Tom Cruise, yeni bir bilim-kurgu filminde rol alacak

Tom Cruise'u, daha önce Edge of Tomorrow ve American Made'de birlikte çalıştığı Doug Liman ile yeniden buluşturacak olan Deeper, bilim-kurgu ile korku türlerini harmanlayan bir yapım olacak. Film, itibarını yitiren bir astronota odaklanacak. Okyanusun derinliklerinde yeni keşfedilen bir çukura dalış gerçekleştiren bu eski astronot, derinlerde şeytani bir güçle karşı karşıya gelecek.
Deeper Daha Önce Pek Çok Farklı İsim Tarafından Çekilmeye Çalışıldı
Senaryosunu Max Landis (Chronicle, Bright)'ın yazdığı Deeper, aslında 2016 yılından beri çekilmeye çalışılan bir film. Aradan geçen sekiz yılda farklı stüdyolarda farklı yönetmenler ve oyuncularla bu proje hayata geçirilmeye çalışıldı. Ancak bunlardan hiçbiri nihayete varmadı. Idris Elba, Bradley Cooper, Gal Gadot gibi isimlerin başaramadığını şimdi Tom Cruise ve Doug Liman'ın başarıp başaramayacağını bekleyip göreceğiz.
Projenin bu yeni versiyonu, Warner Bros. çatısı altında hayata geçirilecek. Zaten hatırlarsanız Tom Cruise, bu yılın başında önemli bir anlaşmaya imza ataran Warner Bros'a transfer olmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.