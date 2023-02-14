11 yıllık CS GO, Steam’de çevrimiçi oyuncu rekorunu kırdı

11 yıllık CS:GO'dan yeni rekor
SteamDB'nin verilerine göre 2012'de piyasaya sürülen rekabetçi çok oyunculu FPS oyunu Counter-Strike: Global Offensive, 11 Şubat 2023'te 1.320.219 oyuncuyla tüm zamanların eşzamanlı oyuncu rekorunu kırarak önceki 1.308.963 kişilik rekoru geride bıraktı. Kasım 2000'de çıkan Counter-Strike 1.0 ile 20 yılı aşkın bir süredir hayatımızda olan seri esasında bir Half-Life moduydu. Dolayısıyla bu uzun süreli başarının değeri daha büyük.
Eşzamanlı oyuncu sayısının artış göstermesi Steam'i kullanan kişi sayısının artmasıyla doğru orantılı. Ocak ayında platformdaki aktif oyuncu sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 10.284.568'e ulaşmıştı. Giriş yapan kişi sayısı ise yine rekor seviye olan 33.078.963'e erişmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah