MIJIA Robot Vacuum Cleaner Pro çok daha akıllı

Xiaomi’nin Mi MIX Fold katlanabilir telefon modelini tanıttığı etkinlikte robot süpürge dünyasına da bir müjde vardı. MIJIA Robot Vacuum Cleaner Pro rekabeti çok daha ileriye taşıyacak gibi görünüyor.

MIJIA Robot Vacuum Cleaner Pro özellikleri ve fiyatı

MIJIA Robot Vacuum Cleaner Pro ekosistem markasının en güçlü süpürgesi olma özelliğine sahip. Sektörde ilk kez robot süpürgeler için geliştirilmiş 4 adet çekirdek ve 2 adet yapay zeka çekirdeğini bir arada barındıran AIoT işlemcisine yer veriyor.

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Cihazın ön kısmında dürbün algılama sistemi adı verilen kamera sistemi mevcut. Üst kısımda ise lazer navigasyon sistemi yer alıyor. Bu sistemlerden alınan veriler ile yapay zeka engellerden kaçınmayı ve düşmemeyi öğreniyor.

Sistemin diğer bir artısı ise bir odada temizlik yaparken haritaladığı mobilyalara göre odayı tanımlayabilmesi. Normalde bu işi kullanıcının uygulamada oda ismi girerek yapması gerekiyordu. Böylece kullanıcının bir şey gerek kalmıyor. Ayrıca yapay zeka zemin türlerini algılayarak su tankından salınan suyu da ayarlayabiliyor.

4000Pa emiş gücü sayesinde büyük boyutlu kirleri de çekebilen robot süpürge 5200mAh kapasiteli batarya ile 250 metrekareyi tek şarjda süpürebiliyor. MIJIA Robot Vacuum Cleaner Pro için 410$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.gizmochina.com/2021/03/30/mijia-robot-vacuum-cleaner-pro-features-3d-tof-millimeter-level-obstacle-avoidance/

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