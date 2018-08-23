Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MIT, denizaltıların uçaklarla iletişim kurabilmesi için sistem geliştirdi

Denizaltılar, sinyallerinin fiziksel sınırları nedeniyle suyun üstündeki herhangi bir şeyle doğrudan iletişim kuramazlar, ancak yakın gelecekte MIT'in yeni sistemiyle birlikte bu durum değişebilir.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
3,7b
1
7
Savunma Sanayi
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MIT, bir sualtı kaynağından havaya veri aktarabilen bir kablosuz sistem geliştirdi. 
TARF isimli sistem, suyun yüzeyine ikilik sistemde 0 ve 1'lere karşılık gelen sonar sinyaller gönderecek. Suyun üstünde, 30 GHz ile 300 GHz yüksek frekans aralığına sahip bir radar ile sinyaller toplanacak ve toplanan veriler anlamlı hale getirilecek.
Başlangıç için sadece yaklaşık 6,3 inç yüksekliğindeki dalga koşulunda çalışabilen TARF, gelecekte MIT tarafından zorlu okyanus sularında kullanmak için geliştirilecek.
Mükemmel deniz koşulları gerektirmeyen bu sistemin mevcut handikaplarından biri, gönderilen verilerle toplanan veriler arasında küçük kayıplar yaşanabilir.

Dial-up modemler daha hızlı 

Güncel prototipi tek taraflı veri göndermeye odaklı TARF, henüz oldukça yavaş bu sebeple fotoğraf ve detaylı rapor göndermekte hantal kalıyor. Yine de küçük veri transferleri için yeterli olabilir. 
Denizaltılar, aracı gemi kullanmadan su altında kalabilecek ve diğer gemilere zarar vermeden emirleri takip edebilecek.
 

https://www.engadget.com/2018/08/21/mit-wireless-water-air-communication/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Tall Man 9 ay en beğenilen
Dünyanın en bilinen en iyi teknik üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Technology'nin kısaltmasını Milli istihbarat Teşkilatı sanıp editöre suç atmak
Sizi a habere alalım .
Dünyanın en bilinen en iyi teknik üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Technology'nin kısaltmasını Milli istihbarat Teşkilatı sanıp editöre ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
asenler 9 ay
Şuna yaklaşık 2 metre dese başına taş mı yağardı acaba!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tall Man 9 ay en beğenilen
Dünyanın en bilinen en iyi teknik üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Technology'nin kısaltmasını Milli istihbarat Teşkilatı sanıp editöre suç atmak
Sizi a habere alalım .
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 9 ay Tall Man
Evladım ben bir süre Amerika da yaşadım ve MIT nedir biliyorum.
Ama sadece MIT demek yanlış.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tommy Shelby 9 ay
Adamlar yapmış
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 9 ay
MIT yazınca önce Milli İstihbarat Teşkilatı zannettim.
Oysa ki Massachusetts Institute of Technology imiş.
Kötü habercilik bu olsa gerek.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tostumm 9 ay veteriner69
Büyük harflerle M, I ve T yazıyor, Türkçe kısaltma olsa yine mıt olur, sen mit diyorsun.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay NSA verilerini sızdıran çalışana rekor hapis cezası 9 ay Japonya kripto para sektörünü büyütmek istiyor 9 ay Bu da şeriate uygun kripto para borsası 9 ay İşte Lenovo'nun yeni uygun fiyatlı, aile odaklı tabletleri 9 ay LG ''giyilebilir robotunu'' tanıtmaya hazırlanıyor 9 ay ARM mimarisi süper bilgisayarlara giriyor 9 ay Rusya, Amerika'dan elektonik ürün ithalatını sonlandıracak 9 ay Turkcell Superbox incelemesi "Evde 4.5G internet" 9 ay Apple’ın 5G özellikli iPhone'ları çok daha pahalı olacak 9 ay DJI Mavic 2 serisi duyuruldu 9 ay Samsung Galaxy Note 9'un ön siparişleri Galaxy S9'u geçti 9 ay Intel: Güvenlik yamalarımızın performansınızı düşürdüğünü yayınlamak yasak! 9 ay Uber'in yeni finansal işler müdürü belli oldu 9 ay Facebook'un dijital asistanı Aloha ortaya çıktı 9 ay Yıldızlar galaksimizin yeniden doğuşunu hatırlıyor 9 ay HP'nin kulak serinleten kulaklığı Ekim'de piyasaya sürülecek 9 ay Daha sağlıklı bir kalp=daha sağlıklı bir beyin 9 ay Xiaomi Redmi S2'i kullandık / kutu açma ilk izlenim 9 ay Google Play Protect, en kötü antivirüs aracı seçildi 9 ay Huawei Matebook X Pro'nun yeni modeli duyuruldu 9 ay GÖRÜNTÜLENEN MIT, denizaltıların uçaklarla iletişim kurabilmesi için sistem geliştirdi Sonraki Alman Ordusu Siber Güvenlik Birimi kuruyor 9 ay Huawei P20 Pro, gelişmiş oyun performansı için GPU Turbo güncellemesini almaya başladı 9 ay Kuzey Kutup Bölgesi’nin en kararlı buzul kütlesi eriyor 9 ay İçişleri Bakanlığı’ndan uyuşturucuyla mücadele mobil uygulaması “Uyuma” 9 ay 5 kameralı LG V40 ThinQ basın görselleri karşınızda 9 ay Yerli oyun firması TaleWorlds'ten 1 milyar dolarlık ihracat hedefi 9 ay Bu kripto para, gerçek parayla desteklenecek 9 ay Xiaomi’nin ilk finansal tablosu oldukça ümit verici 9 ay Kripto para borsası BitMEX dünyanın en pahalı ofisini kiraladı 9 ay CD Projekt RED önemli yapımları mobile getirecek 9 ay Logitech G PRO kablosuz oyuncu faresi duyuruldu 9 ay Gençler, ebeveynlerinin akıllı telefon kullanım süresinden şikayetçi 9 ay Hayabusa, 'Kozmik Elmas' Ryugu'nun yüzeyini görüntüledi 9 ay Netflix de uygulama mağazalarına kâr payı vermek istemiyor 9 ay Chrome'un yeni tasarımı 4 Eylül'de kullanıma sunulacak 9 ay Nvidia Geforce RTX ile DLSS köşe yumuşatma 9 ay 7 nm Vega 20 bu sene sonuna geliyor 9 ay 6.1 inç LCD ekranlı iPhone modeli, iPhone SE'nin halefi olacak 9 ay Facebook, sahte haber ile mücadele için kullanıcılara güvenilirlik puanı vermeye başladı 9 ay Xiaomi'nin son bombası: Poco F1 amiral gemi telefon "fiyat/performans kralı" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim