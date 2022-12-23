Microsoft, Windows 11'i nasıl daha hızlı ve kararlı hale getireceğini buldu

Uzun süredir Windows kullanıcısıysanız, işletim sistemindeki çeşitli işlemlerin veya özelliklerin Dosya Gezgini ile bağlantılı olduğunun farkındasınızdır. Explorer.exe'nin yalnızca dosya yönetimiyle ilişkilendirilmesi gerekirken, Görev Çubuğu gibi Windows deneyiminin diğer bölümleriyle de ilişkilendirilir ve bu da performans açısından pek iyi bir şey değil.
Suçlu bulundu: Explorer.exe
Microsoft görev çubuğu, bildirim merkezi ve diğer özellikleri Dosya Gezgini'nden (explorer.exe) ayırmak için adımlar atıyor. Masaüstü ve explorer.exe arasındaki entegrasyon, işletim sistemindeki darboğazlardan biridir. Örneğin, dosyalarla yoğun kaynak gerektiren işlemler gerçekleştirirken, "Explorer" donabilir ve bununla birlikte görev çubuğu, masaüstü ve hatta üçüncü taraf yazılımlar çöker.
Çökmeyen bir Windows
Microsoft uzmanları, Windows 11 işletim sistemine modülerlik getirecek ve Explorer ile olan ilişkisini ortadan kaldıracak büyük bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Bu yapılandırmanın ilk bileşeni bir görev çubuğu olan Immersive Shell olacak ve Explorer.exe işleminden ayrılarak işlemci tarafında ayrı ele alınacak. Geliştiriciler daha sonra masaüstünde, bildirim merkezinde ve diğer önemli işletim sistemi düğümlerinde benzer değişiklikleri yapacaklar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..
@vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d