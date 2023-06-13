Windows 11 için Android, uzun süredir beklenen özelliğe kavuşuyor

Windows 11'e Android ile dosya paylaşma özelliği geldi
Android için Windows Alt Sistemi ekibi bir blog yazısında "Topluluğu dinliyoruz ve birçoğunuz bizden Windows ve Alt Sistem arasında dosya paylaşımını desteklememizi istiyordunuz" diyor. Getirilecek olan destek sayesinde Belgeler ve Resimler gibi Windows kullanıcı klasörleri Android cihazlar ile paylaşılabilecek. Bu sayede bir sosyal medya uygulamasına fotoğraf yüklemek veya bir uygulamada video düzenlemek gibi senaryolar sorunsuz bir şekilde çalışacak.
Microsoft ayrıca dosya paylaşım desteğini tipik belgeler, fotoğraflar ve videolar klasörleri de dahil olmak üzere yalnızca Windows kullanıcı profili klasörleriyle sınırlandırıyor. Windows sistem klasörleri, harici sürücüler veya Program Files gibi klasörler dosya paylaşımı için desteklenmeyecek. .exe gibi belirli dosya türleri de dosya paylaşımı kapsamına dahil değil. Microsoft'un bunu tüm Windows Insider kanallarına zaten sunduğu göz önüne alındığında, dosya paylaşım desteği muhtemelen önümüzdeki haftalarda tüm Windows 11 kullanıcılarına ulaşacaktır.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/6/13/23759072/microsoft-windows-11-android-subsystem-file-sharing-feature https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/06/12/update-to-windows-subsystem-for-android-on-windows-11-june-2023/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi