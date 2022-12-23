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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 11'i nasıl daha hızlı ve kararlı hale getireceğini buldu

    Yazılım devi Microsoft sonunda Windows 11 işletim sistemini nasıl daha hızlı ve kararlı hale getireceğini keşfetti. İşte şirketin yapacağı değişiklikler.        
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    Microsoft, Windows 11'i nasıl daha hızlı hale getireceğini buldu Tam Boyutta Gör
    Windows, her güncellemeyle birlikte daha üretken ve kararlı hale gelse de hala Unix sistemlerin stabilitesinden çok uzakta. Geliştiriciler sorunun "eski" bir işletim sistemi bileşeninde yattığına inanıyor ve Microsoft onu Windows 11'in gelecekteki sürümlerinden kaldırmayı planlıyor.

    Uzun süredir Windows kullanıcısıysanız, işletim sistemindeki çeşitli işlemlerin veya özelliklerin Dosya Gezgini ile bağlantılı olduğunun farkındasınızdır. Explorer.exe'nin yalnızca dosya yönetimiyle ilişkilendirilmesi gerekirken, Görev Çubuğu gibi Windows deneyiminin diğer bölümleriyle de ilişkilendirilir ve bu da performans açısından pek iyi bir şey değil.

    Suçlu bulundu: Explorer.exe

    Microsoft görev çubuğu, bildirim merkezi ve diğer özellikleri Dosya Gezgini'nden (explorer.exe) ayırmak için adımlar atıyor. Masaüstü ve explorer.exe arasındaki entegrasyon, işletim sistemindeki darboğazlardan biridir. Örneğin, dosyalarla yoğun kaynak gerektiren işlemler gerçekleştirirken, "Explorer" donabilir ve bununla birlikte görev çubuğu, masaüstü ve hatta üçüncü taraf yazılımlar çöker.

    Microsoft, Windows 11'i nasıl daha hızlı hale getireceğini buldu Tam Boyutta Gör
    Explorer.exe işlemini Görev Yöneticisi aracılığıyla zorla sonlandırmaya çalışırsanız da Sistem arayüzünün bir kısmı onunla birlikte kaybolacaktır.

    Çökmeyen bir Windows

    Microsoft uzmanları, Windows 11 işletim sistemine modülerlik getirecek ve Explorer ile olan ilişkisini ortadan kaldıracak büyük bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Bu yapılandırmanın ilk bileşeni bir görev çubuğu olan Immersive Shell olacak ve Explorer.exe işleminden ayrılarak işlemci tarafında ayrı ele alınacak. Geliştiriciler daha sonra masaüstünde, bildirim merkezinde ve diğer önemli işletim sistemi düğümlerinde benzer değişiklikleri yapacaklar.

    Microsoft, Windows 11'i nasıl daha hızlı hale getireceğini buldu Tam Boyutta Gör
    Yakın gelecekte Windows 11'in Dosya Gezgini'ne güvenmek zorunda kalmadan özellikleri çalıştırması kolaylaşacak. Ayrıca çökmeler azalcak ve işletim sistemi daha hızlı hale gelecek. Örneğin, Dosya Gezgini çökmeleri tüm masaüstünü devre dışı bırakmayacak.
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    Warlord384 2 saat önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

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    ugah6aiw 2 saat önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

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    vjdrsjejv 23 saat önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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