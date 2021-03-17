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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Xbox için VR cihazların odak noktasında olmadığını söylüyor

    Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının Xbox Series'te karşısına çıkan uyarı sonrasında Xbox'a VR cihazı gelebileceğine dair bazı söylentiler çıkmıştı. Microsoft bu söylentileri yalanladı.
    17 Mart 2021, 20:30 (53 dk.)
    132
    21
    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bildiğiniz gibi PlayStation, VR tarafında da oyunculara hizmet sunuyor ve genel olarak yorumların iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Xbox tarafında şu ana kadar böyle bir atılım gelmedi hatta geçtiğimiz yıl Phil Spencer, VR konusunda bir planları olmadığını açıklamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde çıkan söylenti insanların kafasını karıştırdı.

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    Ayrıca Bkz. "Assassin's Creed yapımcısı, PlayStation için özel olarak geliştirilen yeni bir oyun üzerinde çalışıyor"

    Xbox'ın yeni kulaklığı geçtiğimiz günlerde piyasaya sürüldü. Bir kullanıcı kulaklığı konsoluna bağlamaya çalıştığında bir uyarı ile karşılaştı. Uyarıda "VR başlığın" bir güncellemeye ihtiyacı olduğu yazıyordu. Bu da direkt olarak Xbox için geliştirilmekte olan bir VR başlığı olduğu dedikodusunu çıkardı. 

    Ancak geçtiğimiz saatlerde bir Microsoft sözcüsü, bu söylentileri yalanladı. Microsoft sözcüsüne göre bu hata yalnızca yerelleştirme yapılırken meydana gelen bir hatadan kaynaklı. Microsoft sözcüsü ayrıca tekrardan Xbox'ın VR cihazlar için bir planı olmadığını da hatırlattı. 

    Microsoft bu konuda fazlasıyla kararlı gibi duruyor. Sony ise şu anda PlayStation 5 için yeni nesil bir VR cihazı geliştiriyor. Detayların yakın zamanda paylaşılması bekleniyor.



    https://www.ign.com/articles/xbox-series-x-vr-localization-error-microsoft
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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