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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft yakında Windows'un yeni sürümünü duyurabilir

    Microsoft'un Windows 10'un yeni bir sürümünü duyurmayı planladığı ve Windows 10X veya büyük Sun Valley yükseltmesini "yeni Windows" olarak pazarlamayı düşünebileceği bildirildi.
    28 Şubat 2021, 19:00 (5 sa.)
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    İşletim Sistemleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft yakında Windows'un yeni sürümünü duyurabilir
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    Çevrimiçi kaynaklara göre, Microsoft önümüzdeki aylarda "Windows'un yeni sürümünü" duyuracak. Windows 10X'ten veya bu sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen ve Sun Valley olarak adlandırılan, Windows 10 için büyük bir güncellemeden bahsedildiği düşünülüyor.

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    Ayrıca Bkz. "VLC geliştiricileri, medya oynatıcısının yenilenmiş arayüzünü paylaştı"

    Geçen yıl Ekim ayında, Sun Valley olarak adlandırılan Windows 10'un kullanıcı arayüzünün yaklaşan büyük ölçekli güncellemesi duyurulmuştu. Lansman tarihi henüz belirlenmedi, ancak duyuru bu yılın Nisan ayı gibi erken bir zamanda gerçekleşebilir ve ardından güncellemenin beta testi başlayabilir. Ek olarak, Microsoft, bu baharda piyasaya sürülmesi beklenen ilk cihazlarla, modüler Windows 10X işletim sistemini duyurmayı da planlıyor.

    Microsoft yakında Windows'un yeni sürümünü duyurabilir
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    Sıradan bir güncellemeden fazlası olacak

    Kaynak, Microsoft'un Nisan ve Mayıs ayları arasında ayrı bir Windows etkinliğine ev sahipliği yapabileceğini veya bunu Build 2021 geliştirici konferans programına dahil edebileceğini belirtiyor. Bu etkinliklerden birinin resmi olarak "Windows'un yeni bir sürümünü" ortaya çıkarması bekleniyor.

    Sun Valley güncellemesinin kendisine gelince, işletim sistemini daha kararlı hale getirmek için yeni özellik ve iyileştirmelerden fazlasını getirecek. Bununla birlikte, kullanıcılar Başlat menüsü, Bildirim Merkezi, Görev Çubuğu vb. dahil olmak üzere Windows 10 kullanıcı arayüzünün birçok öğesinin büyük ölçekli bir güncellemesini alacaklar. Yaklaşan değişikliklerle ilgili bilgilerin çok sayıda resmi olmayan kaynaktan elde edildiğini belirtmekte fayda var. Dolayısı ile Microsoft'un nihayetinde sunacağı güncelleme biraz farklı görünebilir.



    https://www.windowslatest.com/2021/02/27/microsoft-could-soon-announce-the-new-windows/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    A
    agent1453 8 saat önce

    Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)

    alfa-x 9 saat önce

    Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    S SeniorGrandMaster 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    sırf oyun oynattığı ve her bir dandini işe müsade ettiği için bütün pisliğine rağmen vazgeçilmeyen işletim sistemi desem aklınıza ilk gelen isim nedir ?
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    grupima (Muhammet Sarakaya) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bakalım neler olacak...



    Bu arada eklemeler yapayım. Windows mobil cihazınızdan kendini güncellemez. Hemen hemen her daim mobil cihazınızı tanıyıp onun bir telefon olduğunu görüp, onun üzerinden internete bağlanırken "tarifeli bağlantı" ayarını aktif eder. Etmezse wifi ayarlarından sizin aktif etmeniz 3 saniyenizi almaz.



    Windows'un açık ve koyu tema destekleri "sadece duvar kağıdı değişikliği" değildir. Sistemin her yerinde tema değişir (dosya gezgininden görev çubuğuna, bildirim ekranından başlat menüsüne kadar).



    Son olarak 21H1 güncellemesi için daha şimdiden Microsoft'a "beceriksiz Microsoft" demek ve "Nisan-Mayıs'ta sunacakları update sıradan aylık update gibi bir şey olacak." demek yersizdir zira adamlar bu güncellemede hata gidermeye ve bug temizlemeye odaklanacaklarını zaten söylediler. Aylık güncelleme gibi değil, büyük ölçüde hata giderme olacak ki "falanca yerde sorun çıktı" demeyin diye. Hata ayıklama yapacağı için, daha yapmadan, beceriksiz addedilmek çok enteresan olsa gerek Microsoft için.
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    M makine26 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şu updateleri kapatsın. Cepten bağlandığımda bir saatte kota bitiyor.
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    çok önemli bişey beklemeyin, öyle olsa microsoft kendini yırtar yine reklamını yapardı. ufak tefek dokunuşlala çakma bir işletim sistemini güncelledik diyecekler. tıpkı yıllardır üç beş wallpaper ile tema desteği veriyoruz dedikleri gibi.
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    E eray113342 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    S SeniorGrandMaster 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    sırf oyun oynattığı ve her bir dandini işe müsade ettiği için bütün pisliğine rağmen vazgeçilmeyen işletim sistemi desem aklınıza ilk gelen isim nedir ?
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    The Hollow 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft yine aşırı ağır kaldı bence. Sun Valley'i yılın sonlarına doğru değil de yılın başlarına doğru yani bu zamanlarda sunması iyi olurdu. Nisan-Mayıs'ta sunacakları update sıradan aylık update gibi bir şey olacak. DNS over HTTPS özelliğini bile aylardır (belki yıl olmuştur) hazır hale getiremedi. Becereksiz M$. Kesin yıl sonunda sunacakları update'te beklenileni vermez.
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