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Oyun dünyasının en önemli yapımlarından birisi olma özelliğini koruyan Minecraft farklı stratejilerle büyümeye devam ediyor. Çin hamlesi sonrasında sadece bir yılda 100 milyondan fazla oyuncu kazanıldı.

Minecraft rekor oyuncu kazandı

Minecraft normalde ücretli oynanan bir oyun ancak 2017 yılında NetEase ve Mojang bir araya gelerek Çin için yerelleştirilmiş bir sürüm için çalışmaya başlamıştı. Java ve Bedrock sürümlerini optimize eden ekip sonrasında NetEase üzerinden PC ve mobil için oyunu ücretsiz olarak yayınlamıştı.

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Sürüm Çin hükümetinin ağır sansür kurallarına tamamen uyuyor ve hemen tüm bileşenlerini hükümet tarafından kontrol edilebilecek biçimde optimize ediyordu. Böylece oyun hızlı bir şekilde yayıldı ve sadece 2 yılda 300 milyon civarında oyuncu kazandı.

Oyun içi pek çok bileşenin ücretli olduğu bu Çin sürümü son 1 yılda 100 milyon oyuncu daha kazandı. Yayınlandığı günden bu yana yıl bazında rekor oyuncu kazancının 2020 yılında olduğu belirtiliyor. Haliyle pandemi döneminin de bunda etkisi büyük.

Çin’den gelen katkı ile birlikte Minecraft toplamda 600 milyon oyuncuya ulaştı. Küçük bir hesapla 200 milyon oyuncunun ücretli sürüm kullandığını söyleyebiliriz. 1.5 milyardan fazla nüfusu ile Çin’e yönelik yatırım karşılığını fazlasıyla vermiş görünüyor.

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