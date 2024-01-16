Microsoft, yakında kişisel Copilot’unuzu yapmanıza izin verecek

Microsoft, bir süre önce Copilot Pro ve Copilot for Microsoft 365'in genişletilmesi de dahil olmak üzere birçok Copilot duyurusu gerçekleştirdi. Bunlardan birisi de Copilot GPT'leri oldu. OpenAI'ın GPT'leri gibi, Copilot GPT'lerinde de kullanıcılar Microsoft Copilot'un davranışını sizi özellikle ilgilendiren bir konuda özelleştirebilecek.
Kendi Copilot'unuzu geliştirebileceksiniz
Copilot Pro hizmetine erişmek için ayda 20 dolar ödeyen kişiler için etkinleştirilecek özelliklerin bir parçası olarak, bu aboneler kendi özel Copilot GPT'lerini oluşturabilecekler. Microsoft, özellikle bu tür görevler için hazırlanan Copilot GPT Builder adlı yeni bir uygulama başlatmayı planlıyor. Ancak mevcut durum itibariyle tüm detaylar paylaşılmış değil. Uygulamanın kendisinin nasıl olacağı, kullanımının ne kadar kolay ya da zor olacağı ve hangi platform ya da platformları destekleyeceği konusunda bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan Microsoft’un OpenAI’ın en büyük yatırımcısı olduğu düşünüldüğünde süreçlerin benzer olacağını söylemek çok isabetsiz olmayacaktır. Bununla birlikte OpenAI, kullanıcıların geliştirdiği özel GPT’leri GPT Store aracılığıyla dünyanın geri kalanıyla ücret karşılığında buluşturuyor. Microsoft, özelleştirilmiş Copilot GPT'leri için benzer bir gelir yolu sunmayı planlayıp planlamadığını henüz açıklamadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.