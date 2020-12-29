Mini LED ekranlı LG televizyonlar gelecek yıl piyasada

Pandemi nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilecek CES 2021 fuarında LG de ilk mini LED entegre edilmiş televizyonlarını tanıtacak. LG QNED TV serisi altında yer alacak olan televizyonlar 86 inçe kadar gidiyor.

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LG QNED TV neler sunacak?

LG QNED TV son dönemde tanınmaya başlayan pek çok teknolojiyi bir araya getiriyor. Quantum Dot Nanorod LED açılımına sahip olan QNED teknolojisinde oksit TFT ve kuantum noktaları kullanılıyor. Farklı olarak ink jet yöntemiyle nanorod LED’ler piksel alanına sprey olarak sıkılıyor. Sonrasında da pikseller elektrik sinyalleri ile hizalanıyor. QNED çok daha etkileyici kontrast oranlarına, parlaklık seviyelerine ve tepki sürelerine erişebiliyor.

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Diğer taraftan LCD tabanlı bir teknoloji olmasına rağmen mini LED arka aydınlatmaya yer veriliyor. Boyuta göre 2500’e kadar lokal aydınlatma bölgesi ve 30 bine kadar mini LED arka aydınlatma televizyonlarda yer alacak.

LG QNED TV serisinde 86 inçe kadar giden boyutlar sunulacak. İlk etapta 10 model ile desteklenecek seride 4K ve 8K çözünürlük seçenekleri bulunacak. CES 2021 sonrasında televizyonların piyasaya çıkması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

https://www.cnet.com/news/lg-qned-mini-led-tvs-with-quantum-dots-are-its-best-non-oled-tvs-for-2021/

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