Microsoft, Windows 10'un kimyasını bozan güncelleme hakkında konuştu

Microsoft'un 14 Nisan'da yayınladığı geleneksel Salı güncellemesi Windows 10'da ciddi sorunlar çıkmasına yol açmıştı. Yazılım devi sonunda konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
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Windows 10 KB4549951 güncellemesi işletim sistemindeki dört ciddi güvenlik açığını gidermek üzere yayınlanmıştı. Hatta tüm kullanıcılara yüklemeleri yönünde şiddetle tavsiyede bulunuldu.
Ancak güncelleme mavi ekran hatası, sistem çökmesi, Bluetooth ve Wi-Fi arızaları, ağ bağlantısı sorunları, düşük sistem performansı ve dosya silinmesi gibi çok sayıda problemi de beraberinde getirdi.
"Elimizde yeterli geri bildirim yok"
Konuyla ilgili şikayetlere yanıt veren Microsoft, KB4549951 güncellemesindeki Bluetooth ve mavi ekran sorunlarını araştırdığını belirtti.
Şirket ayrıca söz konusu şikayetler sosyal medya kanalında dile getirildiği için elinde yeterli telemetri verisi veya müşteri geri bildirimi olmadığını söylüyor.
Microsoft, geliştiricilerin sorunlarla ilgili tüm detayları öğrenebilmesi için kullanıcılardan Windows Geri Bildirim Merkezi aracılığıyla kendilerine geri bildirim göndermelerini istedi.
https://support.microsoft.com/en-au/help/4549951/windows-10-update-kb4549951 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mac OS için apple gelşitiricileri bu gibi hatalarda çok daha az efor harcayarak, sorunu giderebilirler. Çünkü şu an Mac OS çalıştırabilen belki 5 - 10 model apple makine vardır. Eski makineler zaten 5 - 6 yıl sonra, yeni OS X'lerden banlanıyor. Yani bu makineye artık yeni sürüm yok deniyor. Apple'ın işi çok kolay 5 - 10 model mac cihaz var, ne tarz donanım kullandıgı a dan z ye belli ve bunları kullananların sayısı da windows kadar fazla değil
Linux için: Linux gerçekten sorun yumağıdır.. Yüklersin wifi çalışmaz, ya da yüklersin ekran kartın çalışmaz falan fakat linux kullanıcısı zaten masaüstü kullanıcıysa macera arar.. Community forumlarında işlerini halleder falan. Sunucu olarak kullananlarda da böyle problemler zaten çıkmaz çünkü grafik arabirim yok, birşey yok.. ethernet sürücüsü hariç bir halt yok. Sorun zaten çıkartmaz
Windows ise atıyorum 1 milyar farklı donanıma sahip bilgisayarı hedefliyor. Çok geniş skalada devasa bir donanım çeşitliliği ve microsoft hepsinde kararlı çalıştırmayı hedefliyor. Bu neredeyse imkansıza yakın bir olay ama ms bu konuda gerçekten çok başarılı bence.. dünyada kaç milyon windows pc var ve kaç milyon farklı donanım var, amd'sinden inteline, gigabyte'dan msi'ına, adı sanı duyulmadık anakartlardan, crucial ram'e kingston ram'e bilmemneye çeşit çeşit farklı donanım var çeşit çeşit farklı sürücü var.. bir işletim sistemini tek firma yapacak ve tüm bilgisayarlarda tüm farklı 3. parti sürücülerle falan sorunsuz çalışacak.. düşünürsen ne demek istediğimi anlarsın