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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Windows 10'a geçmeyen kullanıcılara tam saha pres uygulayacak

    Yazılım devi Microsoft, Windows 7 kullanıcılarını Windows 10'a geçirme konusunda baskıyı artırıyor. Şirket 14 Ocak 2020’den itibaren bilgisayarlarda tam ekran bildirim gösterecek.
    1 gün
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    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft, Windows 10'a geçmeyen kullanıcılara tam saha pres uygulayacak
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    Microsoft bir süredir kullanıcıları Windows 10'a geçirmek için bazı yollar deniyor. Görünüşe bakılırsa şirket önümüzdeki ay bunun için yeni bir yöntem uygulamaya başlayacak.

    Ayrıca Bkz. "Oppo Reno 3 serisi 26 Aralık'ta tanıtılacak"

    Windows 7 kullanıcıları için genişletilmiş destek süresi 14 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Microsoft zaten kullanıcıları bu konuda uyararak işletim sistemlerini Windows 10'a yükseltmeleri konusunda önerilerde bulunuyor.

    Microsoft, Windows 10'a geçmeyen kullanıcılara tam saha pres uygulayacak
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    Ancak kullanıcıların bir kısmı Microsoft'un uyarılarını kulak ardı ederek Windows 10'a geçmek için pek aceleci davranmıyor. Zaten ara sıra bilgisayar ekranında görünen küçük uyarıların da pek teşvik edici olduğu söylenemez.

    Riskler anlatılacak

    Microsoft, 14 Ocak 2020'den itibaren bilgisayarlarda tam ekran bildirim göstermeye başlayacağını açıkladı. Şirket bu uyarılarda, destek süresi sona erdikten sonra Windows 7 Service Pack 1'i kullanmaya devam etmenin risklerini anlatacak.

    Microsoft, Windows 10'a geçmeyen kullanıcılara tam saha pres uygulayacak
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    Tam ekran bildirim kullanıcı müdehale edene kadar ekranda kalacak. Söz konusu uyarılar Windows 7 Service Pack 1'in Starter, Home Basic, Home Premium, Professional ve Ultimate sürümlerinde görünecek.



    https://support.microsoft.com/en-us/help/4530734/windows-7-update-kb4530734 Yorum Yaz
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    canavan06 1 gün en beğenilen
    Bence ssd varsa Windows 10 iyi çalışıyor çok bi sıkıntı yaşamadım.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    mck94 1 gün
    Kesinlikle en stabil, en hizli surum windows 10. Eski surumlerde kalmak hata olur.
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    nicosia 1 gün
    Karman, çorman bir arayüzü var aradığınız her şey için uğraşmanız gerekiyor. Windows 7'yi ancak, şimdiki Xp gibi her yerden desteği kesildiğinde bırakırım. O zamana kadar kullanmaya devam.
    Karman, çorman bir arayüzü var aradığınız her şey için uğraşmanız gerekiyor. Windows 7'yi ancak, şimdiki Xp gibi her yerden desteği kesildiğinde bırakırım. ...
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    2 Yanıt Yanıtla +10
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    2 Avatar Avatar
    -MoDeStUs- 15 sa.
    Windows 10 a geçmeyenlerin büyük çoğunluğu eski fosil sistemleri olanlardır.Güncel sistemi olupta hala windows 7 kullanmanın zerre mantığı yoktur.
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    DH Misafiri 20 sa.
    windows 8 windows 10 hayatım boyunca gördüğüm en rezil işletim sistemi
    bilgisayarıma kurdum sonra çok pişman oldum 10 u çok kasıyor internete girmiyor acayip bir dururum :D
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    DH Misafiri 20 sa.
    vallahi en son win 10 yüklediimde interenete bile giremedim tarayıcı internete girmiyordu ama skaype team speak gibi öğeler çalışıyordu :D
    sonra bilgisayar çok kasmaya başladı masa üstünde bug çıktı :D
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    lterlemez 1 gün
    Ne zaman cortlayacağı belli olmayan bir işletim sistemine mi geçmemizi istiyor Microsoft? Cehennemin kapısını araladılar galiba...
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    Ahmet DOĞAN 1 gün
    Enterprise Kurarım Bende.
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    Dexter Morgan 1 gün
    ssdli 8.1in maşallahı var
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    bkaakco 1 gün
    Buna gerek kalması tuhaf zaten.
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    irish 1 gün
    9 yıllık bilgisayarımı hayatta döndürdü win10. Çok kullanışlı. Win7 den sonra ilaç gibi geldi. Hele ki win8 ve 8.1 rezilliklerinden sonra...
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    smart1978 1 gün
    Basket maci mi bu nasil manset :)
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    Red_devil33 1 gün
    Bikeresinde i7 2600k ve gtx 1080ti lı bilgisayarımı w7 kurdum dmc 5 oyununu ne yaptıysam kuramadım. W7 den kaçarak uzaklaştım. W10 kurdum rahat ettim.

    Kısaca i7 li ilk nesil bir işlemci ve ssd varsa w10 candır. Ama c2d veya quad serisi bir işlemci varsa vs ssd yoksa w10 çekilmez.
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