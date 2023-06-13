Windows 11 için Android, uzun süredir beklenen özelliğe kavuşuyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 için Android özelliğinde dosya paylaşımını etkinleştirmeye başlıyor. Android için Windows Alt Sistemi güncellemesi artık tüm Windows Insider'ların test etmesi için hazır durumda. Bu desteğin yanında dosya paylaşımı, sürükle ve bırak desteği, kamera iyileştirmeleri ve olağan hata düzeltmeleri de geliyor.

Windows 11'e Android ile dosya paylaşma özelliği geldi

Android için Windows Alt Sistemi ekibi bir blog yazısında "Topluluğu dinliyoruz ve birçoğunuz bizden Windows ve Alt Sistem arasında dosya paylaşımını desteklememizi istiyordunuz" diyor. Getirilecek olan destek sayesinde Belgeler ve Resimler gibi Windows kullanıcı klasörleri Android cihazlar ile paylaşılabilecek. Bu sayede bir sosyal medya uygulamasına fotoğraf yüklemek veya bir uygulamada video düzenlemek gibi senaryolar sorunsuz bir şekilde çalışacak.

Tam Boyutta Gör Klasör paylaşımı önizleme kullanıcıları için varsayılan olarak etkin hale getirilmiş durumda. Ek olarak Android uygulamaları Windows dosyalarınızı yalnızca sizin izninizle görüntüleyebilir veya düzenleyebilir olacak. Microsoft ayrıca, kötü amaçlı uygulamaların yüklenmesini önlemek için yükleme sırasında tüm Android uygulamalarını Microsoft Defender veya kullandığınız antivirüs yazılımı ile tarıyor olacak.

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Microsoft ayrıca dosya paylaşım desteğini tipik belgeler, fotoğraflar ve videolar klasörleri de dahil olmak üzere yalnızca Windows kullanıcı profili klasörleriyle sınırlandırıyor. Windows sistem klasörleri, harici sürücüler veya Program Files gibi klasörler dosya paylaşımı için desteklenmeyecek. .exe gibi belirli dosya türleri de dosya paylaşımı kapsamına dahil değil. Microsoft'un bunu tüm Windows Insider kanallarına zaten sunduğu göz önüne alındığında, dosya paylaşım desteği muhtemelen önümüzdeki haftalarda tüm Windows 11 kullanıcılarına ulaşacaktır.

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