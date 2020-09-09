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    Microsoft ve EA'dan müthiş iş birliği: EA Play, Xbox Game Pass'e dahil oluyor

    EA Play kütüphanesinde yer alan FIFA, NFS, Battlefield gibi oyunlar yakında Xbox Game Pass'e dahil oluyor. Herhangi bir ek ücret yok.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    4,3b
    1
    16
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Microsoft ve Electronic Arts'tan bugün oyuncuları sevindirecek çok güzel bir hamle geldi. Bugün sürpriz bir duyuru yapan Microsoft, EA Play kütüphanesinin çok yakında Xbox Game Pass'e dahil olacağını açıkladı. Hem Xbox hem de PC platformlarında Game Pass aboneleri herhangi bir ek ücret ödemeden EA Play oyunlarını da oynayabilecek.

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    Microsoft'un yaptığı açıklamada,"Bununla birlikte artık Ultimate aboneleri Xbox One, Xbox Series X ve S'te EA Play'in keyfini çıkarabilecek. PC tarafında ise Xbox Game Pass PC aboneleri Windows 10 üzerinde EA Play'e sahip olacak." ifadeleri kullanıldı. 

    EA Play'in Xbox One kütüphanesinde FIFA 20, Mass Effect, NFS Heat, Battlefield V gibi popüler oyunların da dahil olduğu onlarca AAA oyun var. PC tarafında ise Microsoft Store'da EA Play henüz bulunmadığı için kütüphanede neler yer alacağını şu anda bilemiyoruz. Steam'deki kütüphanede NFS Heat, Battlefield V gibi oyunlar vardı ancak FIFA yoktu. Game Pass PC'de neler olacak bunu yakında öğreneceğiz.

    EA Play şu anda Xbox için ayda 12 TL, yılda ise 65 TL fiyata sahip. PC tarafında ise Steam'de ayda 29 TL, yılda 169 TL. En geniş kütüphaneye sahip olan Origin'de de ayda 4 Euro, yılda 25 Euro fiyatı var.

    Microsoft'un EA ile yaptığı bu iş birliği özellikle de ülkemizde sanıyorum büyük bir ilgiyle karşılanacaktır. Game Pass'in PC aboneliği ayda 15 TL (ilk ay 5,90) gibi çok uygun bir fiyata sahip. Sadece 15 TL ödeyerek hem Game Pass kütüphanesine hem de EA Play kütüphanesine sınırsız erişiminiz olacak. 

    EA Play'in Kasım-Aralık gibi Game Pass'e geleceğini duyuruldu.



