Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) “Şarj Ağı İşletmeci Lisansı” alan Migros, elektrikli araç şarj istasyonu kurulumunu hızlandırdı. Yılın ilk yarısına kadar 50 mağazaya şarj istasyonu kurulumu tamamlanacak.

Müşterilerin alışveriş esnasında elektrikli araçlarını şarj edebilmesine imkan tanımak isteyen Migros, bunun neticesinde EPDK’dan lisans alan ilk perakende şirketi olmuştu. Şarj istasyonlarını kurulumu ve işletilmesi için Migros çatısı altında 4 milyon 500 bin TL sermaye ile Migen Enerji isimli yeni bir şirket kuruldu. Tüm süreç bu şirket üzerinden yürütülecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Haziran sonuna kadar 19 ilde 50’yi aşkın Migros mağazasına şarj istasyonu kurulumu tamamlanmış olacak. Bu istasyonlarda hızlı şarj özelliğine de yer verilecek.

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Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Migros Ticaret AŞ Yatırım Geliştirme ve İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Şevki Tuncer, şunları söyledi:

“Ülkemizde de elektrikli araç kullanımı tüm dünyada olduğu gibi giderek yaygınlaşıyor. Bu doğrultuda, Türkiye’deki elektrikli araç dönüşümüne katkı sağlamak ve elektrikli araç kullanan müşterilerimizin de şarj hizmetine ulaşmalarını kolaylaştırmak üzere şarj istasyonları kurma kararı aldık ve yüzde 100 sermaye ortaklığı ile geçtiğimiz aylarda Migen Enerji’yi kurduk. Migen Enerji’nin şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunun onaylanması ile Türkiye’de elektrikli araçlara şarj hizmeti sunmaya başlayan ilk perakendeci olmaktan mutluyuz.”

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Migros 5 ay içinde 50 markete şarj istasyonu kuracak