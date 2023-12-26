Milli savaş uçağı KAAN’ın ilk uçuş tarihi ertelendi

KAAN, birkaç hafta içinde uçacak
TUSAŞ, halihazırda KAAN'ın uçuşuna yönelik hazırlıklar ve testler tüm hızıyla devam ediyor. KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı.
Aktarılanlara göre KAAN’ın yer testleri ile taksi testlerinin tamamlanmasının ardından KAAN'ın birkaç hafta içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor. Dolayısıyla KAAN'ın ilk uçuşu Ocak 2024'te gerçeklecek diyebiliriz. Öte yandan bu ertelemelerin doğal olduğunu, havacılık dünyasında bunların sıklıkla yaşandığını belirtmek gerekiyor.
TUSAŞ KAAN neler sunacak?
Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik olan bir 5. Nesil savaş uçağı. 55 bin fite kadar çıkabilecek olan KAAN, 40 bin fitte sesten 1,8 kat hızlı uçabilecek. KAAN, çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar görünürlüğü, gövde için mühimmat ve elektronik harp kabiliyetiyle öne çıkıyor.
- Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)
- Uzunluk: 21 m (69 ft)
- Yükseklik: 6 m (20 ft)
- İtki: 2 x 29.000 lb
- Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)
- Servis Tavanı: 55.000 ft
- Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5
- Yüksek Durumsal Farkındalık
- Optimize Edilmiş Pilot İş Yükü
- Muharebe Hasar Tespiti
- Yeni Nesil Görev Sistemleri
- Diğer Unsurlarla Müşterek Çalışılabilirlik
- Düşük Görünürlük ve Kızılötesi İz
- Sensör ve Veri Füzyonu Destekli Atış Kontrol Sistemi ile Hassas Vuruş
- Kısa Dönüş Süresi
- Kolay Bakım
- Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Desteği
- Uygun Maliyetli Yaşam Döngüsü Desteği
- Dahili Silah Yuvası
- Supercruise Kabiliyeti
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.