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    Virtual Reality 1 gün en beğenilen
    Yeni nesilde Playstation alan çok büyük stratejik hata yapar. Microsoft, hatalarından ders çıkarıp yeni nesil için baba bir konsol hazırlamış. Sony ise rehavete kapılmış gibi duruyor. Playstation'ın, Türkiye'de tekel olması da Sony Türkiye'nin şımarıklığının tek nedenidir. Türkiye'de ki konsol oyuncularının en azından yarısı Xbox'a tercih ederse, bu tekel durum ortadan kalkar ve iyi kötü bir rekabet oluşur. İnanıyorum ki yeni nesilde, tarih boyunca ilk kez Sony rakibinden daha az konsol satacak. Microsoft dersine çok çok iyi çalışmış. Yeni nesilde akıllı olun, Playstation'a balıklama atlayıp stratejik hata yapmayın. En azından ilk senesi yeni nesile geçiş yapmayın, yurt dışından gelecek incelemeleri ve gerçek kullanıcı yorumlarını takip edip kararınızı ona göre verin. Yemişim konsola özel oyunları, o iş eskidendi, devir çok değişti.
    Yeni nesilde Playstation alan çok büyük stratejik hata yapar. Microsoft, hatalarından ders çıkarıp yeni nesil için baba bir konsol hazırlamış. Sony ise rehavete...
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Virtual Reality 1 gün en beğenilen
    Yeni nesilde Playstation alan çok büyük stratejik hata yapar. Microsoft, hatalarından ders çıkarıp yeni nesil için baba bir konsol hazırlamış. Sony ise rehavete kapılmış gibi duruyor. Playstation'ın, Türkiye'de tekel olması da Sony Türkiye'nin şımarıklığının tek nedenidir. Türkiye'de ki konsol oyuncularının en azından yarısı Xbox'a tercih ederse, bu tekel durum ortadan kalkar ve iyi kötü bir rekabet oluşur. İnanıyorum ki yeni nesilde, tarih boyunca ilk kez Sony rakibinden daha az konsol satacak. Microsoft dersine çok çok iyi çalışmış. Yeni nesilde akıllı olun, Playstation'a balıklama atlayıp stratejik hata yapmayın. En azından ilk senesi yeni nesile geçiş yapmayın, yurt dışından gelecek incelemeleri ve gerçek kullanıcı yorumlarını takip edip kararınızı ona göre verin. Yemişim konsola özel oyunları, o iş eskidendi, devir çok değişti.
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    Elitforce 1 gün (düzenlendi)
    Xbox game pass PC'yi yıllık veya birkaç ay olarak satın alabiliyor muyuz acaba hâlâ indirimli fiyatta iken? Sitede 1 aylık olarak alma seçeneği var sadece.
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    tuncaygoksel (Tuncay Göksel) 1 gün
    Çok büyük ihtimallde bu hamleden sonra Gamepass Pc betadan çıkıp normal fiyatı olan 30 tl olarak güncellenir ki bu hali ile bile yine de çok iyi fiyat eğer ea play gamepass e fifa serisini eklerse o zaman çok iyi satış yapar ama ekleme olmazsa pek bir şey olacağını sanmıyorum. Ben yıllık almıştım steam den 65 tl ye ea play gamepass im de var 6-7 aydır 15 tl verip dünya kadar oyuna içinde forza gibi bir kalite de oyunun dahil olduğu kütüphaneyi de kullanıyorum 30 lira olsa da yine de iptal etmem fifa falan da gelirse tadından yenmez zaten.
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    Ateşle Barut (Erhan Gökalp) 1 gün
    İlk defa game Pass ya da live Gold kullanacağım. PC oyunlarına sorunsuz sınırsız erişim için ne almam lazım ? Live gold, game Pass, ultimate diye Karman çorman geldi.
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    babgozd 1 gün (düzenlendi)
    Belki bu olayla birlikte betadan çıkar ve 29,99 TL/ay (amerika için 10 dolar/ay) olan normal fiyatına geçer ama onun üstüne zam geleceğini pek zannetmiyorum. Xbox genel olarak bu aralar baya bonkör davranmaya çalışıyor hem konsol hem pc için kullanıcıları kendine bağlamaya çalışıyor ve arkasında da Microsoft olduğu için hem kullanıcı kazandıkça Microsoft bu verilerden farklı şekilde yararlanabiliyor hem de Epic Games'in bile GTA5'i, her hafta değişen güzel oyunları bedava dağıttığı bir dünyada Microsoft kim bilir kullanıcı kazanmak uğruna neleri feda edebilir.

    Onun dışında ayda 15 TL'ye EA Play+Xbox Gamepass gelirse of ki ne of diyorum. Steam'in yıllık 65 TL/yıl (Artık 169TL/yıl) EA Play haberinden kat kat iyi olur.
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    Artizt (Mert ) 1 gün
    Haberde değinilmeyen nokta var: eğer hesapta ultimate ve ea play varsa, ea play'in abonelik süresi 3e bölünüp ultimate'e ekleniyor. Örnek: 3 aylik ea play kaldıysa 1 ay ultimate uzuyor.
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    eaglemania (Abdullah Top) 1 gün Artizt
    hocam bu kesin mi? hesaba hemen 1 yıllık ea play alayım.
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    AirSupport (SK ) 1 gün
    Game Pass Ultimate 180₺ + EA Play 65₺ almıştım zamanında. İkisi birleşip 180₺ olacaksa güzel yok yine aynı paraya gelecekse bi anlamı yok.
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    mynameisaoa (Abdullah Olcan Askar) 1 gün
    Xbox satışları +%
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    partofnature (Semih Bayraktar) 1 gün
    Xbox aboneliğim var aktif olarak kullanıyorum 1 yıldır ama zam gelirse iptal ederim :)
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    paco_ct (cenk tez) 2 gün
    steam de olduğu gibi 3 saatte zam gelmesin sonra 😂😂🤣🤣
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    4252 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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