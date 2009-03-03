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Mio'dan GPS konusunda iddialı PDA; Explora K70

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,5b
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knight
Haber Editörü
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Mio'dan GPS konusunda iddialı PDA; Explora K70
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Mio'dan GPS konusunda iddialı PDA; Explora K70
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Tayvan merkezli Mio firması, GPS konusunda iddialı Explora K70 kod adlı yeni cep bilgisayarını anons etti.

528 MHz hızında Qualcoom MSM7201A işlemciden ve 128 MB RAM / 256 MB ROM'dan güç alan K70, piyasadaki pek çok güncel model gibi Windows Mobile 6.1 Professional işletim sistemini kullanmakta. GSM ve HSDPA şebekelerini destekleyen K70'de 3.5 inç, 240x400 piksel, dokunmatik ekrana yer verilmiş. Cihazın ekran boyutu internet ve GPS kullanımı için gayet iyi görünmekle beraber çözünürlük biraz daha yüksek olabilirmiş. Anın yakalanması için K70'de 3 megapiksel çözünürlükte otomatik odaklama özelliğine sahip kamera bulunuyor ve cihaz Bluetooth, WI-FI ve GPS gibi bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındırıyor. Mio yetkililerinin belirttiğine göre cihaz özellikle GPS konusunda ön plana çıkmakta. Yetkililer K70'in GPS alıcısının piyasadaki pek çok rakibine göre daha hassas olduğunu öne sürüyor.

Son olarak 1000 mAh lityum iyon bataryaya sahip Explora K70'in ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatı üzerindeki perde henüz kaldırılmadı.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM / Triband HSDPA
EDGE desteği: Var
İşletim sistemi: Windows Mobile 6.1 Professional
İşlemci: 528 MHz Qualcomm MSM7201A
RAM / ROM: 128 MB / 256 MB
Boyut ve ağırlık: 115 x 61.5 x 11.9 mm / 115 gram
Ekran: 3.5 inç, 240x400 piksel, dokunmatik
Hareket sensörü: Var
Bellek: microSD / microSDHC desteği
Kamera: 3 MP, otomatik odaklama, geo-tagging
Bluetooth: Var, v2.1 + A2DP
WI-FI: Var
GPS: Var
Batarya: 1000 mAh lityum iyon (200 saate kadar bekleme; 4.5 saate kadar konuşma süresi)


http://www.unwiredview.com/2009/03/03/mio-explora-k70-gps-phone-announce/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
max975 10 yıl
çok zarif birşey.
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Vuze 10 yıl
açıkçası fiyatı netleşmeden bişey konuşmak zor olur
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