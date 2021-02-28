Microsoft yakında Windows'un yeni sürümünü duyurabilir

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Çevrimiçi kaynaklara göre, Microsoft önümüzdeki aylarda "Windows'un yeni sürümünü" duyuracak. Windows 10X'ten veya bu sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen ve Sun Valley olarak adlandırılan, Windows 10 için büyük bir güncellemeden bahsedildiği düşünülüyor.

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Geçen yıl Ekim ayında, Sun Valley olarak adlandırılan Windows 10'un kullanıcı arayüzünün yaklaşan büyük ölçekli güncellemesi duyurulmuştu. Lansman tarihi henüz belirlenmedi, ancak duyuru bu yılın Nisan ayı gibi erken bir zamanda gerçekleşebilir ve ardından güncellemenin beta testi başlayabilir. Ek olarak, Microsoft, bu baharda piyasaya sürülmesi beklenen ilk cihazlarla, modüler Windows 10X işletim sistemini duyurmayı da planlıyor.

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Sıradan bir güncellemeden fazlası olacak

Kaynak, Microsoft'un Nisan ve Mayıs ayları arasında ayrı bir Windows etkinliğine ev sahipliği yapabileceğini veya bunu Build 2021 geliştirici konferans programına dahil edebileceğini belirtiyor. Bu etkinliklerden birinin resmi olarak "Windows'un yeni bir sürümünü" ortaya çıkarması bekleniyor.

Sun Valley güncellemesinin kendisine gelince, işletim sistemini daha kararlı hale getirmek için yeni özellik ve iyileştirmelerden fazlasını getirecek. Bununla birlikte, kullanıcılar Başlat menüsü, Bildirim Merkezi, Görev Çubuğu vb. dahil olmak üzere Windows 10 kullanıcı arayüzünün birçok öğesinin büyük ölçekli bir güncellemesini alacaklar. Yaklaşan değişikliklerle ilgili bilgilerin çok sayıda resmi olmayan kaynaktan elde edildiğini belirtmekte fayda var. Dolayısı ile Microsoft'un nihayetinde sunacağı güncelleme biraz farklı görünebilir.

https://www.windowslatest.com/2021/02/27/microsoft-could-soon-announce-the-new-windows/

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