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    Google Haritalar uygulamasına gizli mod seçeneği geldi

    Google'ın en çok kullanılan servislerinden biri olan Google Haritalar'a yeni bir özellik eklendi. Artık kullanıcılar gizli mod seçeneği ile etkinliklerini gizleyebilecekler.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google Haritalar uygulamasına gizli mod seçeneği geldi
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    Geçtiğimiz haftalarda arama devi Google'ın Haritalar servisi için bir gizli mod seçeneğini test ettiğini sizlere duyurmuştuk. Şirket yeni yaptığı bir açıklama ile Android kullanıcılarının artık bu özelliği kullanabileceğini açıkladı.

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    Şimdilik Android versiyonunda aktif

    Google Haritalar uygulamasındaki gizli modu etkinleştirdiğinizde, gittiğiniz yerler, aradığınız yol tarifleri ve diğer aktiviteleriniz Google hesabınıza kaydedilmeyecek ve dolayısıyla uygulamada da görünmeyecek.

    Google Haritalar uygulamasına gizli mod seçeneği geldi
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    Gizliliğe önem veren ve gün içinde yaptığı ziyaretlerin Google Haritalar'da kaydedilmemesini isteyen kullanıcılar, profil resimlerine dokunarak "Gizli modu aç" seçeneğini aktif duruma getirebilirler. Eğer uygulamada böyle bir özellilk göremiyorsanız, Google Haritalar uygulamanızı güncellediğinizden emin olun.



    https://mspoweruser.com/google-maps-adds-incognito-mode-for-android-users/ Yorum Yaz
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    El Fuego 2 hf. en beğenilen
    Harita guncel, ama gizli secenegi yok. Ayrica aylar once kapatmama ragmen bu ziyaert edilen yerleri; haritalar gecmisinde kaydedildigini gordum. Herhalde 1000 civarinda yer kaydedilmis. Hepsini sildim. Haritalar otomatik oturum acmis, cikis yapip, haritalari devre disi biraktim.



    Google servislerinin tumu agir mikrop iceriyor. Mumkun mertebe kullanmamak lazim.
    Harita guncel, ama gizli secenegi yok. Ayrica aylar once kapatmama ragmen bu ziyaert edilen yerleri; haritalar gecmisinde kaydedildigini gordum. Herhalde 1000 ...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    El Fuego 2 hf. en beğenilen
    Harita guncel, ama gizli secenegi yok. Ayrica aylar once kapatmama ragmen bu ziyaert edilen yerleri; haritalar gecmisinde kaydedildigini gordum. Herhalde 1000 civarinda yer kaydedilmis. Hepsini sildim. Haritalar otomatik oturum acmis, cikis yapip, haritalari devre disi biraktim.



    Google servislerinin tumu agir mikrop iceriyor. Mumkun mertebe kullanmamak lazim.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    tesbihcekenhoroz 2 hf. El Fuego
    Aynı problem bendede var konum geçmişi kapalı olduğu halde Google hala veri topluyo. Şikayet etsen kimi kime şikayet edicen. Neticede olması gereken veri kullanimina izin verilmedigi takdirde kapalı olmasidir. Kapalı olduğu halde hala ufak ufak calisiyo arkadan .

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    smart1978 2 hf.
    SAZAN.AVI ;)
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    sis651 2 hf.
    Gittiğim yerleri ve gidiş yöntemlerimi vs. her şeyi kaydetmesini seviyorum. Tabi bazen gideceğim yeri alakasız bir yola çıktığımda bile bilmesi rahatsız ediyor denebilir.
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    Jet lag 2 hf.
    hesaba etkinlik geçmişi şeklinde kaydedilmesini zaten durdurabiliyorduk. yoksa... durdurmuş gibi mi yapıyordu?
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