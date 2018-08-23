MIT, denizaltıların uçaklarla iletişim kurabilmesi için sistem geliştirdi

MIT, bir sualtı kaynağından havaya veri aktarabilen bir kablosuz sistem geliştirdi.

TARF isimli sistem, suyun yüzeyine ikilik sistemde 0 ve 1'lere karşılık gelen sonar sinyaller gönderecek. Suyun üstünde, 30 GHz ile 300 GHz yüksek frekans aralığına sahip bir radar ile sinyaller toplanacak ve toplanan veriler anlamlı hale getirilecek.

Başlangıç için sadece yaklaşık 6,3 inç yüksekliğindeki dalga koşulunda çalışabilen TARF, gelecekte MIT tarafından zorlu okyanus sularında kullanmak için geliştirilecek.

Mükemmel deniz koşulları gerektirmeyen bu sistemin mevcut handikaplarından biri, gönderilen verilerle toplanan veriler arasında küçük kayıplar yaşanabilir.

Dial-up modemler daha hızlı

Güncel prototipi tek taraflı veri göndermeye odaklı TARF, henüz oldukça yavaş bu sebeple fotoğraf ve detaylı rapor göndermekte hantal kalıyor. Yine de küçük veri transferleri için yeterli olabilir.

Denizaltılar, aracı gemi kullanmadan su altında kalabilecek ve diğer gemilere zarar vermeden emirleri takip edebilecek.

https://www.engadget.com/2018/08/21/mit-wireless-water-air-communication/