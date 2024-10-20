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Tam Boyutta Gör Midjourney, kullanıcıların yükledikleri görüntüleri üretken yapay zeka kullanarak düzenlemelerine olanak tanıyacak güncellenmiş bir web aracını yayınlayacağını duyurdu. Önümüzdeki hafta başında kullanıma sunulacak olan yeni araç, kullanıcılara görüntülerdeki nesnelerin renklerini, dokusunu değiştirme ve ayrıntılarını yeniden çizme olanağı verecek.

Intel, Nvidia ile girdiği yapay zeka yarışında havlu attı 2 gün önce eklendi

Sahte görseller için önlemler artırılıyor

Midjourney CEO'su David Holz, araca başlangıçta sınırlı sayıda kullanıcı tarafından erişileceğini ve moderasyonun hem insanlar hem de gelişmiş yapay zeka moderatörleri tarafından geliştirileceğini söyledi. Bu da sahte ürünler ve telif hakkı ihlali gibi suiistimalleri önlemek için alımış bir karar.

Tam Boyutta Gör Geçen yıl Midjourney, görüntülerin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu belirtmek için IPTC Dijital Kaynak Türü standardını uygulamaya koydu. Ancak şirket henüz bir görüntünün tam kaynağını izleyen C2PA teknolojisini kullanmıyor. Sahte görseller artarken Midjourney, siyasi figürler için filtreler de dahil olmak üzere bunların dağıtımını sınırlamak için adımlar atıyor.

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Midjourney yapay zeka ile görüntü düzenleme özelliğini duyurdu