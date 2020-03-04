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    Microsoft'un orijinal oyunu 'Halo: Combat Evolved Anniversary' artık PC'lerde

    Microsoft, Halo: Combat Evolved Anniversary oyununun PC versiyonunu yayınladı. PC için 4K desteği ile yeniden düzenlenen oyuna Steam, Microsoft Store ve Xbox Game Pass üzerinden ulaşılabilir.
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    Oyunlar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft'un orijinal oyunu 'Halo: Combat Evolved Anniversary' artık PC'lerde
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    Uzun bir aradan sonra nihayet Microsoft'un orijinal oyunu Halo'nun  yeniden düzenlenmiş versiyonu PC'lere ulaştı. Halo: Combat Evolved Anniversary, Steam, Microsoft Mağazası ve PC için Xbox Game Pass (Beta) aracılığıyla Master Chief Collection'ın bir parçası olarak artık mevcut durumda.

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    Fare ve klavye özelleştirmeleri, 4K ve ultra geniş ekran desteği de dahil olmak üzere birçok düzenleme yapılan oyun, 4K UHD görüntü desteğiyle 60 FPS hızında performans sağlayabilecek. 

    Halo: Combat Evolved Anniversary oyununu Master Chief Collection'a sahipseniz; Steam üzerinden 18.50 TL, PC için Xbox Game Pass (Beta) ve  Microsoft Mağazası'ndan 28.75 TL ücretle satın alabilirsiniz.  



    https://www.theverge.com/2020/3/3/21163269/microsoft-halo-original-campign-combat-evolved-pc-release-features-support Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    IamTheOne76 (ŞAKİR KARATAŞ) 2 hf.
    Yav bu oyun niye tutmuyor anlamadım. Yıllardır bende oynayacam edecem diyorum ama sonra boş veeeer diyorum. Bu oyunda saçma derece bi iticilik var. Anlamadım gitti...
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 2 hf.
    oyunlar insanın vaktini oldukça fazla alıyor. bence devlet oyun oynayanlardan saat başı vergi almalı (Bu açıklama her yazılanı kendi üzerine alan, dünyayı sadece kendisi etrafında döndüğünü sanan donuk zekalıların sazan gibi atlamamaları içindir.. İRONİDİR.)
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 2 hf.
    Pc tarafında oyun gelirleri acayip artınca Microsoft direkt hamleyi yaptı. Muhtemeln Xbox Series X'le birlikte gelecek nesile damgayı vuracak. Artık oyunları Xbox exc değil Microsoft exc olacak. Xbox One neslinde Microsoft iyi dersini aldı ve oyuncunun yanında bir tutum sergilemeye başladılar, tabi bunda Phil Spencer gibi bir oyuncunun büyük katkısı var.
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    Bloodin 2 hf.
    Çok sevdiğim ve internet kafede saatlerimi harcadığım, bence hikayesi ve oynanış dinamikleriyle müthiş bir oyun olmasına rağmen o günlerde kendime ait bilgisayarımın da olmayışı ile bir türlü bitirme fırsatım olmamıştı, bu yüzden devam oyunlarını da oynamadım, bu fırsatla alıp bitiririm artık :)
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