Microsoft, Windows 11'in klasör seçeneklerini kırpıyor: İşte çıkarılan özellikler

Tam Boyutta Gör Çıkışından bu yana çeşitli sorunlar ile gündeme gelen Windows 11, sürekli olarak güncellenmeye ve yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Şimdi de, Windows 11'in için paylaşılan son Insider Preview Build 23481 sürümünde önemli bir detay keşfedildi. Microsoft, Windows 11'in klasör seçeneklerini büyük oranda kırpmaya hazırlanıyor.

Microsoft, Windows 11'in klasör seçeneklerini kırpıyor

Windows 11'in Dosya Gezgini'nde yer alan Klasör Seçenekleri büyük oranda kırpılacak. Microsoft'a göre bu seçenekler ''Windows'ta uzun süredir var olan ve Windows 11 kullanıcılara tarafından düzenli olarak kullanılmıyor''. Diğer tarafta bu düzenleme için henüz nihai kararın verilmediğini belirtelim. Ancak Microsoft'un mevcut açıklamaları, gelecekteki bir Windows 11 güncellemesinin parçası olacağı gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Kaldırılan öğelerin listesine aşağıdan göz atabilirsiniz. Microsoft bunların tam olarak ortadan kalkmayacağını, yalnızca kayıt defteri ayarları üzerinden erişilebileceğini belirtiyor. Ancak kayıt defterinin çoğunlukla ileri düzey kullanıcılar tarafından kullanıldığını düşünürsek, çoğu Windows 11 kullanıcısı için seçeneklerin rafa kaldırıldığını söyleyebiliriz.

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Kaldırılan özelliklerden en önemlisi ise 'Sürücü harflerini göster' seçeneği. Windows'ta yer alan sürücülerin ''C'' veya ''D'' harfleri gibi görüntülenmesini sağlayan bu özellik, uzun bir süredir Windows'un temelini oluşturuyor. Ancak bunun çoğu zaman açık olduğunu belirtelim. Yani özelliğin kaldırılması, esasen devre dışı bırakmayı daha zor hale getirecek.

İşte Dosya Seçenekleri'nden kaldırılacak özellikler

Klasör Birleştirme çakışmalarını gizle.

Her zaman simge göster, küçük resim gösterme

Küçük resimlerde dosya simgesini görüntüle

Klasör ipuçlarında dosya türü bilgilerini görüntüle

Korunan işletim sistemi dosyalarını gizle

Sürücü harflerini göster.

Klasör ve Masaüstü öğeleri için açılan metin açıklaması göster

Şifrelenmiş veya sıkıştırılmış NTFS dosyalarını farklı renkte görüntüle

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Microsoft, Windows 11'in klasör seçeneklerini kırpıyor!