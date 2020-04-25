Microsoft, Windows 10'un kimyasını bozan güncelleme hakkında konuştu

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Microsoft'un 14 Nisan'da yayınladığı geleneksel Salı güncellemesi Windows 10'da ciddi sorunlar çıkmasına yol açmıştı. Yazılım devi sonunda konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Ayrıca Bkz. "Yeni Windows 10 güncellemesi, yeni sorunlar"

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Windows 10 KB4549951 güncellemesi işletim sistemindeki dört ciddi güvenlik açığını gidermek üzere yayınlanmıştı. Hatta tüm kullanıcılara yüklemeleri yönünde şiddetle tavsiyede bulunuldu.

Ancak güncelleme mavi ekran hatası, sistem çökmesi, Bluetooth ve Wi-Fi arızaları, ağ bağlantısı sorunları, düşük sistem performansı ve dosya silinmesi gibi çok sayıda problemi de beraberinde getirdi.

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"Elimizde yeterli geri bildirim yok"

Konuyla ilgili şikayetlere yanıt veren Microsoft, KB4549951 güncellemesindeki Bluetooth ve mavi ekran sorunlarını araştırdığını belirtti.

Şirket ayrıca söz konusu şikayetler sosyal medya kanalında dile getirildiği için elinde yeterli telemetri verisi veya müşteri geri bildirimi olmadığını söylüyor.

Microsoft, geliştiricilerin sorunlarla ilgili tüm detayları öğrenebilmesi için kullanıcılardan Windows Geri Bildirim Merkezi aracılığıyla kendilerine geri bildirim göndermelerini istedi.

https://support.microsoft.com/en-au/help/4549951/windows-10-update-kb4549951

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