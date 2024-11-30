Tom Cruise, yeni bir bilim-kurgu filminde rol alacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda daha çok Mission: Impossible ve Top Gun gibi aksiyon filmleriyle adından söz ettiren Tom Cruise'u önümüzdeki dönemde çok daha farklı türlerde filmlerde rol alırken göreceğiz. Son günlerde adını ilgi çekici projelere yazdıran Tom Cruise, yakın gelecekte bir bilim-kurgu filmi için de kamera karşısına geçecek. Söz konusu bu film, Doug Liman'ın yöneteceği Deeper olacak.

Tom Cruise'u, daha önce Edge of Tomorrow ve American Made'de birlikte çalıştığı Doug Liman ile yeniden buluşturacak olan Deeper, bilim-kurgu ile korku türlerini harmanlayan bir yapım olacak. Film, itibarını yitiren bir astronota odaklanacak. Okyanusun derinliklerinde yeni keşfedilen bir çukura dalış gerçekleştiren bu eski astronot, derinlerde şeytani bir güçle karşı karşıya gelecek.

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Deeper Daha Önce Pek Çok Farklı İsim Tarafından Çekilmeye Çalışıldı

Senaryosunu Max Landis (Chronicle, Bright)'ın yazdığı Deeper, aslında 2016 yılından beri çekilmeye çalışılan bir film. Aradan geçen sekiz yılda farklı stüdyolarda farklı yönetmenler ve oyuncularla bu proje hayata geçirilmeye çalışıldı. Ancak bunlardan hiçbiri nihayete varmadı. Idris Elba, Bradley Cooper, Gal Gadot gibi isimlerin başaramadığını şimdi Tom Cruise ve Doug Liman'ın başarıp başaramayacağını bekleyip göreceğiz.

Projenin bu yeni versiyonu, Warner Bros. çatısı altında hayata geçirilecek. Zaten hatırlarsanız Tom Cruise, bu yılın başında önemli bir anlaşmaya imza ataran Warner Bros'a transfer olmuştu.

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