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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 11'in Başlat menüsüne reklam yerleştirdi

    Yazılım devi Microsoft, Kasım ayından bu yana test ettiği Başlat menüsü reklamlarını yayınladığı bir önizleme güncellemesi ile Windows 11'e ekledi. Kullanıcılar bu duruma oldukça tepkili.
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    Microsoft, Windows 11'in Başlat menüsüne reklam yerleştirdi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 için yayınladığı yeni önizleme güncellemesi ile işletim sisteminin Başlat menüsüne reklam bildirimleri ekledi. Elbette ki bu durum kullanıcılar arasında memnuniyetsizliğe neden oldu. Şirket söz konusu reklamları 2022'nin Kasım ayından beri test ediyordu.

    Kullanıcılar KB5023778 güncellemesi ile hayaya geçirilen bu uygulamadan son derece rahatsız ve reklamların yerinin işletim sisteminin ana menüsü olmadığını söylüyor. Başlat menüsünde görünen reklamlardan biri OneDrive depolama hizmetiyle alakalı.

    Microsoft, Windows 11'in Başlat menüsüne reklam yerleştirdi

    Önümüzdeki aylarda daha çok kullanıcıya gösterilecek

    Microsoft temsilcileri ise reklam gösteriminin şu anda sınırlı sayıda kullanıcıya yapıldığını belirten bir açıklama yayınladı. Şirket ayrıca bu konuda tüm geri bildirimleri toplayacağını ve bunlara dayanarak bir sonuç çıkaracağını söylüyor.

    Başta da belirttiğimiz üzere yazılım devi söz konusu reklam gösterimini zaten test ediyordu. Bu da işletim sistemine uygulama konusunda oldukça ciddi olduğunu gösteriyor. Windows 11 Başlat menüsü reklamları önümüzdeki aylarda daha geniş bir kitleye dağıtılacak.

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    makine26 1 gün önce

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