11 yıllık CS GO, Steam’de çevrimiçi oyuncu rekorunu kırdı

Tam Boyutta Gör 2012'de piyasaya sürülen Counter-Strike: Global Offensive, o zamandan beri Steam'deki en popüler oyunlar arasındaki konumunu korumaya devam devam ediyor. Üstelik bu başarı, son zamanlarda çıkan yeni oyunların rekabetine rağmen gerçekleşmiş durumda.

11 yıllık CS:GO'dan yeni rekor

SteamDB'nin verilerine göre 2012'de piyasaya sürülen rekabetçi çok oyunculu FPS oyunu Counter-Strike: Global Offensive, 11 Şubat 2023'te 1.320.219 oyuncuyla tüm zamanların eşzamanlı oyuncu rekorunu kırarak önceki 1.308.963 kişilik rekoru geride bıraktı. Kasım 2000'de çıkan Counter-Strike 1.0 ile 20 yılı aşkın bir süredir hayatımızda olan seri esasında bir Half-Life moduydu. Dolayısıyla bu uzun süreli başarının değeri daha büyük.

CS:GO sistem gereksinimleri 1 ay önce eklendi

Tam Boyutta Gör CS:GO, yıllar içinde bir dizi ince ayar ve iyileştirmeye rağmen, temelde hala o bildiğimiz eski oyun. Ve görünüşe göre CS:GO, şu anda her zamankinden daha popüler. Bu arada listenin ikinci sırasında ise yeni çıkan Hogwarts Legacy bulunuyor. Harry Potter evreninde geçen RPG türündeki oyun 879.308 eşzaman oyuncuya ulaştı.

Eşzamanlı oyuncu sayısının artış göstermesi Steam'i kullanan kişi sayısının artmasıyla doğru orantılı. Ocak ayında platformdaki aktif oyuncu sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 10.284.568'e ulaşmıştı. Giriş yapan kişi sayısı ise yine rekor seviye olan 33.078.963'e erişmişti.

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CS GO, Steam’de çevrimiçi oyuncu rekorunu kırdı