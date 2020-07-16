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    Microsoft’un su altı veri merkezleri gelişmeye devam ediyor

    Microsoft Project Natick su altı veri merkezi projesi gelişerek devam ediyor. Yakın dönemde Azure altyapısının bir bölgeye hizmet veren tüm grubunu su altında görebileceğiz.
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    Haber Editörü
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    Microsoft’un su altı veri merkezleri gelişmeye devam ediyor
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    Bugün veri merkezleri internetin sağlıklı yürümesi açısından vazgeçilmez unsurlardan birisi haline geldi. Şirketlerin kendi veri merkezleri veya teknoloji devlerinin sunduğu bulut altyapı hizmetleri şeklinde pek çok türe rastlamak mümkün. Veri merkezi tanımı genelde kara parçası üzerindeki yapıları tanımlıyor ancak son dönemde su altında da veri merkezi imkanları ortaya çıkmaya başladı.

    Project Natick nedir?

    Microsoft bir süredir deniz altına yerleştirilen veri merkezi projesini test ediyor. Project Natick adı verilen bu projede maliyetlerin düşürülmesi ve kullanıcılara düşük gecikmeli interneti hizmeti sunulması amaçlanıyor.

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    Project Natick kapsamında sunucu raflarından oluşan ve soğutması da unutulmayan yapılar çelik muhafazaların içerisine yerleştiriliyor ve sonrasında suya batırılıyor. Bu projede 200Km mesafeye kadar 1ms gecikme süreleri elde edilebilmiş. Dünya nüfusunun yarısına bu sayede 2ms civarında gecikme süreleri sunulabileceği tahmin ediliyor.

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    Microsoft ilk olarak California eyaletinde Project Natick testlerine başladı ve ilk sunucu örneği 105 gün su altında kaldı. Sonrasında 2 yıllık bir süre zarfında İskoçya’da 14 raflık sunucular ile su altı veri merkezleri testleri yapıldı. Şimdi ise çok daha büyük sunucu sistemlerinin örneğin Azure altyapısının bir bölgeye hizmet verecek bileşeninin su altında kurulması amaçlanıyor. Buna Project Natick Gen 3 adı verildi.

    Microsoft’un su altı veri merkezleri gelişmeye devam ediyor
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    Natick Gen 3 projesinde 12 sunucu silindirli bir yapı hazırlandı. 12 silindir 5MW sunucu merkezi kapasitesine sahip. Microsoft bu yapıları bir araya getirerek daha geniş yapılar oluşturmayı düşünüyor.

    Su altı veri merkezlerinin önemli avantajları var. Örneğin işletme maliyetini gösteren PUE değeri 1.07 gibi oldukça düşük bir değerde. Deniz altı soğuk olduğu için soğutma maliyetleri de düşüyor. Microsoft kWh başına 4.8L su harcadığını belirtiyor.

    Diğer taraftan taşınabilir olduğu için başka yerlere götürmek de mümkün. Örneğin İskoçya’da alternatif enerji üretimi oldukça fazla. Testler de burada yapılıyor. Eğer başka bir bölgede çevre dostu enerji üretimi varsa çelik yapılar kolay bir şekilde o bölgeye taşınabiliyor.

    Microsoft su altı veri merkezlerinin verimlilik anlamında büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyor. Bu projenin tek dezavantajı yapılar içerisine teknik destek pek mümkün olmadığı için çalıştığı süre boyunca arıza çıkarmayacak şekilde optimize edilmesi. Bununla ilgili de yeni teknolojiler geliştirilmeye çalışılıyor.

    Microsoft’un su altı veri merkezleri gelişmeye devam ediyor
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    https://www.servethehome.com/microsoft-project-natick-gen-3-undersea-azure-az/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheDevilInI 38 dk.
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