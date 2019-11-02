Google Haritalar uygulamasına gizli mod seçeneği geldi

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz haftalarda arama devi Google'ın Haritalar servisi için bir gizli mod seçeneğini test ettiğini sizlere duyurmuştuk. Şirket yeni yaptığı bir açıklama ile Android kullanıcılarının artık bu özelliği kullanabileceğini açıkladı.

Ayrıca Bkz. "Motorola'nın Moto 360 akıllı saati geri dönüyor"

Şimdilik Android versiyonunda aktif

Google Haritalar uygulamasındaki gizli modu etkinleştirdiğinizde, gittiğiniz yerler, aradığınız yol tarifleri ve diğer aktiviteleriniz Google hesabınıza kaydedilmeyecek ve dolayısıyla uygulamada da görünmeyecek.

Tam Boyutta Gör

Gizliliğe önem veren ve gün içinde yaptığı ziyaretlerin Google Haritalar'da kaydedilmemesini isteyen kullanıcılar, profil resimlerine dokunarak "Gizli modu aç" seçeneğini aktif duruma getirebilirler. Eğer uygulamada böyle bir özellilk göremiyorsanız, Google Haritalar uygulamanızı güncellediğinizden emin olun.

https://mspoweruser.com/google-maps-adds-incognito-mode-for-android-users/