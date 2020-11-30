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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Minecraft toplamda 600 milyon oyuncuya ulaştı

    Sadece Çin’de 400 milyon oyuncu sayısını yakalayan Minecraft böylece toplamda 600 milyon oyuncuya ulaştı. Çin’de Minecraft’ın ücretsiz bir yapıda sunulmasının etkisi büyük.
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oy Ver

    Minecraft toplamda 600 milyon oyuncuya ulaştı
    Tam Boyutta Gör

    Oyun dünyasının en önemli yapımlarından birisi olma özelliğini koruyan Minecraft farklı stratejilerle büyümeye devam ediyor. Çin hamlesi sonrasında sadece bir yılda 100 milyondan fazla oyuncu kazanıldı.

    Minecraft rekor oyuncu kazandı

    Minecraft normalde ücretli oynanan bir oyun ancak 2017 yılında NetEase ve Mojang bir araya gelerek Çin için yerelleştirilmiş bir sürüm için çalışmaya başlamıştı. Java ve Bedrock sürümlerini optimize eden ekip sonrasında NetEase üzerinden PC ve mobil için oyunu ücretsiz olarak yayınlamıştı.

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    Sürüm Çin hükümetinin ağır sansür kurallarına tamamen uyuyor ve hemen tüm bileşenlerini hükümet tarafından kontrol edilebilecek biçimde optimize ediyordu. Böylece oyun hızlı bir şekilde yayıldı ve sadece 2 yılda 300 milyon civarında oyuncu kazandı.

    Oyun içi pek çok bileşenin ücretli olduğu bu Çin sürümü son 1 yılda 100 milyon oyuncu daha kazandı. Yayınlandığı günden bu yana yıl bazında rekor oyuncu kazancının 2020 yılında olduğu belirtiliyor. Haliyle pandemi döneminin de bunda etkisi büyük.

    Çin’den gelen katkı ile birlikte Minecraft toplamda 600 milyon oyuncuya ulaştı. Küçük bir hesapla 200 milyon oyuncunun ücretli sürüm kullandığını söyleyebiliriz. 1.5 milyardan fazla nüfusu ile Çin’e yönelik yatırım karşılığını fazlasıyla vermiş görünüyor.



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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    1BilimAdamı

    En havalı şöför yada en "hava"sız?

    19 dakika önce
    1BilimAdamı

    xd

    20 dakika önce
    hehwudjsnqhahab

    Düzmece bunlar insanlar aklini yikiyorlar sizi kandiriyorlar hir guzel LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULULLAH islam yolundan ayrılmamak ümidiyle ALLAH müslüman ülkemizi korusun

    5 saat önce
    altempleton

    yıldız yok :D

    5 saat önce
    xamaximax

    savunarak bilimi kurtardınız sşimdiki teknolojilerle bunların 10 kat daha gerçekçişi çekilir

    8 saat önce
    Coco.Jambo

    evde yalnızım

    20 saat önce
    bankalarkredi

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    1 gün önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    2 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    2 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    2 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    2 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    2 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    2 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    2 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    2 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    2 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Minecraft...

    Zamanında Markus Persson oyunu sattı, hem arkadaşlarından hem de eşinden oldu. Şimdi parası ile ağlıyor. Aklıma hep bu geliyor Minecraft deyince.
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    tokatli6061 (ismail durmus) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    bi tanıdık çocuklar oyun için bilgisayara ekran kartı istiyolar bi tane ayarla demişti kartı ayarlayıp bilgisayara taktım sonra bu minecraft denen oyunmuş yüklemişler onboard ekran kartı çalıştırmamış oyunu bi açtım dedim eyvah bozuk kart almışız herşey kare kare :) dediler oyun böyle ozaman anladım yeni nesil ölü doğmuş
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    veteriner69 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bana ulaşamadı. :)
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