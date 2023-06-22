Microsoft, Windows 11'in klasör seçeneklerini kırpıyor: İşte çıkarılan özellikler

Microsoft, Windows 11'in klasör seçeneklerini kırpıyor
Windows 11'in Dosya Gezgini'nde yer alan Klasör Seçenekleri büyük oranda kırpılacak. Microsoft'a göre bu seçenekler ''Windows'ta uzun süredir var olan ve Windows 11 kullanıcılara tarafından düzenli olarak kullanılmıyor''. Diğer tarafta bu düzenleme için henüz nihai kararın verilmediğini belirtelim. Ancak Microsoft'un mevcut açıklamaları, gelecekteki bir Windows 11 güncellemesinin parçası olacağı gösteriyor.
Kaldırılan özelliklerden en önemlisi ise 'Sürücü harflerini göster' seçeneği. Windows'ta yer alan sürücülerin ''C'' veya ''D'' harfleri gibi görüntülenmesini sağlayan bu özellik, uzun bir süredir Windows'un temelini oluşturuyor. Ancak bunun çoğu zaman açık olduğunu belirtelim. Yani özelliğin kaldırılması, esasen devre dışı bırakmayı daha zor hale getirecek.
İşte Dosya Seçenekleri'nden kaldırılacak özellikler
- Klasör Birleştirme çakışmalarını gizle.
- Her zaman simge göster, küçük resim gösterme
- Küçük resimlerde dosya simgesini görüntüle
- Klasör ipuçlarında dosya türü bilgilerini görüntüle
- Korunan işletim sistemi dosyalarını gizle
- Sürücü harflerini göster.
- Klasör ve Masaüstü öğeleri için açılan metin açıklaması göster
- Şifrelenmiş veya sıkıştırılmış NTFS dosyalarını farklı renkte görüntüle
- Paylaşım sihirbazını kullan
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: