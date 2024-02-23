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    Milli savaş uçağı KAAN’da kullanılan ASELSAN sistemleri açıklandı

    ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, milli savaş uçağı KAAN’da kullanılan ASELSAN sistemlerini açıkladı. Akyol, ASELSAN teknolojileri ile KAAN’ı "BİLGE KAAN" yapacaklarını belirtti.
    Milli savaş uçağı KAAN’da kullanılan ASELSAN sistemleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ tarafından geliştirilen milli savaş uçağı KAAN, 21 Şubat tarihinde 8.000 ft yükseklikte 13 dakika süren ilk uçuşunu gerçekleştirerek tarihe geçti. KAAN’ın ana yüklenicisi her ne kadar TUSAŞ olsa da aslında tüm savunma sanayi şirketleri bir şekilde projeye dahil durumda ve çeşitli sistemlerden sorumlu. Bunlardan birisi olan ASELSAN’ın da KAAN üzerinde çok sayıda imzası bulunuyor. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, yaptığı açıklamada “ASELSAN'ın misyonu KAAN'ı "BİLGE KAAN" yapmak” dedi.

    KAAN’da bulunan ASELSAN teknolojileri

    KAAN’da bulunan ASELSAN teknolojileri Tam Boyutta Gör
    Akyol, "Çelik kanatlar, Türk mühendisliğinin rüzgarı ve oyun değiştiren teknolojilerle en yükseklere ulaşacak. Arkasında nasıl bir gayret ve fedakarlık olduğuna bizzat şahidiz. Gece gündüz çalışan, KAAN'ı çok daha ileri teknolojik seviyelere taşıyacak olan başta Türk Havacılık Uzay Sanayii'ndeki çalışma arkadaşlarımızı, ASELSAN mühendislerimizi ve teknik ekiplerimizi, emeği geçen bütün paydaşları tebrik ederim. İstiklal ve istikbalimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Paylaşılanlara göre ASELSAN, özellikle aviyonik teknolojileriyle KAAN'a güç katacak. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'da kullanılan ASELSAN sistemleri ise şu şekilde:

    • Kriptolu Haberleşme
    • Tanıma-Tanıtma
    • Veri Linki
    • Üç Boyutlu İç Haberleşme
    • Yer ve Uydu Tabanlı Yaklaşma
    • Seyrüsefer
    • Yedek Uçuş Gösterge
    • TULGAR Kaska Monteli. Gösterge Birimi
    • Kızılötesi Arama ve Takip
    • Bütünleşik Elektro-Optik Hedefleme
    • Kızılötesi Füze İkaz ve Görüntüleme
    • Lazer İkaz
    • Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir
    • Güdüm Kitleri
    • Uçuş Kontrol Sistemi Sensörleri
    • Entegre Elektronik Harp
    • AESA Burun Radarı
    • Karşı Tedbir Atma

    Milli muharip uçak KAAN Özellikleri

    Milli muharip uçak KAAN Özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama
    • Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme
    • Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü
    • Düşük Radar İzi
    • Çoklu Görev Profili
    • Hava-Hava Kabiliyeti
    • Hava-Kara Kabiliyet

    Milli muharip uçak KAAN Teknik Özellikleri

    • Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)
    • Uzunluk: 21 m (69 ft)
    • Yükseklik: 6 m (20 ft)
    • İtki: 2 x 29.000 lb
    • Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)
    • Servis Tavanı: 55.000 ft
    • Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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