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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 10’a yeni özellikler getirecek

    Microsoft, yeni özellikler ve iyileştirmeler sunabilmek için Windows 10 beta programını yeniden açıyor. Teknoloji devinin 2025’te Windows 10 desteğini sonlandırması bekleniyor.
    Microsoft, Windows 10’a yeni özellikler getirecek Tam Boyutta Gör
    Daha önceki açıklamalara göre Microsoft, Windows 10 desteğini Ekim 2025'te sona erdirecek. Ancak görünüşe göre yazılım devi o zamana kadar popüler işletim sistemine yeni özellikler ve iyileştirmeler sunmaya devam edecek. Bunun en net göstergesi ise alışılmadık bir şekilde Windows 10 için beta programını yeniden açılması.

    Windows 10 beta programı yeniden açılıyor

    Microsoft, halihazırda normalde Windows 11'e özel olan AI Copilot özelliğini Windows 10’a da getirmişti ve başka özellikler de yolda olabilir. Microsoft'un Windows Insider ekibi tarafından yapılan açıklamada Windows 10'a gerektiğinde yeni özellikler ve daha fazla iyileştirme getirmek için “geliştirmeleri yapabileceğimiz bir yere ihtiyacımız var” ifadelerine yer verildi. Bu bağlamda Windows 10 kullanan Windows Insider'lar için Beta Kanalı yeniden aktif hale getiriliyor.

    Microsoft, Windows 10’a yeni özellikler getirecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft, şimdilik Windows 10’a hangi özellikleri getireceğini ve Beta kanalında test edeceğini açıklamadı. Ancak yeni özelliklerin gelişinin çok fazla sürmeyeceğini varsayabiliriz. Zira Microsoft, resmi olarak 14 Ekim 2025’te işletim sistemi için desteğini kesecek. O zamana kadar yeni özelliklerin test edilip getirilmesi gerekiyor. Elbette Microsoft istediği takdirde bu tarihi uzatabilir.

    Hatırlanacağı üzere Microsoft, geçtiğimiz yıl büyük Windows 10 güncellemeleri üzerinde artık çalışmayacaklarını söylemişti. Windows 10 desteği bittiğinde Microsoft, ilk kez ücretli güvenlik güncellemeleri de sunmaya başlayacak. İşletmelerin 1 yıllık güvenlik güncellemeleri için cihaz başına 61 dolar ödemeleri gerekecek. Bu ücretlendirme ikinci yıl için iki katına çıkacak. Üçüncü yıl için ise yine iki katlık fiyat artışı olacak. Bireysel tüketiciler için ise fiyatlandırma bilgisi mevcut değil.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/6/5/24171895/microsoft-windows-10-beta-testing-new-features https://blogs.windows.com/windows-insider/2024/06/04/opening-the-beta-channel-for-windows-insiders-on-windows-10/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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