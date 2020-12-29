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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mini LED ekranlı LG televizyonlar gelecek yıl piyasada

    LG QNED TV serisi altında sunulacak olan yeni televizyon modellerinde 30 bine kadar mini LED modüller, kurantum noktaları ve oksit TFT teknolojisi bir araya getiriliyor.
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    Televizyonlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Mini LED ekranlı LG televizyonlar gelecek yıl piyasada

    Pandemi nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilecek CES 2021 fuarında LG de ilk mini LED entegre edilmiş televizyonlarını tanıtacak. LG QNED TV serisi altında yer alacak olan televizyonlar 86 inçe kadar gidiyor.

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    LG QNED TV neler sunacak?

    LG QNED TV son dönemde tanınmaya başlayan pek çok teknolojiyi bir araya getiriyor. Quantum Dot Nanorod LED açılımına sahip olan QNED teknolojisinde oksit TFT ve kuantum noktaları kullanılıyor. Farklı olarak ink jet yöntemiyle nanorod LED’ler piksel alanına sprey olarak sıkılıyor. Sonrasında da pikseller elektrik sinyalleri ile hizalanıyor. QNED çok daha etkileyici kontrast oranlarına, parlaklık seviyelerine ve tepki sürelerine erişebiliyor.

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    Diğer taraftan LCD tabanlı bir teknoloji olmasına rağmen mini LED arka aydınlatmaya yer veriliyor. Boyuta göre 2500’e kadar lokal aydınlatma bölgesi ve 30 bine kadar mini LED arka aydınlatma televizyonlarda yer alacak.

    LG QNED TV serisinde 86 inçe kadar giden boyutlar sunulacak. İlk etapta 10 model ile desteklenecek seride 4K ve 8K çözünürlük seçenekleri bulunacak. CES 2021 sonrasında televizyonların piyasaya çıkması bekleniyor.

    Mini LED ekranlı LG televizyonlar gelecek yıl piyasada
    Tam Boyutta Gör



    https://www.cnet.com/news/lg-qned-mini-led-tvs-with-quantum-dots-are-its-best-non-oled-tvs-for-2021/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    2 saat önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    8 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    9 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    10 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    10 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    12 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    14 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    001ATB (Ahmet ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu oledler yaygınlaşsa da oled monitör de kullanmaya başlasak artık
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