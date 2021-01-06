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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, PS5 kontrolcüsünün özelliklerini Xbox'ta görmek ister misiniz diye soruyor

    Yeni nesil konsolların çıkışından bu yana ne yazık ki çok fazla yeni nesillik bir durum göremedik. Ancak PS5'in kontrolcüsü DualSense, bu nesilde şu ana kadar en çok yeni nesil hissettiren ürün.
    3 gün
    7,4b
    1
    23
    Oyun Konsolları
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    5

    Microsoft, PS5 kontrolcüsünün özelliklerini Xbox'ta görmek ister misiniz diye soruyor
    Tam Boyutta Gör

    Yaklaşık 2 aydır yeni nesil konsollar kullanılabilir durumda. Her ne kadar stok durumunda sorunlar yaşansa da satın alabilen kullancılar yaklaşık 2 aydır konsolları kullanıyor. Her konsol geçişinde olduğu gibi bu sefer de başlangıç sürecinde çok da yapılacak bir şey ne yazık ki yok. Hatta PlayStation 5'in kontrolcüsü DualSense dışında yeni nesil gibi hissettiren çok fazla yenilik de yok şimdilik.

    Ayrıca Bkz. "Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu: PES 2021, Injustice 2 ve daha fazlası"

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    Bu yenilik de ne yazık ki yalnızca sadece PlayStation 5'te bulunuyor ancak Microsoft'un bu özellikleri getirmek gibi bazı planları olabilir.

    TechRadar'ın raporuna göre Microsoft, Xbox kullanıcılarına bazı sorular sorarak kullanıcılardan geri dönüş almaya başlamış. Sorulan sorular arsında dikkat çeken iki soru bulunuyor. Bunlardan ilki; PlayStation 5'in kontrolcüsü DualSense'in özelliklerini, Xbox kontrolcülerinde görmek isteyip istemeyeceğiniz. Aslında her iki kontrolcünün neredeyse tüm işlevleri aynı ancak PlayStation tarafındaki son kontrolcüde, ekstra olarak dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetik özelliği bulunuyor.

    Diğer bir soruda ise Xbox Series S kullananlara, yeterince yeni nesil gibi hissettirip hissettirilmediği sorulmuş. Önümüzdeki süreçte oyuncuların en çok merak ettiği soru da büyük bir ihtimalle bu olacak.

    Biz de bu vesileyle Xbox Series kullanan takipçilerimize soralım. PS5'in kontrolcüsünün özelliklerini Xbox'te görmek ister misiniz, Series S yeterince yeni nesil gibi hissettiriyor mu?



    https://www.vg247.com/2021/01/06/ps5-dualsense-xbox-series-x-controller-microsoft/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    the most important thing 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yesn't
    Yanıtla +16
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    WeDneS (Ercan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Xbox düşünmeye başlamış demek ki
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    dede17 (amdfusion ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Koy baba koy suyundan bol bol
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Adamlarin kontrolcusunde trigger rumble diye bi teknoloji var onlari kullandirmiyorlar bide utanmadan bu soruyu soruyorlar
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    Hyponsoinage 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İsteriz ama hemen bozulmasın
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    ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    onun yerine konsolda ve pc de playstation kontrolcülerine izin versinler. abuk sabuk çalışıp duruyor sayelerinde
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    Playstation5 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Xboxın kendisi zaten PLAYSTATION çakması. At hırsızı billin microsoftu da Linux ve macOS den arak. Emek hırsızları!!!



    Temsili değildir!!!





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    RetroTurkey 2 gün ( Mesaj Silindi )
    RB tuşu 2 kez basıyor diye gönderdiğim Racon Tech Controller’i,1 ay sonra sıfır Series X kolu ile değişip yollamışlar.



    Almanya’dan aldığım Series X’e 3 sene garanti süresi verdiler.



    Peki ya Fransa’dan aldığım PS5? Ne garanti ne tamir hakkı hiçbişey yok.



    36 Gamepass + 36 ay EAplay+ 36 ay live Full Ultimate’i de almışım 502 liraya üzerine forumdan p2 hakkını satmışım,1 yıllık PS Plus parasına gelmiş.



    Adamlar kullanıcıya anketle taleplerini soruyor,ne güzel Sony fanlarının buna bile kulp bulması harbi komik ya,



    Çıkış oyunu yok evet ama dolu dolu geliyor 16 stüdyo + uPlay+ ile gamepass birleşimi derken kazanan yine tarafsız oyuncular olacak
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    semihadal 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Adam akıllı oyunun yok olsa ne olacak?
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Xbox'ım yok almayı da düşünmüyorum.. Ne yaparsan yap.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Series S, yeni nesil hissetmiyor. Bence Dualsense taklidine gerek yok. Adam gibi şarj kapasitesi olsun kâfi. Microsoft bunlara takılana kadar Exclusive için kolları sıvasa çok daha faydalı olurdu. Kimse kontrolcü için konsol almıyor. Bunlar çok eften püften şeyler.
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    hazarcep (Hazar ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir sonraki haber kırık ps oyunlarını xbox açıyor
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Xbox bakarken PlayStation 5 takır takır satıyor. Ne bir özel ne bir adam akıllı konsol çıkarıyorlar. Şu oyunların fiyatı biraz daha düşse herkes gözü kapalı PlayStation der zaten. Xbox gamepass ile kurtarmaya çalışıyorlar.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    xbox series s, xbox ve
    5 etiket daha ps5 dualsense özellikler kontrolcü Ev Elektroniği
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