontrolcüsünün özelliklerini Xbox'te görmek ister misiniz, Series S yeterince yeni nesil gibi hissettiriyor mu?

https://www.vg247.com/2021/01/06/ps5-dualsense-xbox-series-x-controller-microsoft/

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