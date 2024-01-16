Microsoft, yakında kişisel Copilot’unuzu yapmanıza izin verecek

Tam Boyutta Gör Kasım 2023'te OpenAI, kendi ChatGPT’nizi yapabilmenizi sağlamak için özel GPT oluşturucu özelliğini duyurmuştu. Halihazırda ücretli aboneler kendi GPT’lerini hiçbir kod bilgisi gerekmeden inşa edebiliyor. Öte yandan görünüşe göre Microsoft da oldukça benzer bir şekilde kişiselleştirilmiş yapay zeka sohbet robotları sunmaya hazırlanıyor.

Microsoft, bir süre önce Copilot Pro ve Copilot for Microsoft 365'in genişletilmesi de dahil olmak üzere birçok Copilot duyurusu gerçekleştirdi. Bunlardan birisi de Copilot GPT'leri oldu. OpenAI'ın GPT'leri gibi, Copilot GPT'lerinde de kullanıcılar Microsoft Copilot'un davranışını sizi özellikle ilgilendiren bir konuda özelleştirebilecek.

Kendi Copilot'unuzu geliştirebileceksiniz

Tam Boyutta Gör Microsoft, bugünden itibaren önceden oluşturulmuş bir dizi özel Copilot GPT'si sunacağını da sözlerine ekledi. Bu GPT'ler kullanıcıların fitness, seyahat ve aşçılık gibi konulardaki sorularını yanıtlayabilecek. İlerleyen dönemlerde siz de spesifik bir alanda eğitilmiş Copilot’unuzu inşa edebileceksiniz.

Microsoft 365 aboneleri için Copilot Pro kullanıma sunuldu 8 sa. önce eklendi

Copilot Pro hizmetine erişmek için ayda 20 dolar ödeyen kişiler için etkinleştirilecek özelliklerin bir parçası olarak, bu aboneler kendi özel Copilot GPT'lerini oluşturabilecekler. Microsoft, özellikle bu tür görevler için hazırlanan Copilot GPT Builder adlı yeni bir uygulama başlatmayı planlıyor. Ancak mevcut durum itibariyle tüm detaylar paylaşılmış değil. Uygulamanın kendisinin nasıl olacağı, kullanımının ne kadar kolay ya da zor olacağı ve hangi platform ya da platformları destekleyeceği konusunda bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Microsoft’un OpenAI’ın en büyük yatırımcısı olduğu düşünüldüğünde süreçlerin benzer olacağını söylemek çok isabetsiz olmayacaktır. Bununla birlikte OpenAI, kullanıcıların geliştirdiği özel GPT’leri GPT Store aracılığıyla dünyanın geri kalanıyla ücret karşılığında buluşturuyor. Microsoft, özelleştirilmiş Copilot GPT'leri için benzer bir gelir yolu sunmayı planlayıp planlamadığını henüz açıklamadı.

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Microsoft, yakında kişisel Copilot’unuzu yapmanıza izin verecek