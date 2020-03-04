Microsoft'un orijinal oyunu 'Halo: Combat Evolved Anniversary' artık PC'lerde

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Uzun bir aradan sonra nihayet Microsoft'un orijinal oyunu Halo'nun yeniden düzenlenmiş versiyonu PC'lere ulaştı. Halo: Combat Evolved Anniversary, Steam, Microsoft Mağazası ve PC için Xbox Game Pass (Beta) aracılığıyla Master Chief Collection'ın bir parçası olarak artık mevcut durumda.

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Fare ve klavye özelleştirmeleri, 4K ve ultra geniş ekran desteği de dahil olmak üzere birçok düzenleme yapılan oyun, 4K UHD görüntü desteğiyle 60 FPS hızında performans sağlayabilecek.

Halo: Combat Evolved Anniversary oyununu Master Chief Collection'a sahipseniz; Steam üzerinden 18.50 TL, PC için Xbox Game Pass (Beta) ve Microsoft Mağazası'ndan 28.75 TL ücretle satın alabilirsiniz.

https://www.theverge.com/2020/3/3/21163269/microsoft-halo-original-campign-combat-evolved-pc-release-features-support

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