Microsoft'un Telefonunuz uygulaması artık PC'den telefon görüşmesi yapılmasına olanak sağlıyor

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Microsoft'un Telefonunuz uygulaması nihayet eksikliği en çok hissedilen özelliklerden birine kavuştu. Windows 10 işletim sistemi için geliştirilen uygulama artık Android kullanıcılarının bilgisayarlarından diledikleri kişiyi aramalarına ve gelen aramaları cevaplamasına olanak sağlıyor.

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Yeni özellik geçtiğimiz Ekim ayından bu yana test ediliyordu. Deneme sürecinin ardından genel kullanıma sunuldu. Artık kullanıcılar Windows 10 bilgisayarlarındaki Telefonunuz uygulaması aracılığıyla arama yapabilecekleri gibi gelen çağrıları da yanıtlayabilecekler. Yani bilgisayar üzerinden telefon görüşmesi yapmaları mümkün olacak.

Güncelleme kademeli olarak dağıtılıyor

Arama özelliğini kullanabilmeniz için akıllı telefonunuza Google Play'den Telefonunuz uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Yani söz konusu uygulama hem bilgisayarınızda hem de telefonunuzda yüklü olmalı. Güncelleme dünya genelinde kademeli olarak dağıtılmaya başlandı. Bu nedenle tüm Windows 10 bilgisayarlara ulaşması biraz zaman alacak.

https://twitter.com/windowsinsider/status/1204869547552993280