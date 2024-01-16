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    Anlık Bildirim

    Microsoft, yakında kişisel Copilot’unuzu yapmanıza izin verecek

    ChatGPT geliştiricisi OpenAI’ın insanların kendi GPT’lerini yapmasına izin vermesine benzer şekilde yazılım devi Microsoft da yakında kişisel Copilot’unuzu yapmanıza izin verecek.
    Microsoft, yakında kişisel Copilot’unuzu yapmanıza izin verecek Tam Boyutta Gör
    Kasım 2023'te OpenAI, kendi ChatGPT’nizi yapabilmenizi sağlamak için özel GPT oluşturucu özelliğini duyurmuştu. Halihazırda ücretli aboneler kendi GPT’lerini hiçbir kod bilgisi gerekmeden inşa edebiliyor. Öte yandan görünüşe göre Microsoft da oldukça benzer bir şekilde kişiselleştirilmiş yapay zeka sohbet robotları sunmaya hazırlanıyor.

    Microsoft, bir süre önce Copilot Pro ve Copilot for Microsoft 365'in genişletilmesi de dahil olmak üzere birçok Copilot duyurusu gerçekleştirdi. Bunlardan birisi de Copilot GPT'leri oldu. OpenAI'ın GPT'leri gibi, Copilot GPT'lerinde de kullanıcılar Microsoft Copilot'un davranışını sizi özellikle ilgilendiren bir konuda özelleştirebilecek.

    Kendi Copilot'unuzu geliştirebileceksiniz

    Microsoft, yakında kişisel Copilot’unuzu yapmanıza izin verecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft, bugünden itibaren önceden oluşturulmuş bir dizi özel Copilot GPT'si sunacağını da sözlerine ekledi. Bu GPT'ler kullanıcıların fitness, seyahat ve aşçılık gibi konulardaki sorularını yanıtlayabilecek. İlerleyen dönemlerde siz de spesifik bir alanda eğitilmiş Copilot’unuzu inşa edebileceksiniz.

    Copilot Pro hizmetine erişmek için ayda 20 dolar ödeyen kişiler için etkinleştirilecek özelliklerin bir parçası olarak, bu aboneler kendi özel Copilot GPT'lerini oluşturabilecekler. Microsoft, özellikle bu tür görevler için hazırlanan Copilot GPT Builder adlı yeni bir uygulama başlatmayı planlıyor. Ancak mevcut durum itibariyle tüm detaylar paylaşılmış değil. Uygulamanın kendisinin nasıl olacağı, kullanımının ne kadar kolay ya da zor olacağı ve hangi platform ya da platformları destekleyeceği konusunda bir açıklama yapılmadı.

    Öte yandan Microsoft’un OpenAI’ın en büyük yatırımcısı olduğu düşünüldüğünde süreçlerin benzer olacağını söylemek çok isabetsiz olmayacaktır. Bununla birlikte OpenAI, kullanıcıların geliştirdiği özel GPT’leri GPT Store aracılığıyla dünyanın geri kalanıyla ücret karşılığında buluşturuyor. Microsoft, özelleştirilmiş Copilot GPT'leri için benzer bir gelir yolu sunmayı planlayıp planlamadığını henüz açıklamadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 6 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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