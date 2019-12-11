Microsoft, Windows 10'a geçmeyen kullanıcılara tam saha pres uygulayacak

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Microsoft bir süredir kullanıcıları Windows 10'a geçirmek için bazı yollar deniyor. Görünüşe bakılırsa şirket önümüzdeki ay bunun için yeni bir yöntem uygulamaya başlayacak.

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Windows 7 kullanıcıları için genişletilmiş destek süresi 14 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Microsoft zaten kullanıcıları bu konuda uyararak işletim sistemlerini Windows 10'a yükseltmeleri konusunda önerilerde bulunuyor.

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Ancak kullanıcıların bir kısmı Microsoft'un uyarılarını kulak ardı ederek Windows 10'a geçmek için pek aceleci davranmıyor. Zaten ara sıra bilgisayar ekranında görünen küçük uyarıların da pek teşvik edici olduğu söylenemez.

Riskler anlatılacak

Microsoft, 14 Ocak 2020'den itibaren bilgisayarlarda tam ekran bildirim göstermeye başlayacağını açıkladı. Şirket bu uyarılarda, destek süresi sona erdikten sonra Windows 7 Service Pack 1'i kullanmaya devam etmenin risklerini anlatacak.

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Tam ekran bildirim kullanıcı müdehale edene kadar ekranda kalacak. Söz konusu uyarılar Windows 7 Service Pack 1'in Starter, Home Basic, Home Premium, Professional ve Ultimate sürümlerinde görünecek.

https://support.microsoft.com/en-us/help/4530734/windows-7-update-kb4530734