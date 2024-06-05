Microsoft, Windows 10’a yeni özellikler getirecek

Windows 10 beta programı yeniden açılıyor
Microsoft, halihazırda normalde Windows 11'e özel olan AI Copilot özelliğini Windows 10’a da getirmişti ve başka özellikler de yolda olabilir. Microsoft'un Windows Insider ekibi tarafından yapılan açıklamada Windows 10'a gerektiğinde yeni özellikler ve daha fazla iyileştirme getirmek için “geliştirmeleri yapabileceğimiz bir yere ihtiyacımız var” ifadelerine yer verildi. Bu bağlamda Windows 10 kullanan Windows Insider'lar için Beta Kanalı yeniden aktif hale getiriliyor.
Hatırlanacağı üzere Microsoft, geçtiğimiz yıl büyük Windows 10 güncellemeleri üzerinde artık çalışmayacaklarını söylemişti. Windows 10 desteği bittiğinde Microsoft, ilk kez ücretli güvenlik güncellemeleri de sunmaya başlayacak. İşletmelerin 1 yıllık güvenlik güncellemeleri için cihaz başına 61 dolar ödemeleri gerekecek. Bu ücretlendirme ikinci yıl için iki katına çıkacak. Üçüncü yıl için ise yine iki katlık fiyat artışı olacak. Bireysel tüketiciler için ise fiyatlandırma bilgisi mevcut değil.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/6/5/24171895/microsoft-windows-10-beta-testing-new-features https://blogs.windows.com/windows-insider/2024/06/04/opening-the-beta-channel-for-windows-insiders-on-windows-10/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.