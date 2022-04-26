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    Xbox Series X geliştirici kiti 40GB GDDR6 bellek barındırıyor

    Xbox Series X konsolu için oyun geliştiricilere dağıtılan özel APU birimi uzun süredir karaborsada alıcı buluyor. Kapanma riski olan devre kartına yakından bakabilirsiniz. 
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    Xbox Series X
    Tam Boyutta Gör

    Bir süredir AMD’nin Xbox Series X/S ve PlayStation 5 konsollarından çıkan yarı özel APU birimlerinin bilgisayar sistemi olarak satışa sunulduğunu görüyoruz. Aslında bu konsol tasarımları uzun süredir piyasadaydı.

    Xbox Series X geliştirici kiti neler sunuyor?

    Oyun geliştiricilerinin yeni nesil konsollara yapımlarını hazırlayabilmesi için geliştirici kiti şeklinde özel versiyonları sunuluyor. Bunlardan bazıları kanunsuz bir şekilde eBay gibi sitelerde satışa sunuluyor. Bunlardan bir tanesi internete düştü.

    2020 yılındaki versiyona ait geliştirici kiti 8 adet Zen 2 çekirdeği ve 56 işlem kümeli bir RDNA 2 grafik birimine sahip. Normalde 16GB GDDR6 olması gereken bellek kapasitesi ise bu tasarımda 40GB olarak belirlenmiş. 16GB bellek 10GB 320-bit olarak grafiklere, 3.5GB 192-bit olarak sistem belleğine ve 2.5GB olarak 192-bit işletim sistemine ayrılmıştı. 40GB bellek için de benzer bir ayrımın olduğu tahmin ediliyor. 

    Xbox Series X piyasaya çıkmadan önce bu büyük bellek kapasitesi sızdırılmış ve heyecana neden olmuştu. Ne var ki bu bellek hata ayıklama, sıkıştırma, kare verisi analizi ve kayıtlama gibi geliştirici işlemlerine yönelik belirleniyor. Konsolun son halinde bunlar olmadığı için bellek de 16GB kapasiteye düşürülüyor. 

    Şunu belirtmek gerek ki bu geliştirici kitlerinin satışı yasak ve internete bağlandığı anda devre dışı kalıyor. Bu bakımdan kanunsuz satılan bu setler internete bağlanmadan farklı testlere ve incelemelere tabi tutuluyor. Bu setin fiyatı 1350 Avro. 
     

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 3 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 5 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 5 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 5 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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