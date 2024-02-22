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    Microsoft ve Intel arasında milyarlarca dolarlık tarihi çip anlaşması

    Intel’in yapmış olduğu yarı iletken yatırımları meyvelerini vermeye başladı. Yapılan dev ve tarihi bir anlaşma kapsamında Intel, Microsoft için yapay zeka çipleri üretecek.
    Microsoft ve Intel arasında milyarlarca dolarlık çip anlaşması Tam Boyutta Gör
    Intel, sipariş üzerine üretilen çip işinde Microsoft’u müşteri olarak kazanarak eski tahtına geri dönüş için güçlü bir sinyal verdi. İki şirket düzenledikleri bir etkinlikte Microsoft'un Intel'in 18A üretim teknolojisini, yazılım üreticisinin kendi bünyesinde tasarladığı yeni bir çipi üretmek için kullanmayı planladığını açıkladı. Ürünün ne olduğu açıklanmadı ancak Microsoft kısa bir süre önce kendi geliştirdiği iki çipi duyurmuştu: Azure Maia 100 ve Cobalt 100.

    Intel, Microsoft için çipler üretecek

    Yapılan basın açıklamasına göre anlaşmanın değeri 15 milyar dolardan fazla. Aktarılanlara göre Intel, Microsoft tarafından Microsoft için tasarlanan özel çipler 18A üretim sürecinde üretecek. Bu arada bilmeyenler için Intel A18, 1.8nm’ye karışık geliyor. Her iki şirket de çiplerin ne için kullanılacağını belirtmemiş olsa da gündem göz önüne alındığında bunların yukarıda da bahsettiğimiz şirket içi tasarımlar olması muhtemel. Microsoft’un tasarladığı bu işlemciler ve yapay zeka hızlandırıcıları yapay zekayı merkeze alıyordu.

    Microsoft ve Intel arasında milyarlarca dolarlık çip anlaşması Tam Boyutta Gör
    Microsoft CEO'su Satya Nadella basın açıklamasında "Her bir kuruluş ve tüm endüstri için üretkenliği temelden dönüştürecek çok heyecan verici bir platform değişiminin ortasındayızEn gelişmiş, yüksek performanslı ve yüksek kaliteli yarı iletkenlerin güvenilir bir şekilde tedarik edilmesine ihtiyacımız var" dedi. İşte bu yüzden Intel ile çalışmaktan büyük heyecan duyuyoruz." dedi.

    Açıkçası Intel için tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Firma, eskiden en gelişmiş ve büyük yarı iletken tesislerine sahipti. Firma bunları genellikle kendisine saklamış olsa da uzunca bir süredir rekabetten kopmuş ve kendi işlemcileri için TSMC’yi bile kullanmak zorunda kalmıştı. Intel, tekrar zirveye dönmek için çok büyük yatırımlar yaparken Microsoft bu projenin ilk büyük müşterisi oldu. Bununla birlikte Intel artık üretim gücünü kendisine saklamak istemiyor, başka firmalar için de üretim yapmayı istiyor.

    AMD ve Nvidia gibi bahsettiğimiz çip üreticileri aslında kendi tesislerinde üretim yapmıyorlar. Bunun yerine TSMC ve Samsung, bu firmalar için sipariş üzerine üretim yapıyor. Intel de bu seçenekler arasına girmeyi istiyor. Zira burada ciddi bir gelir görülüyor. Intel, üretim noktasında geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar gelir elde ederken pazarın yüzde 60’ına hakim olan TSMC, 70 milyar dolar gelir elde etti. Intel, halen Samsung ve TSMC’den oldukça geride olsa da firma, bu on yıl bitmeden Güney Koreli rakibi geçmeyi umuyor. Samsung’un pazar payı yüzde 15 civarında.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/2/21/24079336/microsoft-intel-chip-partnership-foundry-tsmc https://qz.com/intel-microsoft-new-chip-semiconductor-nvidia-1851275354
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 13 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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