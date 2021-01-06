Microsoft, PS5 kontrolcüsünün özelliklerini Xbox'ta görmek ister misiniz diye soruyor

Yaklaşık 2 aydır yeni nesil konsollar kullanılabilir durumda. Her ne kadar stok durumunda sorunlar yaşansa da satın alabilen kullancılar yaklaşık 2 aydır konsolları kullanıyor. Her konsol geçişinde olduğu gibi bu sefer de başlangıç sürecinde çok da yapılacak bir şey ne yazık ki yok. Hatta PlayStation 5'in kontrolcüsü DualSense dışında yeni nesil gibi hissettiren çok fazla yenilik de yok şimdilik.
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Bu yenilik de ne yazık ki yalnızca sadece PlayStation 5'te bulunuyor ancak Microsoft'un bu özellikleri getirmek gibi bazı planları olabilir.
TechRadar'ın raporuna göre Microsoft, Xbox kullanıcılarına bazı sorular sorarak kullanıcılardan geri dönüş almaya başlamış. Sorulan sorular arsında dikkat çeken iki soru bulunuyor. Bunlardan ilki; PlayStation 5'in kontrolcüsü DualSense'in özelliklerini, Xbox kontrolcülerinde görmek isteyip istemeyeceğiniz. Aslında her iki kontrolcünün neredeyse tüm işlevleri aynı ancak PlayStation tarafındaki son kontrolcüde, ekstra olarak dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetik özelliği bulunuyor.
Diğer bir soruda ise Xbox Series S kullananlara, yeterince yeni nesil gibi hissettirip hissettirilmediği sorulmuş. Önümüzdeki süreçte oyuncuların en çok merak ettiği soru da büyük bir ihtimalle bu olacak.
Biz de bu vesileyle Xbox Series kullanan takipçilerimize soralım. PS5'in kontrolcüsünün özelliklerini Xbox'te görmek ister misiniz, Series S yeterince yeni nesil gibi hissettiriyor mu?
https://www.vg247.com/2021/01/06/ps5-dualsense-xbox-series-x-controller-microsoft/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Temsili değildir!!!
Almanya’dan aldığım Series X’e 3 sene garanti süresi verdiler.
Peki ya Fransa’dan aldığım PS5? Ne garanti ne tamir hakkı hiçbişey yok.
36 Gamepass + 36 ay EAplay+ 36 ay live Full Ultimate’i de almışım 502 liraya üzerine forumdan p2 hakkını satmışım,1 yıllık PS Plus parasına gelmiş.
Adamlar kullanıcıya anketle taleplerini soruyor,ne güzel Sony fanlarının buna bile kulp bulması harbi komik ya,
Çıkış oyunu yok evet ama dolu dolu geliyor 16 stüdyo + uPlay+ ile gamepass birleşimi derken kazanan yine tarafsız oyuncular olacak
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