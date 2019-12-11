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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Reno 3 serisi 26 Aralık'ta tanıtılacak

    Çin merkezli teknoloji şirket Oppo'nun merakla beklenen Reno 3 serisinin tanıtım tarihi belli oldu. Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre cihazlar 26 Aralık'ta görücüye çıkacak.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Oppo Reno 3 serisi 26 Aralık'ta tanıtılacak
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    Oppo geçtiğimiz ay düzenlenen ColorOS 7 lansmanında, Aralık ayı içerisinde Reno 3 serisi akıllı telefonları tanıtacağını açıklamıştı. Şirket bu tarihin 26 Aralık olduğunu resmen duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, Galaxy S11 serisini 18 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor"

    Seride üç akıllı telefon modeli olacak

    Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenecek olan etkinlikle tanıtılacak olan yeni akıllı serisi, Reno 3, Reno 3 Pro ve Pro 5G varyantlarıyla piyasaya sürülecek. Oppo tarafından paylaşılan resmi tanıtımlarda Reno 3'ün su damlası çentikli ekran ve dörtlü kamera kurulumuyla geleceğini gösgermişti. Pro varyantının ise delikli ekran teknolojisiyle geleceği belirtildi.

    Oppo Reno 3 serisi 26 Aralık'ta tanıtılacak
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    Oppo Reno 3 modelinin Snapdragon 730G yonga seti ile güçlendirildiği ifade edilirken, Pro ve 5G varyantının ise Snapdragon 765G yonga setiyle kutudan çıkacağı açıklandı. Şirket cihazları hangi yapılandırma seçenekleri ve fiyat etiketiyle satışa sunacağını henüz açıklamış değil. Tüm bunları öğrenmek için ise iki hafta daha beklememiz gerekecek.



    https://www.gsmarena.com/oppo_reno3_series_launch_date-news-40511.php Yorum Yaz
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    face1tr 1 gün
    diğer birçok telefonda, flaş, mikrofon deliği gibi unsurlar ayrı gayr konumlandırılıyor ve bu durum kılıf kullanımında çirkin bir görünüm oluşmasına neden oluyor. Bu telefonda bu sorun halledilmiş. flaş da dahil tüm unsurlar aynı çerçevenin içinde.
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    mck94 1 gün
    Neden mekanizmali kameradan vazgectiler acaba? Ne farki kaldi reno serisinin simdi digerlerinden?
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