Mission Impossible 7'nin vizyon tarihi yine ertelendi: 2022'de yayınlanacak

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Mission Impossible serisinin merakla beklenen yedinci ve sekizinci filmleri yine ertelendi. Yapımcı stüdyo Paramount, Mission Impossible 7'nin vizyon tarihinin 19 Kasım 2021'den 27 Mayıs 2022'ye alındığını açıkladı. Mission Impossible 8 ise Temmuz 2023'e ertelendi.

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Paramount ayrıca bu yıl takviminde bulunan bazı diğer filmler için de güncellemeler yaptı. Yine Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı Top Gun: Maverick filmi 4 Temmuz'dan 19 Kasım'a ertelendi. G.I. Joe spin-off filmi Snake Eyes'ın yayın tarihi ise 22 Ekim 2021'den 23 Temmuz 2021'e çekildi.

Mission Impossible 7 & 8'in çekimleri bir arada yapılmıştı

Paramount Pictures, Mission Impossible 7 & 8'i 2019'da resmen duyurmuştu. İlk filmin aslında bu yaz yayınlanması bekleniyordu ancak pandemi nedeniyle planlar değişti. Bir yıllık arayla vizyona girecek olan iki filmin çekimleri de bir arada yapılmıştı.

Mission Impossible 7 & 8'in konularıyla ilgili şu an için herhangi bir bilgimiz yok. Ancak art arda vizyona girecek olmaları nedeniyle iki filmin bağlantılı olması bekleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Tom Cruise'a Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Simon Pegg, Nicholas Hoult ve Hayley Atwell gibi ünlü isimler eşlik edecek.

Mission Impossible 7 ve 8, Christopher McQuarrie tarafından yazılıp yönetiliyor. McQuarrie, serinin önceki filmleri olan Fallout ve Rogue Nation'ın da yönetmeniydi.

https://www.indiewire.com/2021/04/mission-impossible-7-top-gun-maverick-release-dates-paramount-1234629305/

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