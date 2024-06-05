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Tam Boyutta Gör Daha önceki açıklamalara göre Microsoft, Windows 10 desteğini Ekim 2025'te sona erdirecek. Ancak görünüşe göre yazılım devi o zamana kadar popüler işletim sistemine yeni özellikler ve iyileştirmeler sunmaya devam edecek. Bunun en net göstergesi ise alışılmadık bir şekilde Windows 10 için beta programını yeniden açılması.

Windows 10 beta programı yeniden açılıyor

Microsoft, halihazırda normalde Windows 11'e özel olan AI Copilot özelliğini Windows 10’a da getirmişti ve başka özellikler de yolda olabilir. Microsoft'un Windows Insider ekibi tarafından yapılan açıklamada Windows 10'a gerektiğinde yeni özellikler ve daha fazla iyileştirme getirmek için “geliştirmeleri yapabileceğimiz bir yere ihtiyacımız var” ifadelerine yer verildi. Bu bağlamda Windows 10 kullanan Windows Insider'lar için Beta Kanalı yeniden aktif hale getiriliyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, şimdilik Windows 10’a hangi özellikleri getireceğini ve Beta kanalında test edeceğini açıklamadı. Ancak yeni özelliklerin gelişinin çok fazla sürmeyeceğini varsayabiliriz. Zira Microsoft, resmi olarak 14 Ekim 2025’te işletim sistemi için desteğini kesecek. O zamana kadar yeni özelliklerin test edilip getirilmesi gerekiyor. Elbette Microsoft istediği takdirde bu tarihi uzatabilir.

Windows 11 güncellemesi bu kez de görev çubuğunu bozuyor 4 gün önce eklendi

Hatırlanacağı üzere Microsoft, geçtiğimiz yıl büyük Windows 10 güncellemeleri üzerinde artık çalışmayacaklarını söylemişti. Windows 10 desteği bittiğinde Microsoft, ilk kez ücretli güvenlik güncellemeleri de sunmaya başlayacak. İşletmelerin 1 yıllık güvenlik güncellemeleri için cihaz başına 61 dolar ödemeleri gerekecek. Bu ücretlendirme ikinci yıl için iki katına çıkacak. Üçüncü yıl için ise yine iki katlık fiyat artışı olacak. Bireysel tüketiciler için ise fiyatlandırma bilgisi mevcut değil.

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Microsoft, Windows 10’a yeni özellikler getirecek