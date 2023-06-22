Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 11'in klasör seçeneklerini kırpıyor: İşte çıkarılan özellikler

    Yazılım devi Microsoft, Windows 11'in klasör seçeneklerini büyük oranda kırpmaya hazırlanıyor. Peki rafa kaldırılacak özellikler arasında neler var? İşte detaylar 
    2
    Microsoft, Windows 11'in klasör seçeneklerini kırpıyor! Tam Boyutta Gör
    Çıkışından bu yana çeşitli sorunlar ile gündeme gelen Windows 11, sürekli olarak güncellenmeye ve yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Şimdi de, Windows 11'in için paylaşılan son Insider Preview Build 23481 sürümünde önemli bir detay keşfedildi. Microsoft, Windows 11'in klasör seçeneklerini büyük oranda kırpmaya hazırlanıyor. 

    Microsoft, Windows 11'in klasör seçeneklerini kırpıyor

    Windows 11'in Dosya Gezgini'nde yer alan Klasör Seçenekleri büyük oranda kırpılacak. Microsoft'a göre bu seçenekler ''Windows'ta uzun süredir var olan ve Windows 11 kullanıcılara tarafından düzenli olarak kullanılmıyor''. Diğer tarafta bu düzenleme için henüz nihai kararın verilmediğini belirtelim. Ancak Microsoft'un mevcut açıklamaları, gelecekteki bir Windows 11 güncellemesinin parçası olacağı gösteriyor.

    Microsoft, Windows 11'in klasör seçeneklerini kırpıyor! Tam Boyutta Gör
    Kaldırılan öğelerin listesine aşağıdan göz atabilirsiniz. Microsoft bunların tam olarak ortadan kalkmayacağını, yalnızca kayıt defteri ayarları üzerinden erişilebileceğini belirtiyor. Ancak kayıt defterinin çoğunlukla ileri düzey kullanıcılar tarafından kullanıldığını düşünürsek, çoğu Windows 11 kullanıcısı için seçeneklerin rafa kaldırıldığını söyleyebiliriz. 

    Kaldırılan özelliklerden en önemlisi ise 'Sürücü harflerini göster' seçeneği. Windows'ta yer alan sürücülerin ''C'' veya ''D'' harfleri gibi görüntülenmesini sağlayan bu özellik, uzun bir süredir Windows'un temelini oluşturuyor. Ancak bunun çoğu zaman açık olduğunu belirtelim. Yani özelliğin kaldırılması, esasen devre dışı bırakmayı daha zor hale getirecek. 

    İşte Dosya Seçenekleri'nden kaldırılacak özellikler

    • Klasör Birleştirme çakışmalarını gizle.
    • Her zaman simge göster, küçük resim gösterme
    • Küçük resimlerde dosya simgesini görüntüle
    • Klasör ipuçlarında dosya türü bilgilerini görüntüle
    • Korunan işletim sistemi dosyalarını gizle
    • Sürücü harflerini göster.
    • Klasör ve Masaüstü öğeleri için açılan metin açıklaması göster
    • Şifrelenmiş veya sıkıştırılmış NTFS dosyalarını farklı renkte görüntüle
    • Paylaşım sihirbazını kullan
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fallen angel görevi product owner maaşları iphone 7 nfc çalışmıyor hub bağlantı noktasında güç yüklenmesi afyon eko sucuk yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    TECNO CAMON 19 Neo
    TECNO CAMON 19 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 7 A715-43G
    Acer Aspire 7 A715-43G
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-ONE
    AFK-ONE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız