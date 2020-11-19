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    Mindhunter'da "BTK" isimli seri katil işlenmek isteniyormuş ancak yeni sezon muhtemelen gelmeyecek

    Netflix'te yayınlanan Mindhunter'ın yaratıcısı David Fincher, dizi ile ilgili yaptıkları planları açıkladı ve dizinin yeni sezonunun büyük ihtimalle gelmeyeceğini söyledi.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Mindhunter'da
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    2017'de Netflix'e özel olarak yayın hayatına başlayan ve seri katillere odaklanan dizi Mindhunter'ın yaratıcısı David Fincher, dizi için yaptığı planları ve gelecekte diziyi görüp görememe ihtimalimiz hakkında konuştu.

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    David Fincher, geçtiğimiz ay Mindhunter'ın büyük bir ihtimalle gelmeyeceğini çünkü reytinglerin yetersiz olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz hafta ise David Fincher, Netflix ile 4 yıllık bir sözleşme imzaladı ve izleyiciler Mindhunter konusunda tekrardan umutlandı.

    Bunun üzerine de David Fincher'a Mindhunter'ın devam edip etmeyeceği tekrar soruldu. Kendisi ise yine reytinglerin düşüklüğünden bahsetti. Hem çok zorlandıklarını hemde çok pahalı bir dizi olduğunu ancak ne yazık ki bunun karşılığını alamadıklarını söyledi. Ayrıca kendisi devam etmeyi istediğini hatta ilerleyen sezonda veya sezonlarda Dennis "BTK" Rader isimli seri katli işlemek istediklerini söyledi.

    Bu açıklamadan da anlıyoruz ki Mindhunter'ın geleceği tamamen Netflix'e kalmış durumda. Eğer yeni sezon olsa bile duyurulması, yapılması ve yayınlanması derken 2022 yılının sonlarına doğru yetişir. Dizinin yayınlanan ilk iki sezonu şu anda Netflix üzerinde ulaşılabilir durumda.



    https://screenrant.com/mindhunter-season-3-david-fincher-update-budget-concerns/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    13 saat önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fokfe (Furkan ) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    3. Sezonu gelmeyecek. Çok iyi diziydi allah rahmet eylesin
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    Pek ilgi görmedi ama benim gözümde efsane bir dizidir
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    yukleniyor (Rocky Balbao) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    internet katili bizim BTK ne zaman işlenir acaba
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    GergedaNF (Fazlı Altun) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Görsel anlamda izlediğim en kaliteli dizi olabilir. Genel anlamda da çok üst düzey bir diziydi. Hiçbir yerde reklamı yapılmadı saçma sapan iş. Bi foto paylaşılsa milyonların en sevdiği dizi olabilir, inanılmaz bi uğraş var çünkü.
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    fotifoti (foti ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mindhunter izlenmiyor muymuş?
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    AstRaso (Selim Türkoğlu) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mindhunter'da "BTK" isimli seri katil işlenmek isteniyormuş ancak yeni sezon muhtemelen gelmeyecek

    Bu nasıl bir haber başlığı tam bir dedikodu ağzıyla yazılmış.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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