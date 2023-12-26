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    Milli savaş uçağı KAAN’ın ilk uçuş tarihi ertelendi

    Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli savaş uçağı KAAN’ın ilk uçuşu ileri bir tarihe ertelendi. Açıklamaya göre KAAN'ın ilk uçuşu birkaç hafta içinde yapılacak.
    Milli savaş uçağı KAAN’ın ilk uçuş tarihi ertelendi Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin en iddialı projesi olarak nitelendirilen milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşu için ne yazık ki bir süre daha beklemek gerekecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen KAAN'ın, 27 Aralık'ta ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyordu. Ancak yapılan açıklamaya göre KAAN’ın ilk uçuşu ertelendi.

    KAAN, birkaç hafta içinde uçacak

    TUSAŞ, halihazırda KAAN'ın uçuşuna yönelik hazırlıklar ve testler tüm hızıyla devam ediyor. KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı.

    Aktarılanlara göre KAAN’ın yer testleri ile taksi testlerinin tamamlanmasının ardından KAAN'ın birkaç hafta içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor. Dolayısıyla KAAN'ın ilk uçuşu Ocak 2024'te gerçeklecek diyebiliriz. Öte yandan bu ertelemelerin doğal olduğunu, havacılık dünyasında bunların sıklıkla yaşandığını belirtmek gerekiyor.

    TUSAŞ KAAN neler sunacak?

    Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik olan bir 5. Nesil savaş uçağı. 55 bin fite kadar çıkabilecek olan KAAN, 40 bin fitte sesten 1,8 kat hızlı uçabilecek. KAAN, çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar görünürlüğü, gövde için mühimmat ve elektronik harp kabiliyetiyle öne çıkıyor.

    • Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)
    • Uzunluk: 21 m (69 ft)
    • Yükseklik: 6 m (20 ft)
    • İtki: 2 x 29.000 lb
    • Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)
    • Servis Tavanı: 55.000 ft
    • Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5
    • Yüksek Durumsal Farkındalık
    • Optimize Edilmiş Pilot İş Yükü
    • Muharebe Hasar Tespiti
    • Yeni Nesil Görev Sistemleri
    • Diğer Unsurlarla Müşterek Çalışılabilirlik
    • Düşük Görünürlük ve Kızılötesi İz
    • Sensör ve Veri Füzyonu Destekli Atış Kontrol Sistemi ile Hassas Vuruş
    • Kısa Dönüş Süresi
    • Kolay Bakım
    • Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Desteği
    • Uygun Maliyetli Yaşam Döngüsü Desteği
    • Dahili Silah Yuvası
    • Supercruise Kabiliyeti
    Kaynakça https://www.tusas.com/urunler/yeni-projeler/ozgun/kaan https://www.aa.com.tr/tr/savunma-sanayisi/milli-savas-ucagi-kaan-ilk-ucusunu-birkac-hafta-icinde-yapacak/3092947
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 5 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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