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    Yeni Windows 10 güncellemesi, yeni sorunlar

    Microsoft'un yayınladığı Windows 10 güncellemelerindeki kalite sorunu devam ediyor. Geçen hafta yayınlanan kritik Salı güncellemesi işletim sisteminde ciddi sorunlara yol açtı.
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    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yeni Windows 10 güncellemesi, yeni sorunlar
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    Microsoft'un geçtiğimiz hafta yayınladığı Salı güncellemesi Windows 10'a pek iyi gelmedi. İşletim sistemindeki dört ciddi güvenlik açığını gidermek üzere yayınlanan KB4549951 numaralı güncelleme birçok sorunu da beraberinde getirdi.

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    Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar çok sayıda ciddi sorundan şikayet ediyor. Bluetooth ve Wi-Fi arızaları, ağ bağlantısı sorunları ve düşük sistem performansı bunlardan bazıları. Mavi ekran hatası ile karşılaşan çok sayıda kullanıcı da var.

    Yeni Windows 10 güncellemesi, yeni sorunlar
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    Geçici çözüm güncellemeyi kaldırmak

    Şirket henüz bu şikayetlere yönelik resmi bir açıklama yapmış değil. Şu an için tüm bu problemlerden kurtulmanın tek yol güncellemeyi sistemden kaldırmak. Ancak bunun da önemli bir dezavantajı var.

    Windows 10 KB4549951 güncellemesi kaldırıldıktan sonra güvenlikle ilgili düzeltmeler de geçerliliğini yitiriyor. Dolayısı ile sisteminizin saldırılara karşı daha savunmasız hale geleceğini de göz önünde bulundurmanız gerekecek.



    https://mspoweruser.com/windows-10-kb4549951-bsod-bluetooth-bug Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Black_34 (Mehmet Gökalp) 34 dk.
    Millet nasıl bu hatalarla karşılaşıyor anlamıyorum.
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    deoks 42 dk.
    2 bilgisayara kurdum bir sıkıntı yaşamadım.
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    hakaniko (Hakan Yılmaz) 44 dk.
    Ben de bir sorun yaşamadım şimdilik.
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    Gaara34 (Gökberk ) 48 dk.
    sanırım bu güncellemeden sonra bende de bir sıkıntı baş gösterdi. PC'de bir şeyler indirirken (torrent, Chrome, steam vs. fark etmiyor) takılmalar yaşıyorum.

    özellikle aktif olarak bir şey indirirken aynı zamanda video açıp seyrettiğim zaman çok belli ediyor kendini, videoda ki sesler ara ara takılıyor fare hareketlerim takılıyor.


    tam da emin olamıyorum bu güncellemeden diye şüpheleniyorum ama.

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    mert1907 (Mert Karakoç) 1 sa.
    8.1'den sonra 10'a geçmek yerine 9 yapıp, 8.1'in sağını solunu az makyajlayıp verseler daha makbul olurdu. Başlat menüsünü düzeltip az modern görünüm yapsalar yeterdi. Hep söylüyorum, Microsoft bu piyasada tekel olduğu için başına buyruk davranıyor nasılsa mecbur kullanılacak diye yoksa şimdiye çoktan batarlardı. Mobilde zaten bu yüzden tutunamadılar kendi kafalarının dikine gittikleri için.
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    Kaan4892 (Kaan Onuş) 1 sa.
    Testerları işten çıkarırsan böyle olur milyarlar dolar para kazanıyorsunuz tester çıkarmak nedir ondan sonra biz cefasını çekiyoruz
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    programmer_onur (Onur ) 1 sa.
    Bunlar en son güncelleme test ekibini işten çıkarmışlardı. Bu sebeple bunların olması artık normal. Kişisel döküman ve verilerin silinmesine kadar sıvadıkları gün (Vaka-i Dona Sarkar olayı) Windows güncelleme olayının büyük bir risk ve saçmalık olduğuna kesin kanaat getirdim. Artık insanlar kişisel verileri baştan yedek alıp denenmiş güncel ISO'ları temiz kurulum ile kuracak sanırım ama o da büyük zahmet programları tekrar yükleme vs. yükü getirirdiği için.
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    drjacob (... ) 1 sa.
    Windows sorun ? Çok şaşırdık gerçekten
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 sa.
    Bendeki MSI PS63 8SC bir sorun çıkarmadı. Harici GPU'nun sürekli kullanılması sorunu vardı çözüldü bu güncelleme ile.
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