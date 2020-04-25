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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Windows 10'un kimyasını bozan güncelleme hakkında konuştu

    Microsoft'un yayınladığı son Salı güncellemesi Windows 10'un kimyasını bozmuştu. Şirket, kullanıcılar tarafından "felaket" olarak adlandırılan güncellemeyle ilgili şikayetlere yanıt verdi.
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    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft, Windows 10'un kimyasını bozan güncelleme hakkında konuştu
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    Microsoft'un 14 Nisan'da yayınladığı geleneksel Salı güncellemesi Windows 10'da ciddi sorunlar çıkmasına yol açmıştı. Yazılım devi sonunda konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Windows 10 güncellemesi, yeni sorunlar"

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    Windows 10 KB4549951 güncellemesi işletim sistemindeki dört ciddi güvenlik açığını gidermek üzere yayınlanmıştı. Hatta tüm kullanıcılara yüklemeleri yönünde şiddetle tavsiyede bulunuldu.

    Ancak güncelleme mavi ekran hatası, sistem çökmesi, Bluetooth ve Wi-Fi arızaları, ağ bağlantısı sorunları, düşük sistem performansı ve dosya silinmesi gibi çok sayıda problemi de beraberinde getirdi.

    Microsoft, Windows 10'un kimyasını bozan güncelleme hakkında konuştu
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    "Elimizde yeterli geri bildirim yok"

    Konuyla ilgili şikayetlere yanıt veren Microsoft, KB4549951 güncellemesindeki Bluetooth ve mavi ekran sorunlarını araştırdığını belirtti.

    Şirket ayrıca söz konusu şikayetler sosyal medya kanalında dile getirildiği için elinde yeterli telemetri verisi veya müşteri geri bildirimi olmadığını söylüyor.

    Microsoft, geliştiricilerin sorunlarla ilgili tüm detayları öğrenebilmesi için kullanıcılardan Windows Geri Bildirim Merkezi aracılığıyla kendilerine geri bildirim göndermelerini istedi.



    https://support.microsoft.com/en-au/help/4549951/windows-10-update-kb4549951 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Hazreti Şeytan 1 sa. yeni yorumcu en beğenilen Afodfrea
    Çok yanlış düşünüyorsun çünkü elma ve armut kıyaslanmaz...

    Mac OS için apple gelşitiricileri bu gibi hatalarda çok daha az efor harcayarak, sorunu giderebilirler. Çünkü şu an Mac OS çalıştırabilen belki 5 - 10 model apple makine vardır. Eski makineler zaten 5 - 6 yıl sonra, yeni OS X'lerden banlanıyor. Yani bu makineye artık yeni sürüm yok deniyor. Apple'ın işi çok kolay 5 - 10 model mac cihaz var, ne tarz donanım kullandıgı a dan z ye belli ve bunları kullananların sayısı da windows kadar fazla değil


    Linux için: Linux gerçekten sorun yumağıdır.. Yüklersin wifi çalışmaz, ya da yüklersin ekran kartın çalışmaz falan fakat linux kullanıcısı zaten masaüstü kullanıcıysa macera arar.. Community forumlarında işlerini halleder falan. Sunucu olarak kullananlarda da böyle problemler zaten çıkmaz çünkü grafik arabirim yok, birşey yok.. ethernet sürücüsü hariç bir halt yok. Sorun zaten çıkartmaz

