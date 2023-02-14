Microsoft, Xbox Game Pass'in oyun satışlarını alt üst ettiğini kabul etti

Xbox Game Pass, oyun satışlarını düşürüyor
Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu (CMA), Microsoft'un Activision'ı satın almasının Birleşik Krallık'taki oyunculara zarar verebileceği konusunda geçici bir sonuca varmıştı. Hükümet gözlemcileri özellikle daha yüksek fiyatlar, daha az seçenek ve daha az yenilik potansiyeline değinerek anlaşmanın olumsuz yanlarını ortaya koydu. CMA tarafından oluşturulan raporda ise Game Pass için önemli bilgiler ortaya çıktı.
2018'de yapılan bir röportajda Xbox patronu Phil Spencer, Game Pass'te oyunlara sahip olmanın oyun satışlarını iyileştirdiğini söylemişti. Öte yandan Microsoft'un Activision'ı satın alması düzenleyici kuruluşlar tarafından inceleme altında. Hem ABD, hem de Avrupa tarafında bu satın alım planı yoğun bir şekilde inceleniyor. Son durumu yorumlayacak olursak, Microsoft/Activision anlaşması en iyi ihtimalle sallantıda diyebiliriz. CMA, nihai kararını vermemiş olsa da taraflara satın almayı iptal etmeleri tavsiye edilecek gibi duruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah