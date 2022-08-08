Milli gözcü İHA TOGAN'nın ilk teslimatı yapıldı

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Keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanılmak üzere STM tarafından geliştirilen gözcü İHA TOGAN’ın güvenlik güçlerine ilk teslimatı yapıldı. TOGAN’ın kabul testleri başarıyla tamamlandı ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada TOGAN’ın ilk teslimatının gerçekleştiğini duyurdu. TOGAN’ın tanıtım videosunu yayınladı.

Döner kanatlı yapıya sahip milli gözcü İHA TOGAN, görüntüleme yetenekleriyle öne çıkıyor. 30x optik zoom yapabiliyor. Kızılötesi görüntüleme sistemi sayesinde 24 saat görüntüleme yapabiliyor. 10 kilometre menzilde 45 dakika boyunca uçuyor.

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Yapay zeka sayesinde hareketli hedefi takip etme ve havada otonom görev değişimi özelliklerine sahip. Görev değişimi özelliğiyle bir TOGAN'ın bataryası belli seviyenin altına geldiğinde diğeri otomatik olarak görevi devralabiliyor ve bu sayede kesintisiz kullanım imkanı sunuyor. STM’nin geliştirdiği KARGU, ALPAGU ve BOYGA İHA’lara gerçek zamanlı olarak hedef bilgisi aktarıyor.

TOGAN’ın teslimatı hakkında konuşan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de, “STM olarak Türkiye’de öncüsü olduğumuz taktik mini İHA sistemleri alanında, önemli bir teslimat daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Milli gözcü İHA’mız TOGAN, sahip olduğu özellikleri ile görülmeyeni görecek, takip edilemeyeni takip edecek. Gece ve gündüz etkin operasyon ve fiziki hedef takibi kabiliyetine sahip TOGAN, STM’nin diğer İHA’ları ile de müşterek operasyon gerçekleştirebiliyor. Taktik mini İHA’larımızın, GPS olmayan sahalarda görev yapabilmesi ve düşman elektronik harp tehdidinden etkilenmeksizin görev icrasını sağlayacak kabiliyetlerimizle de platformlarımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Mehmetçiğimizin sahadaki gücüne güç katacak TOGAN, ülkemize ve güvenlik güçlerimize hayırlı olsun” dedi.

TOGAN İHA özellikleri

Menzil: 10 km

Görev Su¨resi: < 45 dakika

Tahrik Sistemi: Elektrikli

Kalkış / Fırlatma: Dikey İniş Kalkış (VTOL)

3-Eksen, 30x Elektro Optik Görüntüleme POD’u

3-Eksen stabilize Gece Görüş POD’u

Entegre 3-Eksen Gündüz ve Gece Görüş POD’u (opsiyonel)

Gündüz ve gece etkin operasyon

Gerçek zamanlı mobil veya statik nesne tanıma ve takibi

Yüksek performanslı otonom seyrüsefer ve uçuş control sistemi

Birden fazla platform arasında havada otomatik görev değişimi

Tek personel tarafından kullanılabilme

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