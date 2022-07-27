Microsoft, sessizce Windows 11 lisans satışlarına başladı: Türkiye fiyatı belli oldu

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Windows 11 ilk piyasaya sürüldüğünde Windows 10’dan yükseltme veya hazır bilgisayarlar ile erişilebileceğini duyuran Microsoft, kullanıcılara satın alma seçeneği de sunacak gibi görünüyor. Aradan geçen zaman içerisinde yeni işletim sistemine ek özellikler getirmeyi sürdüren şirketin, sessizce Windows 11 dijital lisans satışlarına başladığı ortaya çıktı.

Özel bilgisayarlar için alternatif olacak

PCMag tarafından bildirilenlere göre geçtiğimiz haftalarda Windows 11 Home ve Pro sürümlerinin Windows Store’da satıldığı keşfedildi. Mağazada sırasıyla 139 ve 199 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan sürümlerin Windows 10 lisansları ile aynı olduğu bildirilirken, satışların ilk olarak Mayıs ayında başladığı tahmin ediliyor.

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Ülkemizde ise Windows 11 Home sürümü 2.699 TL, Pro sürümü ise 3.899 TL'lik bir fiyatlandırma ile kullanıcılara sunuluyor. Bununla birlikte eklenen lisans seçeneğinin, Windows 11'i hızlı bir şekilde yüklemek isteyen kullanıcılar için yeni bir alternatif olacağını söyleyebiliriz. Microsoft, Windows 11'in yeni kurulum seçeneği hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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Microsoft, Windows 11 lisans satışına başladı: İşte fiyatı