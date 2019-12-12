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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft'un Telefonunuz uygulaması artık PC'den telefon görüşmesi yapılmasına olanak sağlıyor

    Microsoft, Windows 10 için kullanıma sunduğu Telefonunuz uygulamasına arama yapma ve gelen aramaları cevaplama özelliği ekledi. Artık uygulamayı kullanarak telefon görüşmesi yapmak mümkün.
    13 sa.
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft'un Telefonunuz uygulaması artık PC'den telefon görüşmesi yapılmasına olanak sağlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft'un Telefonunuz uygulaması nihayet eksikliği en çok hissedilen özelliklerden birine kavuştu. Windows 10 işletim sistemi için geliştirilen uygulama artık Android kullanıcılarının bilgisayarlarından diledikleri kişiyi aramalarına ve gelen aramaları cevaplamasına olanak sağlıyor.

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    Yeni özellik geçtiğimiz Ekim ayından bu yana test ediliyordu. Deneme sürecinin ardından genel kullanıma sunuldu. Artık kullanıcılar Windows 10 bilgisayarlarındaki Telefonunuz uygulaması aracılığıyla arama yapabilecekleri gibi gelen çağrıları da yanıtlayabilecekler. Yani bilgisayar üzerinden telefon görüşmesi yapmaları mümkün olacak.

    Microsoft'un Telefonunuz uygulaması artık PC'den telefon görüşmesi yapılmasına olanak sağlıyor

    Güncelleme kademeli olarak dağıtılıyor

    Arama özelliğini kullanabilmeniz için akıllı telefonunuza Google Play'den Telefonunuz uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Yani söz konusu uygulama hem bilgisayarınızda hem de telefonunuzda yüklü olmalı. Güncelleme dünya genelinde kademeli olarak dağıtılmaya başlandı. Bu nedenle tüm Windows 10 bilgisayarlara ulaşması biraz zaman alacak.



    https://twitter.com/windowsinsider/status/1204869547552993280 Yorum Yaz
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    bkadem 13 sa. en beğenilen
    Microsoft bu aralar çok doğru hamleler yapıyor.
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    loradona 6 sa. UnicornKnight
    Fanboyluk yok. Bende kullanıyorum windows. Bu bir eleştiridir hoşuna gitmiyorsa bunu belirtirsin biter. Opensource olan bir uygulamayı alıp lisanslayıp biz yaptık diye sunmaları ise acınasıdır.
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    labtek38 7 sa.
    Apple telefonlarla da yapabilsek keşke.
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    BekirHan 11 sa.
    Telefonda bir türlü silemediğimiz "Telefon Eşlikçiniz" uygulaması bu mu oluyor acaba?
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    setcom_2000 8 sa. BekirHan
    Evet, ben silebiliyorum. Özel bir silme metodu yok. Simgesine uzun bas ve kaldırı seç. (Huawei Mate 10 Pro - Android 9.1)
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    hanahmet 12 sa.
    "aşağı al" düğmesine basınca başlat çubuğundan kaybolsa süper olacak.
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    loradona 12 sa.
    Yıllardır olan kde connect adındaki open source projeyi kendilerine lisanslıyorlar resmen. Yıllardır var bu zaten linux kde tarafında
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    setcom_2000 8 sa. loradona
    Bu haliyle ve geliştirme hızıyla belki 5 seneye KDE Connect işlevselliği sunar.
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    UnicornKnight 8 sa. loradona
    şu hiçkimsenin iplemediği PenguenOS'un fanboyları niye böyleler yahu?

    tamam canım, tamam gülüm, hepisinin en bi şahanesi şükelası Linaks oooldu tamam sakin. =D
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    bkadem 13 sa. en beğenilen
    Microsoft bu aralar çok doğru hamleler yapıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    esmerbuyucu 12 sa. bkadem
    Bunlar hamle bile değil, çıtır çerez şeyler.
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