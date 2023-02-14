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    11 yıllık CS GO, Steam’de çevrimiçi oyuncu rekorunu kırdı

    Çıkışını yapmasının üzerinden 11 yıl geçene Counter-Strike: Global Offensive, halen zirveye oynuyor. Popüler FPS oyunu CS:GO, son verilere göre Steam’in çevrimiçi oyuncu rekorunu.
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    CS GO, Steam’de çevrimiçi oyuncu rekorunu kırdı Tam Boyutta Gör
    2012'de piyasaya sürülen Counter-Strike: Global Offensive, o zamandan beri Steam'deki en popüler oyunlar arasındaki konumunu korumaya devam devam ediyor. Üstelik bu başarı, son zamanlarda çıkan yeni oyunların rekabetine rağmen gerçekleşmiş durumda.

    11 yıllık CS:GO'dan yeni rekor

    SteamDB'nin verilerine göre 2012'de piyasaya sürülen rekabetçi çok oyunculu FPS oyunu Counter-Strike: Global Offensive, 11 Şubat 2023'te 1.320.219 oyuncuyla tüm zamanların eşzamanlı oyuncu rekorunu kırarak önceki 1.308.963 kişilik rekoru geride bıraktı. Kasım 2000'de çıkan Counter-Strike 1.0 ile 20 yılı aşkın bir süredir hayatımızda olan seri esasında bir Half-Life moduydu. Dolayısıyla bu uzun süreli başarının değeri daha büyük.

    CS GO, Steam’de çevrimiçi oyuncu rekorunu kırdı Tam Boyutta Gör
    CS:GO, yıllar içinde bir dizi ince ayar ve iyileştirmeye rağmen, temelde hala o bildiğimiz eski oyun. Ve görünüşe göre CS:GO, şu anda her zamankinden daha popüler. Bu arada listenin ikinci sırasında ise yeni çıkan Hogwarts Legacy bulunuyor. Harry Potter evreninde geçen RPG türündeki oyun 879.308 eşzaman oyuncuya ulaştı.

    Eşzamanlı oyuncu sayısının artış göstermesi Steam'i kullanan kişi sayısının artmasıyla doğru orantılı. Ocak ayında platformdaki aktif oyuncu sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 10.284.568'e ulaşmıştı. Giriş yapan kişi sayısı ise yine rekor seviye olan 33.078.963'e erişmişti.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 21 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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