Microsoft ve Intel arasında milyarlarca dolarlık tarihi çip anlaşması

Intel, Microsoft için çipler üretecek
Yapılan basın açıklamasına göre anlaşmanın değeri 15 milyar dolardan fazla. Aktarılanlara göre Intel, Microsoft tarafından Microsoft için tasarlanan özel çipler 18A üretim sürecinde üretecek. Bu arada bilmeyenler için Intel A18, 1.8nm’ye karışık geliyor. Her iki şirket de çiplerin ne için kullanılacağını belirtmemiş olsa da gündem göz önüne alındığında bunların yukarıda da bahsettiğimiz şirket içi tasarımlar olması muhtemel. Microsoft’un tasarladığı bu işlemciler ve yapay zeka hızlandırıcıları yapay zekayı merkeze alıyordu.
Açıkçası Intel için tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Firma, eskiden en gelişmiş ve büyük yarı iletken tesislerine sahipti. Firma bunları genellikle kendisine saklamış olsa da uzunca bir süredir rekabetten kopmuş ve kendi işlemcileri için TSMC’yi bile kullanmak zorunda kalmıştı. Intel, tekrar zirveye dönmek için çok büyük yatırımlar yaparken Microsoft bu projenin ilk büyük müşterisi oldu. Bununla birlikte Intel artık üretim gücünü kendisine saklamak istemiyor, başka firmalar için de üretim yapmayı istiyor.
AMD ve Nvidia gibi bahsettiğimiz çip üreticileri aslında kendi tesislerinde üretim yapmıyorlar. Bunun yerine TSMC ve Samsung, bu firmalar için sipariş üzerine üretim yapıyor. Intel de bu seçenekler arasına girmeyi istiyor. Zira burada ciddi bir gelir görülüyor. Intel, üretim noktasında geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar gelir elde ederken pazarın yüzde 60’ına hakim olan TSMC, 70 milyar dolar gelir elde etti. Intel, halen Samsung ve TSMC’den oldukça geride olsa da firma, bu on yıl bitmeden Güney Koreli rakibi geçmeyi umuyor. Samsung’un pazar payı yüzde 15 civarında.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/2/21/24079336/microsoft-intel-chip-partnership-foundry-tsmc https://qz.com/intel-microsoft-new-chip-semiconductor-nvidia-1851275354 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.