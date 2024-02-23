Milli savaş uçağı KAAN’da kullanılan ASELSAN sistemleri açıklandı

- KAAN’da bulunan ASELSAN teknolojileri
- Milli muharip uçak KAAN Özellikleri
- Milli muharip uçak KAAN Teknik Özellikleri
- Yorumlar
KAAN’da bulunan ASELSAN teknolojileri
Paylaşılanlara göre ASELSAN, özellikle aviyonik teknolojileriyle KAAN'a güç katacak. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'da kullanılan ASELSAN sistemleri ise şu şekilde:
- Kriptolu Haberleşme
- Tanıma-Tanıtma
- Veri Linki
- Üç Boyutlu İç Haberleşme
- Yer ve Uydu Tabanlı Yaklaşma
- Seyrüsefer
- Yedek Uçuş Gösterge
- TULGAR Kaska Monteli. Gösterge Birimi
- Kızılötesi Arama ve Takip
- Bütünleşik Elektro-Optik Hedefleme
- Kızılötesi Füze İkaz ve Görüntüleme
- Lazer İkaz
- Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir
- Güdüm Kitleri
- Uçuş Kontrol Sistemi Sensörleri
- Entegre Elektronik Harp
- AESA Burun Radarı
- Karşı Tedbir Atma
Milli muharip uçak KAAN Özellikleri
- Yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama
- Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme
- Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü
- Düşük Radar İzi
- Çoklu Görev Profili
- Hava-Hava Kabiliyeti
- Hava-Kara Kabiliyet
Milli muharip uçak KAAN Teknik Özellikleri
- Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)
- Uzunluk: 21 m (69 ft)
- Yükseklik: 6 m (20 ft)
- İtki: 2 x 29.000 lb
- Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)
- Servis Tavanı: 55.000 ft
- Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.