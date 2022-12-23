Microsoft, Windows 11'i nasıl daha hızlı ve kararlı hale getireceğini buldu

Tam Boyutta Gör Windows, her güncellemeyle birlikte daha üretken ve kararlı hale gelse de hala Unix sistemlerin stabilitesinden çok uzakta. Geliştiriciler sorunun "eski" bir işletim sistemi bileşeninde yattığına inanıyor ve Microsoft onu Windows 11'in gelecekteki sürümlerinden kaldırmayı planlıyor.

Windows 11'e kullanıcıları çileden çıkaracak 5 özellik geliyor 1 hf. önce eklendi

Uzun süredir Windows kullanıcısıysanız, işletim sistemindeki çeşitli işlemlerin veya özelliklerin Dosya Gezgini ile bağlantılı olduğunun farkındasınızdır. Explorer.exe'nin yalnızca dosya yönetimiyle ilişkilendirilmesi gerekirken, Görev Çubuğu gibi Windows deneyiminin diğer bölümleriyle de ilişkilendirilir ve bu da performans açısından pek iyi bir şey değil.

Suçlu bulundu: Explorer.exe

Microsoft görev çubuğu, bildirim merkezi ve diğer özellikleri Dosya Gezgini'nden (explorer.exe) ayırmak için adımlar atıyor. Masaüstü ve explorer.exe arasındaki entegrasyon, işletim sistemindeki darboğazlardan biridir. Örneğin, dosyalarla yoğun kaynak gerektiren işlemler gerçekleştirirken, "Explorer" donabilir ve bununla birlikte görev çubuğu, masaüstü ve hatta üçüncü taraf yazılımlar çöker.

Tam Boyutta Gör Explorer.exe işlemini Görev Yöneticisi aracılığıyla zorla sonlandırmaya çalışırsanız da Sistem arayüzünün bir kısmı onunla birlikte kaybolacaktır.

Çökmeyen bir Windows

Microsoft uzmanları, Windows 11 işletim sistemine modülerlik getirecek ve Explorer ile olan ilişkisini ortadan kaldıracak büyük bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Bu yapılandırmanın ilk bileşeni bir görev çubuğu olan Immersive Shell olacak ve Explorer.exe işleminden ayrılarak işlemci tarafında ayrı ele alınacak. Geliştiriciler daha sonra masaüstünde, bildirim merkezinde ve diğer önemli işletim sistemi düğümlerinde benzer değişiklikleri yapacaklar.

Tam Boyutta Gör Yakın gelecekte Windows 11'in Dosya Gezgini'ne güvenmek zorunda kalmadan özellikleri çalıştırması kolaylaşacak. Ayrıca çökmeler azalcak ve işletim sistemi daha hızlı hale gelecek. Örneğin, Dosya Gezgini çökmeleri tüm masaüstünü devre dışı bırakmayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Microsoft, Windows 11'i nasıl daha hızlı hale getireceğini buldu