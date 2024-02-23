Milli savaş uçağı KAAN’da kullanılan ASELSAN sistemleri açıklandı

Tam Boyutta Gör TUSAŞ tarafından geliştirilen milli savaş uçağı KAAN, 21 Şubat tarihinde 8.000 ft yükseklikte 13 dakika süren ilk uçuşunu gerçekleştirerek tarihe geçti. KAAN’ın ana yüklenicisi her ne kadar TUSAŞ olsa da aslında tüm savunma sanayi şirketleri bir şekilde projeye dahil durumda ve çeşitli sistemlerden sorumlu. Bunlardan birisi olan ASELSAN’ın da KAAN üzerinde çok sayıda imzası bulunuyor. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, yaptığı açıklamada “ASELSAN'ın misyonu KAAN'ı "BİLGE KAAN" yapmak” dedi.

KAAN’da bulunan ASELSAN teknolojileri

Tam Boyutta Gör Akyol, "Çelik kanatlar, Türk mühendisliğinin rüzgarı ve oyun değiştiren teknolojilerle en yükseklere ulaşacak. Arkasında nasıl bir gayret ve fedakarlık olduğuna bizzat şahidiz. Gece gündüz çalışan, KAAN'ı çok daha ileri teknolojik seviyelere taşıyacak olan başta Türk Havacılık Uzay Sanayii'ndeki çalışma arkadaşlarımızı, ASELSAN mühendislerimizi ve teknik ekiplerimizi, emeği geçen bütün paydaşları tebrik ederim. İstiklal ve istikbalimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Paylaşılanlara göre ASELSAN, özellikle aviyonik teknolojileriyle KAAN'a güç katacak. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'da kullanılan ASELSAN sistemleri ise şu şekilde:

Kriptolu Haberleşme

Tanıma-Tanıtma

Veri Linki

Üç Boyutlu İç Haberleşme

Yer ve Uydu Tabanlı Yaklaşma

Seyrüsefer

Yedek Uçuş Gösterge

TULGAR Kaska Monteli. Gösterge Birimi

Kızılötesi Arama ve Takip

Bütünleşik Elektro-Optik Hedefleme

Kızılötesi Füze İkaz ve Görüntüleme

Lazer İkaz

Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir

Güdüm Kitleri

Uçuş Kontrol Sistemi Sensörleri

Entegre Elektronik Harp

AESA Burun Radarı

Karşı Tedbir Atma

Milli muharip uçak KAAN Özellikleri

Tam Boyutta Gör

Yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama

Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme

Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü

Düşük Radar İzi

Çoklu Görev Profili

Hava-Hava Kabiliyeti

Hava-Kara Kabiliyet

Milli muharip uçak KAAN Teknik Özellikleri

Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)

Uzunluk: 21 m (69 ft)

Yükseklik: 6 m (20 ft)

İtki: 2 x 29.000 lb

Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)

Servis Tavanı: 55.000 ft

Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5

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Milli savaş uçağı KAAN’da kullanılan ASELSAN sistemleri açıklandı