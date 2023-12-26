Milli savaş uçağı KAAN’ın ilk uçuş tarihi ertelendi

Tam Boyutta Gör Türkiye'nin en iddialı projesi olarak nitelendirilen milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşu için ne yazık ki bir süre daha beklemek gerekecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen KAAN'ın, 27 Aralık'ta ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyordu. Ancak yapılan açıklamaya göre KAAN’ın ilk uçuşu ertelendi.

KAAN, birkaç hafta içinde uçacak

TUSAŞ, halihazırda KAAN'ın uçuşuna yönelik hazırlıklar ve testler tüm hızıyla devam ediyor. KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı.

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Aktarılanlara göre KAAN’ın yer testleri ile taksi testlerinin tamamlanmasının ardından KAAN'ın birkaç hafta içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor. Dolayısıyla KAAN'ın ilk uçuşu Ocak 2024'te gerçeklecek diyebiliriz. Öte yandan bu ertelemelerin doğal olduğunu, havacılık dünyasında bunların sıklıkla yaşandığını belirtmek gerekiyor.

TUSAŞ KAAN neler sunacak?

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik olan bir 5. Nesil savaş uçağı. 55 bin fite kadar çıkabilecek olan KAAN, 40 bin fitte sesten 1,8 kat hızlı uçabilecek. KAAN, çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar görünürlüğü, gövde için mühimmat ve elektronik harp kabiliyetiyle öne çıkıyor.

Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)

Uzunluk: 21 m (69 ft)

Yükseklik: 6 m (20 ft)

İtki: 2 x 29.000 lb

Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)

Servis Tavanı: 55.000 ft

Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5

Yüksek Durumsal Farkındalık

Optimize Edilmiş Pilot İş Yükü

Muharebe Hasar Tespiti

Yeni Nesil Görev Sistemleri

Diğer Unsurlarla Müşterek Çalışılabilirlik

Düşük Görünürlük ve Kızılötesi İz

Sensör ve Veri Füzyonu Destekli Atış Kontrol Sistemi ile Hassas Vuruş

Kısa Dönüş Süresi

Kolay Bakım

Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Desteği

Uygun Maliyetli Yaşam Döngüsü Desteği

Dahili Silah Yuvası

Supercruise Kabiliyeti

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Milli savaş uçağı KAAN’ın ilk uçuş tarihi ertelendi