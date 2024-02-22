Microsoft ve Intel arasında milyarlarca dolarlık tarihi çip anlaşması

Tam Boyutta Gör Intel, sipariş üzerine üretilen çip işinde Microsoft’u müşteri olarak kazanarak eski tahtına geri dönüş için güçlü bir sinyal verdi. İki şirket düzenledikleri bir etkinlikte Microsoft'un Intel'in 18A üretim teknolojisini, yazılım üreticisinin kendi bünyesinde tasarladığı yeni bir çipi üretmek için kullanmayı planladığını açıkladı. Ürünün ne olduğu açıklanmadı ancak Microsoft kısa bir süre önce kendi geliştirdiği iki çipi duyurmuştu: Azure Maia 100 ve Cobalt 100.

Intel, Microsoft için çipler üretecek

Yapılan basın açıklamasına göre anlaşmanın değeri 15 milyar dolardan fazla. Aktarılanlara göre Intel, Microsoft tarafından Microsoft için tasarlanan özel çipler 18A üretim sürecinde üretecek. Bu arada bilmeyenler için Intel A18, 1.8nm’ye karışık geliyor. Her iki şirket de çiplerin ne için kullanılacağını belirtmemiş olsa da gündem göz önüne alındığında bunların yukarıda da bahsettiğimiz şirket içi tasarımlar olması muhtemel. Microsoft’un tasarladığı bu işlemciler ve yapay zeka hızlandırıcıları yapay zekayı merkeze alıyordu.

Tam Boyutta Gör Microsoft CEO'su Satya Nadella basın açıklamasında "Her bir kuruluş ve tüm endüstri için üretkenliği temelden dönüştürecek çok heyecan verici bir platform değişiminin ortasındayız… En gelişmiş, yüksek performanslı ve yüksek kaliteli yarı iletkenlerin güvenilir bir şekilde tedarik edilmesine ihtiyacımız var" dedi. İşte bu yüzden Intel ile çalışmaktan büyük heyecan duyuyoruz." dedi.

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Açıkçası Intel için tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Firma, eskiden en gelişmiş ve büyük yarı iletken tesislerine sahipti. Firma bunları genellikle kendisine saklamış olsa da uzunca bir süredir rekabetten kopmuş ve kendi işlemcileri için TSMC’yi bile kullanmak zorunda kalmıştı. Intel, tekrar zirveye dönmek için çok büyük yatırımlar yaparken Microsoft bu projenin ilk büyük müşterisi oldu. Bununla birlikte Intel artık üretim gücünü kendisine saklamak istemiyor, başka firmalar için de üretim yapmayı istiyor.

AMD ve Nvidia gibi bahsettiğimiz çip üreticileri aslında kendi tesislerinde üretim yapmıyorlar. Bunun yerine TSMC ve Samsung, bu firmalar için sipariş üzerine üretim yapıyor. Intel de bu seçenekler arasına girmeyi istiyor. Zira burada ciddi bir gelir görülüyor. Intel, üretim noktasında geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar gelir elde ederken pazarın yüzde 60’ına hakim olan TSMC, 70 milyar dolar gelir elde etti. Intel, halen Samsung ve TSMC’den oldukça geride olsa da firma, bu on yıl bitmeden Güney Koreli rakibi geçmeyi umuyor. Samsung’un pazar payı yüzde 15 civarında.

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Microsoft ve Intel arasında milyarlarca dolarlık çip anlaşması