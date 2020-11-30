Oyun dünyasının en önemli yapımlarından birisi olma özelliğini koruyan Minecraft farklı stratejilerle büyümeye devam ediyor. Çin hamlesi sonrasında sadece bir yılda 100 milyondan fazla oyuncu kazanıldı.
Minecraft rekor oyuncu kazandı
Minecraft normalde ücretli oynanan bir oyun ancak 2017 yılında NetEase ve Mojang bir araya gelerek Çin için yerelleştirilmiş bir sürüm için çalışmaya başlamıştı. Java ve Bedrock sürümlerini optimize eden ekip sonrasında NetEase üzerinden PC ve mobil için oyunu ücretsiz olarak yayınlamıştı.İlginizi Çekebilir Minecraft Jurassic World DLC indirmeye sunuldu
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Sürüm Çin hükümetinin ağır sansür kurallarına tamamen uyuyor ve hemen tüm bileşenlerini hükümet tarafından kontrol edilebilecek biçimde optimize ediyordu. Böylece oyun hızlı bir şekilde yayıldı ve sadece 2 yılda 300 milyon civarında oyuncu kazandı.
Oyun içi pek çok bileşenin ücretli olduğu bu Çin sürümü son 1 yılda 100 milyon oyuncu daha kazandı. Yayınlandığı günden bu yana yıl bazında rekor oyuncu kazancının 2020 yılında olduğu belirtiliyor. Haliyle pandemi döneminin de bunda etkisi büyük.
Çin’den gelen katkı ile birlikte Minecraft toplamda 600 milyon oyuncuya ulaştı. Küçük bir hesapla 200 milyon oyuncunun ücretli sürüm kullandığını söyleyebiliriz. 1.5 milyardan fazla nüfusu ile Çin’e yönelik yatırım karşılığını fazlasıyla vermiş görünüyor.
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Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri
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Düzmece bunlar insanlar aklini yikiyorlar sizi kandiriyorlar hir guzel LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULULLAH islam yolundan ayrılmamak ümidiyle ALLAH müslüman ülkemizi korusun
yıldız yok :D
savunarak bilimi kurtardınız sşimdiki teknolojilerle bunların 10 kat daha gerçekçişi çekilir
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hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.
Zamanında Markus Persson oyunu sattı, hem arkadaşlarından hem de eşinden oldu. Şimdi parası ile ağlıyor. Aklıma hep bu geliyor Minecraft deyince.