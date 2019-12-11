Oppo Reno 3 serisi 26 Aralık'ta tanıtılacak

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Oppo geçtiğimiz ay düzenlenen ColorOS 7 lansmanında, Aralık ayı içerisinde Reno 3 serisi akıllı telefonları tanıtacağını açıklamıştı. Şirket bu tarihin 26 Aralık olduğunu resmen duyurdu.

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Seride üç akıllı telefon modeli olacak

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenecek olan etkinlikle tanıtılacak olan yeni akıllı serisi, Reno 3, Reno 3 Pro ve Pro 5G varyantlarıyla piyasaya sürülecek. Oppo tarafından paylaşılan resmi tanıtımlarda Reno 3'ün su damlası çentikli ekran ve dörtlü kamera kurulumuyla geleceğini gösgermişti. Pro varyantının ise delikli ekran teknolojisiyle geleceği belirtildi.

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Oppo Reno 3 modelinin Snapdragon 730G yonga seti ile güçlendirildiği ifade edilirken, Pro ve 5G varyantının ise Snapdragon 765G yonga setiyle kutudan çıkacağı açıklandı. Şirket cihazları hangi yapılandırma seçenekleri ve fiyat etiketiyle satışa sunacağını henüz açıklamış değil. Tüm bunları öğrenmek için ise iki hafta daha beklememiz gerekecek.

https://www.gsmarena.com/oppo_reno3_series_launch_date-news-40511.php