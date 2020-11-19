Mindhunter'da "BTK" isimli seri katil işlenmek isteniyormuş ancak yeni sezon muhtemelen gelmeyecek

Tam Boyutta Gör

2017'de Netflix'e özel olarak yayın hayatına başlayan ve seri katillere odaklanan dizi Mindhunter'ın yaratıcısı David Fincher, dizi için yaptığı planları ve gelecekte diziyi görüp görememe ihtimalimiz hakkında konuştu.

İlginizi Çekebilir

Netflix'in sevilen süper kahraman dizisi The Umbrella Academy üçüncü sezon onayını aldı

Ayrıca Bkz. "Dexter'ın yeni sezonunun hikayesi detaylandırıldı"

David Fincher, geçtiğimiz ay Mindhunter'ın büyük bir ihtimalle gelmeyeceğini çünkü reytinglerin yetersiz olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz hafta ise David Fincher, Netflix ile 4 yıllık bir sözleşme imzaladı ve izleyiciler Mindhunter konusunda tekrardan umutlandı.

Bunun üzerine de David Fincher'a Mindhunter'ın devam edip etmeyeceği tekrar soruldu. Kendisi ise yine reytinglerin düşüklüğünden bahsetti. Hem çok zorlandıklarını hemde çok pahalı bir dizi olduğunu ancak ne yazık ki bunun karşılığını alamadıklarını söyledi. Ayrıca kendisi devam etmeyi istediğini hatta ilerleyen sezonda veya sezonlarda Dennis "BTK" Rader isimli seri katli işlemek istediklerini söyledi.

Bu açıklamadan da anlıyoruz ki Mindhunter'ın geleceği tamamen Netflix'e kalmış durumda. Eğer yeni sezon olsa bile duyurulması, yapılması ve yayınlanması derken 2022 yılının sonlarına doğru yetişir. Dizinin yayınlanan ilk iki sezonu şu anda Netflix üzerinde ulaşılabilir durumda.

https://screenrant.com/mindhunter-season-3-david-fincher-update-budget-concerns/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.