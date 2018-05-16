Mission Impossible: Fallout'ın ikinci fragmanı yayınlandı

Aksiyon filmi denilince akla gelen ilk serilerinden olan Mission Impossible, altıncı filmiyle bu yaz geri dönüyor. Yapımcı firma Paramount, filmin ikinci fragmanını da bugün YouTube üzerinden yayınladı.

Tecrübeli aktör Tom Cruise'un kendisiyle özdeşleşen karakterlerinden Ethan Hunt, Mission Impossible: Fallout'ta da yine ölüme meydan okuyan işler yapmaya devam ediyor. Tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmamasıyla bilinen Tom Cruise; yeni filminde uçaklardan atlıyor, helikopter ve motosiklet kazalarından kaçıyor ve binalardan binalara sıçramaya çalışıyor.



Ters giden bir operasyon sonrasında zamana karşı yarışarak işleri düzeltmeye çalışacak olan Hunt ve ekibi, DC sinematik evrenindeki Superman rolüyle tanıdığımız Henry Cavill ile mücadale edecek. Simon Pegg, Rebecca Ferguson ve Michelle Monaghan gibi ünlü aktörlerin de yer aldığı film 27 Temmuz'da vizyona girecek.



https://www.youtube.com/watch?v=XiHiW4N7-bo