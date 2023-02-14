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    Microsoft, Xbox Game Pass'in oyun satışlarını alt üst ettiğini kabul etti

    Game Pass aboneleri, platformdaki istedikleri oyunu oynayabiliyor olsa da görünüşe göre bu durum, Microsoft tersini düşünse de oyun satışları için pek faydalı değil.
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    Microsoft: Xbox Game Pass oyun satışlarını alt üst etti Tam Boyutta Gör
    Microsoft, bir süredir Game Pass’in normal oyun satışlarını artırdığını düşünüyordu. Ancak yayınlanan son raporda Microsoft, oyunları Xbox Game Pass abonelik hizmetine koymanın temel satışlarda belirgin bir düşüşe yol açtığını kabul etti.

    Xbox Game Pass, oyun satışlarını düşürüyor

    Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu (CMA), Microsoft'un Activision'ı satın almasının Birleşik Krallık'taki oyunculara zarar verebileceği konusunda geçici bir sonuca varmıştı. Hükümet gözlemcileri özellikle daha yüksek fiyatlar, daha az seçenek ve daha az yenilik potansiyeline değinerek anlaşmanın olumsuz yanlarını ortaya koydu. CMA tarafından oluşturulan raporda ise Game Pass için önemli bilgiler ortaya çıktı.

    Microsoft: Xbox Game Pass oyun satışlarını alt üst etti Tam Boyutta Gör
    277 sayfalık belgede Microsoft, Game Pass'e eklenmesinden sonraki on iki ay boyunca temel oyun satışlarında ciddi düşüş yaşandığını ifade ediyor. Esasında bu korelasyon oldukça mantıklı zira bir oyun Game Pass’te varsa oyuncular genellikle oyunun tam sürümünü gidip satın almıyor. Ancak Microsoft, 2018’de bunun tam tersini düşünüyordu.

    2018'de yapılan bir röportajda Xbox patronu Phil Spencer, Game Pass'te oyunlara sahip olmanın oyun satışlarını iyileştirdiğini söylemişti. Öte yandan Microsoft'un Activision'ı satın alması düzenleyici kuruluşlar tarafından inceleme altında. Hem ABD, hem de Avrupa tarafında bu satın alım planı yoğun bir şekilde inceleniyor. Son durumu yorumlayacak olursak, Microsoft/Activision anlaşması en iyi ihtimalle sallantıda diyebiliriz. CMA, nihai kararını vermemiş olsa da taraflara satın almayı iptal etmeleri tavsiye edilecek gibi duruyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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