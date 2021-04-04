Microsot BUILD konferansı çevrim içi yapılacak

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Geçen yıl pandemi nedeniyle çevrim içi düzenlenmek zorunda kalan Microsoft BUILD etkinliği bu yıl da çevrim içi olacak. İkinci en büyük geliştirici konferansı olarak gösteriyor. BUILD için tarihler açıklandı.

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Microsoft BUILD ne zaman?

Yazılım dünyasında Mayıs-Haziran ayları en hareketli dönem olarak kabul edilirdi. Microsoft, Google ve Apple bu dönemde yıllık geliştirici konferanslarını düzenlemekteydi. Ta ki pandemi başlayana kadar.

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Google yoğun seyreden salgın nedeniyle geçen yıl I/O konferansını iptal ettiğini duyurmuştu. Microsoft ve Apple ise çevrim içi düzenlemişti. Bu yıl da yine konferanslar çevrim içi olarak düzenleniyor.

Microsoft yaptığı açıklamada Build konferansının 25-27 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını bildirdi. Çevrim içi olarak düzenlenecek fuarın Nisan sonunda bilet satışlarının yapılacağı tahmin ediliyor. Microsoft’tan 10 gün sonra ise Apple’ın WWDC etkinliğini izleyeceğiz.

https://www.engadget.com/microsoft-build-2021-may-25-to-27-developer-conference-official-212230206.html

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