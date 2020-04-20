Yeni Windows 10 güncellemesi, yeni sorunlar

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Microsoft'un geçtiğimiz hafta yayınladığı Salı güncellemesi Windows 10'a pek iyi gelmedi. İşletim sistemindeki dört ciddi güvenlik açığını gidermek üzere yayınlanan KB4549951 numaralı güncelleme birçok sorunu da beraberinde getirdi.

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Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar çok sayıda ciddi sorundan şikayet ediyor. Bluetooth ve Wi-Fi arızaları, ağ bağlantısı sorunları ve düşük sistem performansı bunlardan bazıları. Mavi ekran hatası ile karşılaşan çok sayıda kullanıcı da var.

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Geçici çözüm güncellemeyi kaldırmak

Şirket henüz bu şikayetlere yönelik resmi bir açıklama yapmış değil. Şu an için tüm bu problemlerden kurtulmanın tek yol güncellemeyi sistemden kaldırmak. Ancak bunun da önemli bir dezavantajı var.

Windows 10 KB4549951 güncellemesi kaldırıldıktan sonra güvenlikle ilgili düzeltmeler de geçerliliğini yitiriyor. Dolayısı ile sisteminizin saldırılara karşı daha savunmasız hale geleceğini de göz önünde bulundurmanız gerekecek.

https://mspoweruser.com/windows-10-kb4549951-bsod-bluetooth-bug

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