    Windows ise atıyorum 1 milyar farklı donanıma sahip bilgisayarı hedefliyor. Çok geniş skalada devasa bir donanım çeşitliliği ve microsoft hepsinde kararlı çalıştırmayı hedefliyor. Bu neredeyse imkansıza yakın bir olay ama ms bu konuda gerçekten çok başarılı bence.. dünyada kaç milyon windows pc var ve kaç milyon farklı donanım var, amd'sinden inteline, gigabyte'dan msi'ına, adı sanı duyulmadık anakartlardan, crucial ram'e kingston ram'e bilmemneye çeşit çeşit farklı donanım var çeşit çeşit farklı sürücü var.. bir işletim sistemini tek firma yapacak ve tüm bilgisayarlarda tüm farklı 3. parti sürücülerle falan sorunsuz çalışacak.. düşünürsen ne demek istediğimi anlarsın
    Çok yanlış düşünüyorsun çünkü elma ve armut kıyaslanmaz... Mac OS için apple gelşitiricileri bu gibi hatalarda çok daha az efor harcayarak, sorunu gider...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    lvcnkhy (Ulvican Kahya) 52 dk.
    Kapalı kaynak ve sahipli yazılımın en büyük sorunu bu işte. Hataları görmek ve gidermek için sınırlı sayıdaki çalışanına güvenmek zorunda kalıyorsun. Oysa özgür ve açık kaynaklı yazılımda tüm kullanıcılar (programdan anlayanlar dahil) kaynak koduna erişebildiği için bu tip hataların çözümü çok daha hızlı ve kolay oluyor. O zaman yaşasın özgür yazılım, yaşasın GNU/Linux!
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    9unkarekoku 2 sa.
    Kaç yıl oldu çıkalı ama nedense sorunları bir türlü bitmedi. Bir zamanlar ki Vista'dan beter oldu bu.
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    Afodfrea 3 sa.
    ne macOS ne bir Linux dagitimi su an Windows 10'un topladigi verinin yarisini toplamiyordur. Kullanicidan sagli sollu yaptigi her seyin verisini toplayin ama islemeye gelince beceremeyin. Sonra elimizde yeterince veri yok. Daha ne verisi gonderecek bu kullananlar Allah askina? Meteleksizlik diz boyu gercekten bu Windows muhendislerinde.
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    Hazreti Şeytan 1 sa. yeni yorumcu Afodfrea
    Çok yanlış düşünüyorsun çünkü elma ve armut kıyaslanmaz...

    Mac OS için apple gelşitiricileri bu gibi hatalarda çok daha az efor harcayarak, sorunu giderebilirler. Çünkü şu an Mac OS çalıştırabilen belki 5 - 10 model apple makine vardır. Eski makineler zaten 5 - 6 yıl sonra, yeni OS X'lerden banlanıyor. Yani bu makineye artık yeni sürüm yok deniyor. Apple'ın işi çok kolay 5 - 10 model mac cihaz var, ne tarz donanım kullandıgı a dan z ye belli ve bunları kullananların sayısı da windows kadar fazla değil


    Linux için: Linux gerçekten sorun yumağıdır.. Yüklersin wifi çalışmaz, ya da yüklersin ekran kartın çalışmaz falan fakat linux kullanıcısı zaten masaüstü kullanıcıysa macera arar.. Community forumlarında işlerini halleder falan. Sunucu olarak kullananlarda da böyle problemler zaten çıkmaz çünkü grafik arabirim yok, birşey yok.. ethernet sürücüsü hariç bir halt yok. Sorun zaten çıkartmaz

    Windows ise atıyorum 1 milyar farklı donanıma sahip bilgisayarı hedefliyor. Çok geniş skalada devasa bir donanım çeşitliliği ve microsoft hepsinde kararlı çalıştırmayı hedefliyor. Bu neredeyse imkansıza yakın bir olay ama ms bu konuda gerçekten çok başarılı bence.. dünyada kaç milyon windows pc var ve kaç milyon farklı donanım var, amd'sinden inteline, gigabyte'dan msi'ına, adı sanı duyulmadık anakartlardan, crucial ram'e kingston ram'e bilmemneye çeşit çeşit farklı donanım var çeşit çeşit farklı sürücü var.. bir işletim sistemini tek firma yapacak ve tüm bilgisayarlarda tüm farklı 3. parti sürücülerle falan sorunsuz çalışacak.. düşünürsen ne demek istediğimi anlarsın
    Yanıtla +9
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    smart1978 (X Y) 3 sa.
    WIFI6 ile entegre gelen Intel Bluetooth 5.0 modulume bugun surucu/driver ( Intel Corporation - Bluetooth - 21.90.0.4 ) guncellemesi geldi. Tesaduf mudur :) ?
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    mert1907 (Mert Karakoç) 3 sa.
    Test ekibini dağıt sonra elimiz de yeteri kadar veri yok de.
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