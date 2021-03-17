Microsoft, Xbox için VR cihazların odak noktasında olmadığını söylüyor

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Bildiğiniz gibi PlayStation, VR tarafında da oyunculara hizmet sunuyor ve genel olarak yorumların iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Xbox tarafında şu ana kadar böyle bir atılım gelmedi hatta geçtiğimiz yıl Phil Spencer, VR konusunda bir planları olmadığını açıklamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde çıkan söylenti insanların kafasını karıştırdı.

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Xbox'ın yeni kulaklığı geçtiğimiz günlerde piyasaya sürüldü. Bir kullanıcı kulaklığı konsoluna bağlamaya çalıştığında bir uyarı ile karşılaştı. Uyarıda "VR başlığın" bir güncellemeye ihtiyacı olduğu yazıyordu. Bu da direkt olarak Xbox için geliştirilmekte olan bir VR başlığı olduğu dedikodusunu çıkardı.

Ancak geçtiğimiz saatlerde bir Microsoft sözcüsü, bu söylentileri yalanladı. Microsoft sözcüsüne göre bu hata yalnızca yerelleştirme yapılırken meydana gelen bir hatadan kaynaklı. Microsoft sözcüsü ayrıca tekrardan Xbox'ın VR cihazlar için bir planı olmadığını da hatırlattı.

Microsoft bu konuda fazlasıyla kararlı gibi duruyor. Sony ise şu anda PlayStation 5 için yeni nesil bir VR cihazı geliştiriyor. Detayların yakın zamanda paylaşılması bekleniyor.

https://www.ign.com/articles/xbox-series-x-vr-localization-error-microsoft

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