Microsoft ve EA'dan müthiş iş birliği: EA Play, Xbox Game Pass'e dahil oluyor

Microsoft ve Electronic Arts'tan bugün oyuncuları sevindirecek çok güzel bir hamle geldi. Bugün sürpriz bir duyuru yapan Microsoft, EA Play kütüphanesinin çok yakında Xbox Game Pass'e dahil olacağını açıkladı. Hem Xbox hem de PC platformlarında Game Pass aboneleri herhangi bir ek ücret ödemeden EA Play oyunlarını da oynayabilecek.

İlginizi Çekebilir

Xbox Game Pass PC betadan çıkıyor: Fiyat iki katına çıkacak

Microsoft'un yaptığı açıklamada,"Bununla birlikte artık Ultimate aboneleri Xbox One, Xbox Series X ve S'te EA Play'in keyfini çıkarabilecek. PC tarafında ise Xbox Game Pass PC aboneleri Windows 10 üzerinde EA Play'e sahip olacak." ifadeleri kullanıldı.

EA Play'in Xbox One kütüphanesinde FIFA 20, Mass Effect, NFS Heat, Battlefield V gibi popüler oyunların da dahil olduğu onlarca AAA oyun var. PC tarafında ise Microsoft Store'da EA Play henüz bulunmadığı için kütüphanede neler yer alacağını şu anda bilemiyoruz. Steam'deki kütüphanede NFS Heat, Battlefield V gibi oyunlar vardı ancak FIFA yoktu. Game Pass PC'de neler olacak bunu yakında öğreneceğiz.

EA Play şu anda Xbox için ayda 12 TL, yılda ise 65 TL fiyata sahip. PC tarafında ise Steam'de ayda 29 TL, yılda 169 TL. En geniş kütüphaneye sahip olan Origin'de de ayda 4 Euro, yılda 25 Euro fiyatı var.

Microsoft'un EA ile yaptığı bu iş birliği özellikle de ülkemizde sanıyorum büyük bir ilgiyle karşılanacaktır. Game Pass'in PC aboneliği ayda 15 TL (ilk ay 5,90) gibi çok uygun bir fiyata sahip. Sadece 15 TL ödeyerek hem Game Pass kütüphanesine hem de EA Play kütüphanesine sınırsız erişiminiz olacak.

EA Play'in Kasım-Aralık gibi Game Pass'e geleceğini duyuruldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.