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Mission Impossible: Fallout'ın ikinci fragmanı yayınlandı

Bu yaz vizyona girecek olan Mission Impossible: Fallout'ın ikinci fragmanı yayınlandı. Aksiyon severlerin merakla beklediği yeni Mission Impossible filmi, 27 Temmuz'da vizyona girecek.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Aksiyon filmi denilince akla gelen ilk serilerinden olan Mission Impossible, altıncı filmiyle bu yaz geri dönüyor. Yapımcı firma Paramount, filmin ikinci fragmanını da bugün YouTube üzerinden yayınladı.


Tecrübeli aktör Tom Cruise'un kendisiyle özdeşleşen karakterlerinden Ethan Hunt, Mission Impossible: Fallout'ta da yine ölüme meydan okuyan işler yapmaya devam ediyor. Tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmamasıyla bilinen Tom Cruise; yeni filminde uçaklardan atlıyor, helikopter ve motosiklet kazalarından kaçıyor ve binalardan binalara sıçramaya çalışıyor.

Ters giden bir operasyon sonrasında zamana karşı yarışarak işleri düzeltmeye çalışacak olan Hunt ve ekibi, DC sinematik evrenindeki Superman rolüyle tanıdığımız Henry Cavill ile mücadale edecek. Simon Pegg, Rebecca Ferguson ve Michelle Monaghan gibi ünlü aktörlerin de yer aldığı film 27 Temmuz'da vizyona girecek.
 

https://www.youtube.com/watch?v=XiHiW4N7-bo Yorum Yaz
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mavizaman 1 yıl en beğenilen
her zaman gideri var bu serinin.
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TheLastNinja 1 yıl
Çocukluğumuzdaki diziyi hatırlayamıyorum bile fakat yine de bütün işleri ekip olarak yapıyorlardı sanki. Bu filmlerde ise tek kişilik ordu yapmışlar gibi. Nedense pek sevemedim bu seriyi ve tamamını hiç izleyemedim (sarmadığı için)
1 Yanıt Yanıtla +1
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MessiTugi 1 yıl TheLastNinja
TheLastNinja

Çocukluğumuzdaki diziyi hatırlayamıyorum bile fakat yine de bütün işleri ekip olarak yapıyorlardı sanki. Bu filmlerde ise tek kişilik ordu yapmışlar gibi. Nedense pek sevemedim bu seriyi ve tamamını hiç izleyemedim (sarmadığı için)

Serinin ilk filminde Ethan yine ön planda olmasına rağmen ekip işi bir filmdi ama ikinci filmden itibaren dediğiniz gibi odağı giderek Ethan'a kayan bir seri oldu. Arz-talep meselesi.
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mavizaman 1 yıl
şimdiki fragmanlar hep öyle filmi izlemiş kadar oluyorsunuz.
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mavizaman 1 yıl en beğenilen
her zaman gideri var bu serinin.
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deniz_sea 1 yıl
Filmi izleyecek olanlar bu fragmanı izlemesin zaten filmin kısa gösterimi gibi....
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Galena 1 yıl
Neden 3D ?
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matador_mirkhan 1 yıl
Yaşlanmıyor...
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bodyman700 1 yıl
sanki tüm efektli ve önemli sahneleri göstermişler gibi bir duygu kapladı içimi nedense :D
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